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Bitcoin hat am Freitag die 87.000-Dollar-Marke getestet und ist innerhalb von Stunden auf 83.800 Dollar zurückgefallen, bevor Käufer am Wochenende eingriffen. Derivate-Positionen im Wert von 433 Millionen Dollar wurden in 24 Stunden liquidiert, wobei Long-Wetten drei Viertel davon trugen. Der Uptober hat seinen Ruf als bester Kryptomonat bisher nicht bestätigt. Am Sonntagmorgen notiert BTC bei rund 85.000 Dollar und liegt knapp im Plus seit Monatsbeginn. Analysten halten trotzdem an Kurszielen von bis zu 250.000 Dollar bis Jahresende fest. Was muss passieren, damit die Bitcoin Prognose für das vierte Quartal eintritt, und wo finden Anleger Renditen, die ein Coin mit 1,7 Billionen Dollar Marktwert kaum noch liefern kann?

Bitcoin Prognose im Uptober: Was ETF-Zuflüsse und eine Liquidationswelle verraten

Am Donnerstag durchbrach Bitcoin die 86.000-Dollar-Marke und erreichte ein Tageshoch von 86.885 Dollar. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht trieb den Kurs kurz bis auf 87.219 Dollar. Spot-Käufer konnten diesen Ausbruch nicht halten, und laut CoinGlass folgten Liquidationen von 433 Millionen Dollar in einem Tag, davon 321 Millionen auf der Long-Seite.

Die ETF-Zuflüsse zeichnen ein gespaltenes Bild. Von Mitte bis Ende September verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs eine neuntägige Zufluss-Serie mit rund drei Milliarden Dollar. Am 30. September endete sie mit einem Abfluss von 149 Millionen Dollar, und einen Tag später kehrten laut CoinTelegraph 103 Millionen Dollar zurück. Auf Jahressicht bleibt das Netto-Plus bei nur 985 Millionen Dollar.

In sechs von acht Oktobern seit 2018 hat Bitcoin den Monat im Plus beendet, vergangenes Jahr allerdings nicht. Bernstein und Standard Chartered halten an einem Kursziel von 150.000 Dollar fest, Tom Lee von Fundstrat nennt 250.000 Dollar. Bei 1,7 Billionen Dollar Marktkapitalisierung braucht BTC Milliarden an frischem Kapital, um diese Marken zu erreichen, und genau das wirft die Frage auf, wo kleinere Beträge heute eine größere Bewegung finden können.

Wie Pepeto eine funktionierende Börse aufbaut, bevor der Token überhaupt gelistet wird

Bitcoin scheiterte bei 87.000 Dollar, 433 Millionen Dollar an Liquidationen folgten, und bei 1,7 Billionen Dollar Marktkapitalisierung braucht jede Verdopplung Monate. Die größten Renditen eines Zyklus fanden sich immer dort, wo ein Projekt noch vor dem Listing stand.

Pepeto ist von demselben Gründer aufgebaut worden, der den ursprünglichen Pepe-Coin ins Leben gerufen hat. Dieser Token stieg damals von einem Presale-Preis auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar, ohne dass ein funktionierendes Produkt dahinterstand. Diesmal steckt deutlich mehr hinter dem Namen.

PepetoSwap ist bereits live und funktioniert als vollständige Börse, auf der jeder Handel null Gebühren kostet, ohne Protokollabgabe und ohne versteckten Anteil. Ein Handel über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar, während PepetoSwap für denselben Vorgang nichts berechnet. Das tägliche Handelsvolumen auf der Plattform hat bislang schon 50 Millionen Dollar erreicht. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token über fünf Blockchains in weniger als 60 Sekunden, und das ohne jede Gebühr.

SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code noch vor Beginn des Presales geprüft und verifiziert, wodurch genau das Risiko beseitigt wird, an dem viele junge Projekte vor ihrem Listing scheitern. Ein früherer Spezialist von Binance gehört ebenfalls zum Entwicklerteam.

Der Pepeto-Presale hat bislang über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, bei einem Tokenpreis von 0,000000188 Dollar. Als dieser Mitgründer das letzte Mal einen Coin startete, verwandelten frühe Käufer kleine Beträge in lebensverändernde Summen. Pepeto bringt denselben Token-Supply von 420 Billionen mit, aber diesmal steht eine funktionierende Börse als echtes Fundament dahinter. Wer den Markt verfolgt, kennt dieses Muster aus vergangenen Zyklen. Es entsteht, bevor die breite Masse es wahrnimmt, und wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich den Vorteil, der nach dem Listing nicht mehr verfügbar ist.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt nach oben, doch selbst eine Verdopplung braucht bei dieser Marktkapitalisierung Monate. Die größten Renditen eines Zyklus kamen nie von Coins, die schon auf dem Chart standen. Beim Start von Pepe machten die ersten Käufer aus kleinen Einsätzen ein Vielfaches ihres Investments. Derselbe Mitgründer steht hinter Pepeto, mit dem gleichen Supply und einer Börse, die Pepe nie hatte. Ein Binance-Listing rückt näher, der Tokenpreis hat noch nicht reagiert, und Käufer strömen weiterhin auf die offizielle Pepeto-Website. Der Presale-Preis steigt mit jeder neuen Stufe, und das Fenster für den heutigen Einstieg wird enger.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht es um den BTC-Kurs im Oktober 2026?

BTC notiert Anfang Oktober bei rund 85.000 Dollar. Ein Ausbruch über 88.000 Dollar könnte den Weg bis 96.000 Dollar öffnen.

Welche Kryptowährung neben Bitcoin ist im Presale interessant?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Börse, einen geprüften Code und denselben Gründer wie der Pepe-Coin. Mehr auf der offiziellen Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com.