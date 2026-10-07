Zürich - Frauengesundheit rückt zunehmend in den Fokus der Gesundheitsindustrie und wird nun auch als eigenständiges Investmentthema erschlossen. DNB Asset Management startet in der Schweiz mit dem DNB Fund Women's Health den weltweit ersten aktiv gemanagten globalen Aktienfonds, der sich ausschliesslich auf dieses Thema konzentriert. Der norwegische Vermögensverwalter gehört zur börsennotierten DNB Group, einem der grössten Finanzdienstleister ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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