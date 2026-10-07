Viele Menschen kennen das finanzielle Risiko einer Pflegebedürftigkeit, doch nur wenige sorgen privat vor. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Lebensversicherers Swiss Life. Im Interview erklärt Vorstand Stefan Holzer, warum die Pflegezusatzversicherung stärker in die Beratung gehört und welches Potenzial er in der Pflegerente sieht. Interview mit Stefan Holzer, Mitglied des Vorstands von Swiss Life Deutschland und Leiter Market Management VersicherungHerr Holzer, Swiss Life hat die Deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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