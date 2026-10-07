Jahrelang war Porsche der absolute Vorzeigekonzern der deutschen Autoindustrie und die verlässliche Cash-Cow für den Mutterkonzern Volkswagen. Glänzende Gewinne, hohe Margen und ein scheinbar endloses Wachstum im Reich der Mitte machten die Stuttgarter zum Liebling der Börsianer. Doch diese Zeiten sind vorerst vorbei. Der Sportwagenbauer muss sich radikal neu erfinden - und das wird schmerzhaft. Die nackten Zahlen sprechen Bände: Die operative Gewinnmarge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer