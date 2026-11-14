Die mehrstöckige Ausstellung umfasst einen Thronsaal, interaktive Fotomotive, eine besondere Beleuchtung und vieles mehr

Das Empire State Building (ESB) ist in Percy Jacksons Welt das Tor zum Olymp, und nun können Fans die Magie wie nie zuvor erleben. Am 16. November präsentiert das Empire State Building Observation Deck (ESBOD) in Zusammenarbeit mit Disney+ "Olympus Awaits", eine mehrstöckige Sonderausstellung rund um "Percy Jackson and the Olympians". Die immersive Aktion im Preis jedes Tickets für das Observation Deck enthalten bietet einen epischen Thronsaal, interaktive Fotomotive, Überraschungsgeschenke, ESB x "Percy Jackson"-Fanartikel und vieles mehr und ist bis zum 4. Dezember 2026 verfügbar.*

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Empire State Building Observation Deck to Debut 'Olympus Awaits,' An Immersive 'Percy Jackson and the Olympians' Takeover in the Heart of NYC, On Display from Nov. 16 Dec. 4*

"Dieses immersive Erlebnis in New York City holt Percy Jacksons Abenteuer von der Leinwand direkt in das "World's Most Famous Building", wo Besucher den Throne Room betreten, ihre Lieblingsdetails aus der Serie entdecken und ihre eigenen unvergesslichen Momente in der von TripAdvisor zur #1 Top Attraction in the U.S., gekürten Sehenswürdigkeit schaffen können", sagte Andy Giancamilli, President des Empire State Building Observation Deck.

Das Erlebnis "Olympus Awaits" in New York City lädt die Besucher dazu ein, einem Pfad von der Welt der Sterblichen ins Reich der Götter zu folgen, mit thematischen Elementen wie:

The Throne Room: Eine immersive Umgestaltung im Stil des Olymp verwandelt die 80. Etage in einen Ort, der den Göttern würdig ist, mit Fotomotiven, die Fans in die Welt der Serie entführen.

Eine immersive Umgestaltung im Stil des Olymp verwandelt die 80. Etage in einen Ort, der den Göttern würdig ist, mit Fotomotiven, die Fans in die Welt der Serie entführen. Details for Demigods: Thematische Beschilderungen und versteckte Easter Eggs laden die Gäste dazu ein, bei der Erkundung des Erlebnisses etwas genauer hinzuschauen.

Thematische Beschilderungen und versteckte Easter Eggs laden die Gäste dazu ein, bei der Erkundung des Erlebnisses etwas genauer hinzuschauen. An Ascent to Olympus: Von Percy Jackson inspirierte Aufzugbildschirme bereiten die Bühne für die Reise zum legendären "600th Floor", das im 80. Stock des Empire State Building zum Leben erweckt wird.

Von Percy Jackson inspirierte Aufzugbildschirme bereiten die Bühne für die Reise zum legendären "600th Floor", das im 80. Stock des Empire State Building zum Leben erweckt wird. Ein Stück Olymp zum Mitnehmen: Besucher können exklusive ESB x "Percy Jackson"-Fanartikel erwerben, wobei während der gesamten Veranstaltung überraschende Werbegeschenke verteilt werden.

Besucher können exklusive ESB x "Percy Jackson"-Fanartikel erwerben, wobei während der gesamten Veranstaltung überraschende Werbegeschenke verteilt werden. The Hand of Talos: Eine überlebensgroße Installation im Ticketbüro im Erdgeschoss des Observation Decks bietet Fans eine kostenlose Fotogelegenheit mit New-York-Kulisse ein Ticket für das Empire State Building ist nicht erforderlich.

Eine überlebensgroße Installation im Ticketbüro im Erdgeschoss des Observation Decks bietet Fans eine kostenlose Fotogelegenheit mit New-York-Kulisse ein Ticket für das Empire State Building ist nicht erforderlich. Demigod-Rabatt: Junge Helden bis einschließlich 18 Jahre können "Olympus Awaits" mit einem speziellen "Demigod-Rabatt"-Ticket erkunden, das bis zu 16 USD unter dem regulären Eintrittspreis liegt. Die Tickets beinhalten den Besuch des Museums im zweiten Stock, den Zugang zu "Olympus Awaits" sowie die besten Ausblicke auf New York City vom 86 th Floor Observation Deck der einzigen Aussichtsplattform in NYC, die im Winter mit Außenheizungen ausgestattet ist. Tickets finden Sie unter https://www.esbnyc.com/buy-tickets/demigod-86 th -floor-observation-deck-access; das Angebot gilt vom 16. Nov. 4. Dez. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei.

Junge Helden bis einschließlich 18 Jahre können "Olympus Awaits" mit einem speziellen "Demigod-Rabatt"-Ticket erkunden, das bis zu 16 USD unter dem regulären Eintrittspreis liegt. Die Tickets beinhalten den Besuch des Museums im zweiten Stock, den Zugang zu "Olympus Awaits" sowie die besten Ausblicke auf New York City vom 86 Floor Observation Deck der einzigen Aussichtsplattform in NYC, die im Winter mit Außenheizungen ausgestattet ist. Tickets finden Sie unter https://www.esbnyc.com/buy-tickets/demigod-86 -floor-observation-deck-access; das Angebot gilt vom 16. Nov. 4. Dez. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. Angebot vom Olymp: Sterbliche, dieses Angebot richtet sich an Sie. Erwachsene sparen 6 USD auf ein Standard-Ticket für das 86 th Floor Observation Deck, wenn sie das "Angebot vom Olympus"-Ticket erwerben, das den Zugang zum Museum im zweiten Stock sowie das "Olympus Awaits"-Erlebnis beinhaltet. Tickets finden Sie unter https://www.esbnyc.com/buy-tickets/demigod-86 th -floor-observation-deck-access; das Angebot gilt vom 16. Nov. 4. Dez.

Sterbliche, dieses Angebot richtet sich an Sie. Erwachsene sparen 6 USD auf ein Standard-Ticket für das 86 Floor Observation Deck, wenn sie das "Angebot vom Olympus"-Ticket erwerben, das den Zugang zum Museum im zweiten Stock sowie das "Olympus Awaits"-Erlebnis beinhaltet. Tickets finden Sie unter https://www.esbnyc.com/buy-tickets/demigod-86 -floor-observation-deck-access; das Angebot gilt vom 16. Nov. 4. Dez. Titan Takeover: Gruppen von vier bis sechs Personen sparen 15 auf ihre Flex-Tickets mit Eintritt zu jeder beliebigen Zeit am geplanten Besuchstag -, wenn sie das "Titan Takeover"-Familienpaket erwerben, das den Zugang zum Museum im zweiten Stock, zu "Olympus Awaits" und zum 86th Floor Observation Deck beinhaltet. Tickets finden Sie unter https://www.esbnyc.com/buy-tickets/percy-jackson-family-flex-ticket-bundle; das Angebot gilt vom 16. Nov. 4. Dez.

Am 20. November, von Sonnenuntergang bis 22:00 Uhr, erstreckt sich die Feier auf die Skyline von New York City mit "The Glow from Olympus", einer besonderen Außenbeleuchtung, die das "World's Most Famous Building" in ein strahlendes Leuchtfeuer verwandelt, inspiriert von der legendären Heimat der Götter. Im Anschluss an die Lichtinszenierung wird das Empire State Building bis 2 Uhr morgens in blauem Licht erstrahlen. Walker Scobell, Star der Serie "Percy Jackson and the Olympians", besuchte das Empire State Building, um im Rahmen einer Beleuchtungszeremonie den Schalter umzulegen, die Lichtinszenierung zu starten und die Premiere der dritten Staffel zu feiern.

Das Empire State Building Observation Deck ist täglich geöffnet, auch an Feiertagen. Die Öffnungszeiten für die einzelnen Besuchstermine finden Sie unter www.esbnyc.com/visit/hours-of-operation. Der Ticketschalter des Empire State Building-Aussichtsdecks befindet sich in der 12 W. 34th Street.

"Olympus Awaits" ist am 17. und 18. November für die Öffentlichkeit geschlossen.

Hochauflösende Bilder und Videos finden Sie hier.

Erfahren Sie mehr über die Aussichtsplattform des Empire State Building unter esbnyc.com.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "World's Most Famous Building", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), erhebt sich 1.454 Fuß über Midtown Manhattan vom Sockel bis zur Antenne. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observation Deck Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Besuchereingang, einem interaktiven Museum mit neun Ausstellungsräumen und dem neu gestalteten 102nd Floor Observation Deck mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86th Floor Observation Deck, dem höchsten 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, bietet Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observation Deck Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde bei den 2026 Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do von Tripadvisor zur Nummer 1 der Top-Sehenswürdigkeiten in den Vereinigten Staaten gekürt; vom American Institute of Architects als "America's Favorite Building" ausgezeichnet; von Uber zum weltweit beliebtesten Reiseziel ernannt; und in der Ultimate Travel List von Lonely Planet zur Nummer 1 der Sehenswürdigkeiten in New York City gewählt. Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit Strom aus erneuerbarer Windenergie versorgt, und auf seinen zahlreichen Etagen sind vielfältige Büromieter wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli und Starbucks untergebracht. Für weitere Informationen und Tickets für die Empire State Building Observation Deck Experience besuchen Sie esbnyc.com oder folgen Sie den offiziellen Social-Media-Kanälen des Gebäudes auf Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Kategorie: Observatory

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