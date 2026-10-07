Bei der Rheinmetall-Aktie verschärft sich die Lage schneller als zuletzt erhofft. In meiner Analyse zum Wochenauftakt hatte ich einen Tagesschluss unter 946,60 € als Trigger für einen raschen Rücklauf bis zum bisherigen Jahrestief bei 900,20 € definiert. Mit einem heutigen Tief bei 923,30 € und dem bestätigten Schlusskurs ist dieses Szenario nun aktiviert. 900,20 € rückt damit direkt in den Fokus und neue Jahrestiefs erscheinen zunehmend wahrscheinlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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