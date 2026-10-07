Ethereum Prognose Oktober 2026: Warum 101.000 Short-Positionen den Kurs auf 3.000 Dollar treiben könnten

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Die ETH-Short-Positionen auf Bitfinex sind innerhalb von zwei Wochen von 771 auf über 101.000 Kontrakte explodiert, ein Anstieg um das 130-Fache. Ethereum handelt nahe 2.680 Dollar und steht vor der Widerstandsmarke bei 2.800 Dollar, die das vierte Quartal entscheiden wird. Die Ethereum Prognose steht damit am Scheideweg, denn Spot-ETH-ETFs haben zu Monatsbeginn 118 Millionen Dollar an Abflüssen verzeichnet, während Wale gleichzeitig fast 10.000 ETH für rund 28 Millionen Dollar kauften.

Am 6. September bildete sich ein Golden Cross auf dem Tageschart, und das Glamsterdam-Upgrade aktiviert sich am 6. Oktober auf dem Testnetz. Die Ethereum Prognose bewegt sich zwischen Short Squeeze und Seitwärtsfalle, und genau in solchen Phasen entstehen die besten Einstiege abseits der großen Coins.

Ethereum Prognose: Golden Cross trifft auf 2.800-Dollar-Mauer und Rekord-Shorts

ETH ist mit einem Kurs nahe 2.680 Dollar in den Oktober gestartet, nachdem der Preis erneut an der 2.800-Dollar-Marke abgeprallt ist. Die Erholung seit dem Juni-Tief bei 1.516 Dollar führte bis auf 2.806 Dollar, bevor die Käufer die Kraft verloren und der Kurs zurückfiel. Am 6. September kreuzte der 50-Tage-EMA den 200-Tage-EMA von unten, was ein Golden Cross bildete und die Ethereum Prognose auf bullisch drehte, wie UseTheBitcoin berichtete.

Spot-ETH-ETFs verbuchten in drei Handelstagen bis zum 1. Oktober rund 118 Millionen Dollar an Nettoabflüssen, nach 832 Millionen Dollar Zuflüssen im September. Die kumulierten Nettozuflüsse lagen bis Anfang Oktober trotzdem bei rund 13,8 Milliarden Dollar. Auf Bitfinex stiegen die ETH-Short-Positionen von 771 auf über 101.000 Kontrakte in zwei Wochen. Sollte ETH über 2.800 Dollar ausbrechen, könnte ein Short Squeeze den Kurs Richtung 3.000 Dollar treiben, erklärte CoinEdition.

Historisch schloss ETH den Oktober in 7 von 11 Jahren im Plus, doch der Median-Gewinn lag bei nur 1,44 Prozent. Eine ICO-Ära-Wallet kaufte kürzlich rund 8.492 ETH für 23,7 Millionen Dollar, ein klares Zeichen für gezielte Akkumulation auf diesem Niveau. In 30 Tagen flossen netto 1,86 Milliarden Dollar an ETH von Börsen ab, und das Glamsterdam-Upgrade bringt am 6. Oktober neue Gaspreisgestaltung auf das Testnetz. Die Ethereum Prognose bleibt über 2.445 Dollar bullisch, doch selbst 3.000 Dollar bedeuten bei 329 Milliarden Marktkapitalisierung nur rund 12 Prozent Aufschlag, und dort beginnt die eigentliche Frage.

Pepeto: Die Meme-Coin-Börse mit Null Gebühren und erwartetem Binance-Listing

Ein Short Squeeze auf 3.000 Dollar bringt ETH-Haltern 12 Prozent. Wer das gleiche Kapital vor dem Listing eines Presale-Projekts positioniert, rechnet mit einem völlig anderen Vervielfacher. Genau dort steht Pepeto gerade.

Pepeto ist eine Krypto-Börse, die geschaffen wurde, um Meme-Coins schneller und günstiger über mehrere Blockchains zu handeln, und dieser Fokus auf echte Werkzeuge hebt das Projekt von Konkurrenten ab, die vor dem Listing nichts liefern. Meme-Coins zwischen verschiedenen Chains zu bewegen ist normalerweise teuer und langsam, weil jeder Swap Gasgebühren kostet und jede Bridge eine eigene Gebühr verlangt.

PepetoSwap löst dieses Problem, indem jeder Trade ohne Gebühren abgewickelt wird, sodass der volle Betrag beim Käufer bleibt. Die Cross-Chain-Bridge verbindet sechs Blockchains in einer Oberfläche, sodass ein Halter auf Ethereum einen Token auf Solana kaufen kann, ohne die Plattform zu verlassen.

Der Pepeto-Token treibt die Börse an und enthält einen Risikoscorer, der jeden Smart Contract prüft, bevor Kapital investiert wird. Das Projekt wurde vom Mitgründer des originalen Pepe-Tokens aufgebaut, und ein Listing an Binance wird nach dem Presale erwartet. Der Presale hat bisher $10,38 Mio. eingesammelt, bei einem Preis von $0,000000188 und einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was Käufern die Sicherheit gibt, dass der Smart Contract unabhängig überprüft wurde.

Fazit

ETH handelte einst unter einem Dollar, und wer damals kaufte, verwandelte kleine Einstiege in Vermögen. Dasselbe Kapital fließt jetzt in Pepeto, weil $10,38 Mio. von frühen Wallets weiter wachsen, während das erwartete Binance-Listing näher rückt. Die Ethereum Prognose früherer Zyklen ist eindeutig: Das Fenster vor dem Listing schließt sich immer, und wer danach kauft, zahlt den Preis derjenigen, die vorher gehandelt haben. Warten war noch nie die richtige Seite dieser Gleichung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für Oktober 2026?

Die Ethereum Prognose ist über 2.445 Dollar bullisch mit 3.000 Dollar als Ziel. ETH handelt nahe 2.680 Dollar, die Short-Positionen auf Bitfinex deuten auf einen möglichen Squeeze, und das Glamsterdam-Upgrade aktiviert sich am 6. Oktober.

Warum bekommt Pepeto gerade Aufmerksamkeit?

Pepeto bietet gebührenfreie Swaps und eine Cross-Chain-Bridge, der Presale hat $10,38 Mio. eingesammelt, und das erwartete Binance-Listing rückt näher. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Fortschritt in Echtzeit.