Indien baut Fabriken für die KI-Wirtschaft und keine von ihnen kommt ohne Wasser aus. Gradiant, der Wasserversorger der KI-Wirtschaft, hat heute weitere Meilensteine in Indien bekannt gegeben: die Ernennung eines neuen Managing Director, fünf neue Aufträge für Planung und Bau in der Halbleiter-, Leiterplatten- (PCB) und Solarfertigung sowie Pläne, das Team im Land in diesem Jahr um mehr als 40 Prozent zu vergrößern.

Hari Prasad übernimmt als neuer Managing Director, India, die Verantwortung für das Wachstum von Gradiant in den Bereichen Halbleiter, Rechenzentren und Energie. Er bringt fast 30 Jahre Führungserfahrung in der Wassertechnologie mit und war zuletzt als General Manager, Industrial Water, bei Pentair tätig. Zuvor hatte er leitende Positionen in Indien, dem Nahen Osten und Afrika inne.

Die neuen Aufträge kommen aus der Chip- und Elektronikfertigung sowie dem Bereich Clean Energy. Darunter ist auch ein Folgeauftrag eines weltweit tätigen Chipherstellers, der seine Fabrik erweitert. Gradiant liefert Systeme für Reinstwasser, Abwasserbehandlung und Zero Liquid Discharge (ZLD), die einen zuverlässigen Produktionsbetrieb ermöglichen und zugleich die Einhaltung der strengen indischen Einleitvorschriften sicherstellen. Überzeugt hat Gradiant die Kunden vor allem mit hoher Wasserrückgewinnung, zuverlässigen ZLD-Systemen und schneller Umsetzung.

Vor diesem Hintergrund erweitert Gradiant sein Team in Indien in den Bereichen Engineering, Projektabwicklung, Betrieb und digitale Lösungen. Dazu gehört auch das Gradiant Engineering Center in Coimbatore, das Projekte des Unternehmens weltweit unterstützt.

"Indien entwickelt sich schnell zu einem der wichtigsten Länder für den Aufbau der KI-Lieferkette von Chips über Leiterplatten bis hin zu Solarzellen", berichtet Prakash Govindan, CEO von Gradiant. "Wenn ein Chiphersteller auch bei seiner nächsten Erweiterung wieder auf uns setzt, ist das die beste Bestätigung, die wir bekommen können. Mit Hari und unserem Engineering-Team in Indien, das Kunden im Inland und weltweit betreut, sind wir bestens aufgestellt, um die Unternehmen bei diesem Wachstum als zentraler Partner für ihre gesamte Wasserinfrastruktur zu begleiten."

Gradiant plant, baut und betreibt die Wasserinfrastruktur für die KI-Wirtschaft für die Chipindustrie, Rechenzentren, den Energiesektor und weitere Industriezweige. Mit dem raschen Ausbau der Halbleiter-, Elektronik- und Clean-Energy-Fertigung in Indien werden Wasserverfügbarkeit, Versorgungssicherheit und die Einhaltung der ZLD-Vorgaben ebenso entscheidend wie Energieversorgung und verfügbare Flächen für die Frage, wo und wie schnell neue Produktionskapazitäten entstehen können.

"Unser Auftragseingang in Indien dürfte sich in diesem Jahr mehr als verdoppeln, der Umsatz sogar mehr als verdreifachen", so Hari Prasad, Managing Director von Gradiant India. "Eine Chipfabrik oder Solaranlage kann ohne Wasser keine einzige Schicht lang betrieben werden. Und die ZLD-Vorgaben in Indien lassen keinen Spielraum für Abstriche. Genau hier liegen die Stärken von Gradiant. Angesichts unserer gut gefüllten Auftragspipeline brauchen wir mehr Ingenieurinnen und Ingenieure, um mit dem Wachstum Schritt zu halten."

Karriere bei Gradiant India: https://gradiant.com/contact/careers/

Über Gradiant

Gradiant ist der Wasserversorger der KI-Wirtschaft. Das am MIT gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Boston baut die Wasser- und Abwasserinfrastruktur auf, die hinter dem KI-Ausbau steht, von Chips und Rechenzentren bis hin zu den Energieversorgern und Industriezweigen, die darauf angewiesen sind. Mit der steigenden Nachfrage nach KI wird Wasser zur entscheidenden Ressource, die bestimmt, was gebaut werden kann. Die Technologien von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch der Industrie, verwerten Abwasser, das sonst verloren ginge, und führen der Natur mit mehr als 3.000 in 92 Ländern errichteten Kläranlagen wieder sauberes Wasser zu. Erfahren Sie mehr unter gradiant.com.

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Nandagopal Polamada

Gradiant, Global Marketing Manager

pnandagopal@gradiant.com