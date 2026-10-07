Berlin (ots) -Der ehemalige Erste Bürgermeister von Hamburg Ole von Beust (CDU) geht davon aus, dass Mitglieder seiner Partei, dem AfD-Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt Tobias Rausch ihre Stimme gegeben haben. "Vermutlich waren es CDU-Leute", sagt von Beust in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 22:50 in Das Erste ausgestrahlt. Die Vermutung sei "ja naheliegend, tragischerweise", sagt der CDU-Politiker über das Abstimmungsverhalten seiner Parteifreunde.Von Beust sieht wenig Möglichkeiten, wie der Bundeskanzler und CDU-Parteichef Friedrich Merz auf die vermutete Stimmabgabe der CDU-Abgeordneten reagieren könnte: "Er weiß ja nicht, welche hier das waren. Wenn er das wüsste, kann er sie zur Brust nehmen und von mir aus der Partei schmeißen. "Merz hatte in der Vergangenheit mit einem Parteiausschlussverfahren gedroht, sollten CDU-Parteigremien Bündnisse mit der AfD beschließen. "Aber er weiß es doch nicht", sagt von Beust bei "maischberger"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6366972