Bitcoin Prognose aktuell, BTC-Kurs springt über 86.000 Dollar und nimmt die 88.000-Dollar-Hürde ins Visier

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Die Bitcoin Prognose bekommt am Sonntagabend neuen Schwung, denn BTC kletterte innerhalb von 24 Stunden um gut zwei Prozent auf rund 86.458 Dollar. Damit hat die größte Kryptowährung die obere Grenze ihrer jüngsten Handelsspanne zurückerobert. Gleichzeitig zeigen die Daten vom Terminmarkt, dass aggressive Käufer wieder den Ton angeben. Für die Bitcoin Prognose der kommenden Tage zählt nun, ob diese Nachfrage auch am Spotmarkt ankommt. Die eigentliche Hürde liegt allerdings noch gut 1.500 Dollar höher, und dort sind bereits mehrere Anläufe gescheitert. Schafft Bitcoin diesmal den Durchbruch, und welche Chancen ergeben sich daraus für Sie, wenn Sie nicht nur zuschauen wollen?

Bitcoin Prognose und BTC-Kurs, kann die Hürde bei 88.000 Dollar diesmal fallen

Laut CoinDesk notiert Bitcoin am späten Sonntagabend bei 86.458 Dollar und damit 2,02 Prozent höher als vor 24 Stunden. Noch am Morgen lag der Kurs bei rund 84.700 Dollar, nachdem Käufer einen Rücksetzer bei etwa 83.800 Dollar abgefangen hatten. Die Analysten von UseTheBitcoin sehen den Kurs in einer Spanne zwischen 82.000 und 86.000 Dollar, doch entscheidend für die Bitcoin Prognose bleibt ein Tagesschluss über 88.000 Dollar, der den Weg zu 90.000 Dollar und später zu 96.000 Dollar öffnen würde.

Rückenwind für die Bitcoin Prognose kommt vom Terminmarkt, denn das Taker-CVD über 90 Tage hat wieder ins Plus gedreht und zeigt mehr aggressive Käufer als Verkäufer. Am 1. Oktober flossen den US-Bitcoin-ETFs netto rund 102,7 Millionen Dollar zu. Fällt BTC dagegen unter 82.000 Dollar, rückt die Zone zwischen 74.000 und 78.000 Dollar in den Blick.

Selbst ein Anstieg auf 96.000 Dollar würde nur rund elf Prozent Plus bringen, denn bei etwa 1,7 Billionen Dollar Börsenwert braucht jeder Schritt enorme Summen an frischem Kapital. Bitcoin bleibt damit ein solider Wert für Vermögen, aber kaum noch ein Kandidat für eine schnelle Vervielfachung. Die spannendere Frage lautet, wohin das Geld fließt, bevor die breite Masse bemerkt, dass sich die Stimmung gedreht hat.

Was die Bitcoin Prognose nicht liefern kann, warum Pepeto mit einer gebührenfreien Börse auffällt

Die Erholung von Bitcoin zeigt eine klare Richtung, doch die größten Gewinne eines Zyklus stammen selten von dem Coin, der sich bereits bewegt hat. Sie entstehen meist bei Projekten, die früh steigen, bevor der Chart der Masse ein Kaufsignal liefert. Wer die Bitcoin Prognose verfolgt, sucht deshalb nach dem nächsten Projekt, das sich bewegen könnte, solange der Einstieg noch früh ist. Genau hier rückt Pepeto in den Blick, ein Projekt, dessen Presale noch vor dem Börsenstart läuft.

Herzstück ist PepetoSwap, eine Börse ohne Handelsgebühren, die bereits live ist und mit einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet wurde. Andere Swap-Plattformen verlangen dagegen für jeden einzelnen Handel eine Gebühr. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet bei Uniswap 3 Dollar und bei PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap dagegen null Dollar. Gerade für aktive Trader summiert sich das schnell, denn wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, spart 3.000 Dollar, die direkt in der Wallet bleiben.

Daneben prüft ein Risikoscanner jeden Token mit 42 Kontrollen. Er liest den Vertrag aus, testet Kauf und Verkauf auf einer abgespaltenen Kopie der Blockchain und vergibt eine Punktzahl von 0 bis 100. Fällt ein Token durch, blockiert das System den Handel, bevor er überhaupt ausgeführt wird. SolidProof hat den kompletten Code untersucht und das Team noch vor dem Start des Presales verifiziert, womit genau das Risiko entfällt, an dem die meisten Presale-Projekte scheitern.

Geführt wird das Projekt von der Person, die den ersten Pepe-Coin geschaffen hat. Im Entwicklerteam sitzt ein ehemaliger Binance-Experte. Beim aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets geflossen, die früh gehandelt haben. Für Anleger, die eine echte Chance auf Rendite suchen, bevor die Masse aufholt, sticht Pepeto deshalb heraus.

Fazit

Wer die Bitcoin Prognose nur vom Rand aus verfolgt, verdient daran nichts, und die Wallets, die Pepeto früh entdeckt haben, waren schneller als die Masse. Hinter diesem Einstieg stehen eine gebührenfreie Börse und ein Risikoscanner, also echter Nutzen statt nur eines Charts. Jede positive Bitcoin Prognose braucht bei rund 1,7 Billionen Dollar Börsenwert gewaltige Summen für jedes Prozent, während in einem frühen Presale bereits überschaubare Beträge viel verändern könnten. Mit einem laufenden Produkt dürfte die Obergrenze entsprechend höher liegen. Wer nach der Richtung von BTC sucht, steht hier vor einer offenen Tür. Diese Tür könnte sich schließen, sobald das Listing einen neuen Preis festlegt, und bis dahin liegt das Renditepotenzial bei den Käufern von heute.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für Oktober 2026?

Die Bitcoin Prognose hängt an 88.000 Dollar, denn ein Tagesschluss darüber könnte den Weg zu 90.000 Dollar öffnen.

Was ist PepetoSwap?

PepetoSwap ist die gebührenfreie Börse von Pepeto, getestet mit 50 Millionen Dollar Tagesvolumen. Mehr auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.