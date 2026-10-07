Hewlett Packard (HPQ): Breakout-Setup trifft auf KI-PC-Rückenwind!

Der Druck im Kessel steigt!

Rückblick

Die Aktie befindet sich in einem etablierten, übergeordneten Aufwärtstrend. Ausgehend vom Niveau um ca. 19 USD im Frühjahr folgte eine dynamische Bewegung mit steigenden Hochs und Tiefs bis auf ein Hoch knapp über 36 USD im September. Nach dem Hoch durchlief der Kurs eine gesunde Korrektur. Die Aktie hat sich um die Marke von 32.40 USD stabilisiert und bildet ein konsolidierendes Plateau knapp oberhalb des EMA 20.

Hewlett Packard-Aktie: Chart vom 07.10.2026, Kürzel: HPQ, Kurs: 32.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Widerstandsbereich bei etwa 32.40 USD stellt die Oberkante der jüngsten Konsolidierung dar. Ein nachhaltiger Ausbruch per Schlusskurs über diese Zone würde ein Kaufsignal aktivieren. Der grüne Pfeil deutet bei erfolgreichem Breakout auf ein Re-Testen des vorherigen Verlaufshochs bei 36 USD hin. Ein Stop-Loss knapp unter dem EMA 20 würde das Risiko auf der Unterseite begrenzen.

Mögliches bärisches Szenario

Ein nachhaltiger Bruch der 20-Tagelinie negiert das positive Szenario. Ein Test des EMA 50 wird wahrscheinlich. Darunter droht eine tiefere Korrektur bis in den Bereich von 28.50 USD.

Meinung

HP Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Personal Computern, Laptops, Druckern und zugehörigen Verbrauchsmaterialien. Zu den wesentlichen Wachstumstreibern zählt der globale Aktualisierungszyklus bei Unternehmensequipment (PC-Refresh) sowie der zunehmende Fokus auf KI-fähige PCs (AI PCs). HP zeichnet sich traditionell durch ein moderates Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie eine verlässliche Dividendenrendite und kontinuierliche Aktienrückkaufprogramme aus, was die Aktie für Value- und Trendfolgestrategien attraktiv macht.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 28.61 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 476.51 Mio. USD

Meine Meinung zu Hewlett Packard ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

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