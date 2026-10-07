Gemcorp und der Fonds Souverain Malagasy ("FSM") haben während der 81. Generalversammlung der Vereinten Nationen ("UNGA") in New York eine strategische Partnerschaft unterzeichnet und damit einen Rahmen zur Förderung von Investitionen und zur Entwicklung der strategischen Ressourcen Madagaskars geschaffen.

Unter der Führung von Seiner Exzellenz Michael Randrianirina, Präsident der Republik Madagaskar und geleitet von seiner Vision, "das Potenzial und die Ressourcen des Landes in greifbare Vorteile für die Bevölkerung umzuwandeln", wird die Partnerschaft den FSM und die Regierung Madagaskars dabei unterstützen, die Wachstums- und Investitionsagenda des Landes voranzutreiben. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Erschließung des Wertes der Bodenschätze Madagaskars sowie seiner weiteren Ressourcen in den Bereichen Bergbau, Energie und Infrastruktur.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden FSM und die Regierung Madagaskars die strategische Ausrichtung und die Prioritäten festlegen, wobei Gemcorp FSM bei der Strukturierung von Projekten, der Entwicklung von Investitions- und Finanzierungslösungen sowie der Vermittlung von internationalen Kapitalquellen, Investoren und Partnern für die Projekte unterstützt.

Die Partnerschaft soll dazu beitragen, ausländische Direktinvestitionen und langfristiges internationales Kapital für Projekte zu gewinnen und so die wirtschaftliche Entwicklung Madagaskars sowie die nachhaltige Nutzung seiner natürlichen Ressourcen zu fördern.

Seine Exzellenz Andry Raharinomena, Vorsitzender von FSM, sagte:

"Madagaskar baut aktiv strategische Partnerschaften auf und wirbt um Investitionen. Wir verfügen über Vermögenswerte in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Bergbau, und FSM ist entschlossen, mit Partnern von Weltklasse zusammenzuarbeiten, um deren volles Potenzial auszuschöpfen. Diese Vereinbarung mit Gemcorp ist ein wichtiger Schritt nach vorne, und wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft gemeinsam weiter auszubauen."

Atanas Bostandjiev, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Gemcorp, sagte:

"Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit FSM. Madagaskar verfügt über den Ehrgeiz, die Führungsstärke und die strategischen Ressourcen, um zu einem der führenden Investitionsstandorte Afrikas zu werden, und wir freuen uns darauf, FSM dabei zu unterstützen, weltweites Kapital für seine vorrangigen Projekte zu gewinnen. Genau für diese Art von Partnerschaft ist Gemcorp wie geschaffen: Wir bringen Finanzierung und Strukturierung, Rohstoffhandel und Abnahmevereinbarungen, industrielle Betriebsabläufe sowie Beratung ein gestützt durch eine echte Präsenz vor Ort -, um nationale Prioritäten in investitionsreife Projekte umzuwandeln und letztendlich Ergebnisse für die madagassische Bevölkerung zu erzielen."

Madagaskar verfügt über bedeutendes Potenzial in den Bereichen kritische Mineralien, Energie und Infrastruktur. In Zusammenarbeit mit FSM wird sich die Partnerschaft darauf konzentrieren, ausgewählte Ziele in gut strukturierte, bankfähige Projekte umzusetzen mit den kommerziellen, finanziellen und operativen Grundlagen, die internationalen Partnern das Vertrauen geben, langfristig zu investieren.

Über Gemcorp

Gemcorp ist eine integrierte Investitions- und Betriebsgruppe mit Schwerpunkt auf Schwellenmärkten. Seit unserer Gründung 2014 entwickeln, strukturieren, finanzieren, investieren und betreiben wir strategische Unternehmen und Infrastrukturprojekte in den Schwellenmärkten dabei kombinieren wir Eigenkapital mit Kapital, das für institutionelle und private Investoren verwaltet wird.

In fünf sich ergänzenden Geschäftsbereichen Vermögensverwaltung, Rohstoffhandel, Eigeninvestitionen, operative Vermögenswerte sowie kritische Versorgung und Logistik verbindet Gemcorp eine starke lokale Präsenz mit dem Kapital und den operativen Fähigkeiten, um in Märkten erfolgreich zu agieren, in denen andere dies nicht tun. Mit Teams in Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika verwandeln wir unterfinanzierte Chancen in dauerhaften Wert für unsere Investoren und nachhaltiges Wachstum in den Volkswirtschaften, in denen wir tätig sind.

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