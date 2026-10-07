54 Prozent der CIOs und IT-Verantwortlichen bezeichnen die Risiken in ihren Druck- und Dokumenten-Workflows als "bekannt und akzeptiert", während lediglich 16 Prozent die Druckinfrastruktur in ihre Zero-Trust-Architektur eingebunden haben

Vasion hat heute neue Studienergebnisse veröffentlicht, die eine deutliche Sicherheitslücke in der Unternehmens-IT aufzeigen: CIOs und IT-Verantwortliche sind sich der Risiken ihrer Druckumgebungen bewusst. Dennoch ist die Druckinfrastruktur in vielen Unternehmen nicht in die Zero-Trust-Strategie eingebunden und das, obwohl Störungen weiterhin regelmäßig den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen. Laut einer unabhängigen, von Vasion über Censuswide in Auftrag gegebenen Umfrage unter mehr als 500 CIOs und leitenden IT-Verantwortlichen bezeichnen 54 Prozent der Befragten ihre Druckumgebung als "aktiv verwaltet, mit bekannten und akzeptierten Risiken". Gleichzeitig geben 61 Prozent an, dass Störungen bei Druck- oder Dokumenten-Workflows mindestens einmal pro Woche betriebliche Abläufe beeinträchtigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261007099710/de/

Print Infrastructure Is the Biggest Zero Trust Gap CIOs Haven't Closed, Survey Finds

Die Ergebnisse weisen auf ein grundlegenderes Problem hin: Drucken gilt zwar nicht als problematisch, doch die damit verbundenen Sicherheitsrisiken und betrieblichen Beeinträchtigungen werden weiterhin in Kauf genommen. Wie deutlich der Rückstand ist, zeigt der Blick auf die Fortschritte bei der Umsetzung von Zero Trust. Cloud-Workloads liegen mit einer Abdeckung von 66 Prozent vorn, gefolgt von Endpunktsicherheit mit 61 Prozent und Identitätsmanagement mit 58 Prozent. Mit nur 16 Prozent liegt die Druckinfrastruktur weit hinter allen anderen Bereichen.

Die Infrastruktur, über die sensible Dokumente im gesamten Unternehmen verarbeitet werden, ist demnach deutlich seltener in Zero-Trust-Strategien eingebunden als andere IT-Systeme. Angesichts des zunehmenden Einsatzes von KI in Unternehmen wird es immer dringlicher, diese Lücke zu schließen. 64 Prozent der CIOs und IT-Verantwortlichen geben an, dass die Einführung und der Ausbau von KI 2026 zu ihren wichtigsten Prioritäten zählen.

"CIOs wollen, dass KI-Agenten in ihren Dokumenten-Workflows konkrete Aufgaben übernehmen", erklärt Corey Ercanbrack, CTO bei Vasion. "Drucken und Scannen sind nach wie vor fester Bestandteil dieser Workflows. In den meisten Unternehmen sind diese Prozesse jedoch weder in die Zero-Trust-Architektur eingebunden noch eindeutigen Identitäten zugeordnet oder lückenlos nachvollziehbar. Einem Agenten kann man keinen Zugriff auf Prozesse gewähren, die sich nicht verifizieren lassen. Die Lücke in der Druckinfrastruktur zu schließen, ist daher mehr als eine reine Sicherheitsmaßnahme. Es ist die Voraussetzung für durchgängige agentische KI."

Die Intelligent Print Automation Platform von Vasion modernisiert die Druckinfrastruktur, weitet Zero-Trust-Prinzipien auf die Druckumgebung aus und bindet Druck- und Dokumenten-Workflows in die digitale Unternehmensumgebung ein. So lassen sich Dokumente für KI-Anwendungen erschließen, durchsuchen, signieren und speichern.

Der vollständige Bericht ist hier verfügbar.

Methodik der Umfrage

Censuswide befragte vom 3. bis 9. Juni 2026 insgesamt 502 CIOs, IT-Leiter und Systemadministratoren aus US-amerikanischen Organisationen der Bereiche öffentliche Verwaltung, Fertigung und Gesundheitswesen. Unter den Befragten waren 50 Prozent CIOs, 41 Prozent IT-Leiter und 9 Prozent Systemadministratoren. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society und des British Polling Council, hat das Global Data Quality Pledge unterzeichnet und hält sich an den MRS Code of Conduct sowie die Grundsätze von ESOMAR. Die Studie wurde von Vasion in Auftrag gegeben. Die Daten und Ergebnisse sind Eigentum von Vasion.

Über Vasion

Vasion ist ein Anbieter für intelligente Druckautomatisierung, der die digitale Transformation vereinfacht, indem er Druckserver überflüssig macht, Druckumgebungen konsolidiert und Dokumenten-Workflows digitalisiert. Mit PrinterLogic hat Vasion den serverlosen, direkten IP-Druck maßgeblich vorangetrieben und gestaltet heute mit einer der sichersten Cloud-nativen Plattformen der Welt das moderne Output Management neu. Vasion ist nach ISO 42001 und ISO 27001 zertifiziert, verfügt über einen SOC-2-Type-II-Bericht und besitzt die FedRAMP-High-Autorisierung. Mehr als 14.000 Kunden weltweit, darunter Hunderte der weltweit führenden Unternehmen, setzen die Software von Vasion ein, um ihre Druckumgebungen zu modernisieren, zu konsolidieren, zu automatisieren und abzusichern. Gleichzeitig können sie mit Funktionen wie Print Agent und Forms Agent (demnächst verfügbar) in Vasion Automate agentische KI auf Dokumentenebene einsetzen und nutzen. Weitere Informationen unter vasion.com.

2026 Vasion, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Vasion, Vasion Automate, PrinterLogic Output und PrinterLogic sind Marken oder eingetragene Marken von Vasion, Inc. Andere Unternehmens- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. FedRAMP ist eine eingetragene Marke der U.S. General Services Administration (GSA).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261007099710/de/

Contacts:

Medienkontakt

Anwar Ahmad, Anwar@interdependence.com, 347-206-5651