Zürich - Richard Albrecht stösst zur Banque Richelieu Switzerland und übernimmt die Funktion des Chief Executive Officer (CEO). Seine Priorität wird es sein, die Geschäftstätigkeiten der Bank in Zürich weiter voranzutreiben und diese gleichzeitig in Genf zu etablieren. Richard Albrecht wird als CEO die nächste Wachstumsphase der Bank auf dem Schweizer Markt leiten, die Teams und das Vermögensverwaltungsgeschäft stärken sowie die Synergien mit den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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