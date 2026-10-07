Dogecoin Prognose: Warum $110 Millionen Wal-Käufe den Kurs nicht über $0,10 heben

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Wale haben im September Dogecoin für $110 Millionen gekauft, doch der Kurs steht Anfang Oktober tiefer als eine Woche zuvor. DOGE notiert am 4. Oktober bei $0,093 und hat in sieben Tagen 4,7 Prozent verloren. Das macht den Coin zum schwächsten unter den sechs großen Kryptowährungen der Woche. Gleichzeitig schließt der BWOW-Fonds von Bitwise am 14. Oktober und wandelt alle DOGE in Bargeld um. Die Dogecoin Foundation kündigt dagegen eine Welle neuer Projekte auf der eigenen Blockchain an. Die aktuelle Dogecoin Prognose zeigt, warum ein Presale mit fertigen Produkten gerade jetzt die interessantere Alternative sein könnte.

Was sagen die Daten zur Dogecoin Prognose im Oktober 2026?

Der DOGE-Kurs hat in den letzten sieben Tagen 4,7 Prozent verloren, während Bitcoin im selben Zeitraum 1,0 Prozent gewann, wie CryptoTicker am 3. Oktober berichtete. Die 200-Tage-Linie liegt bei $0,0878, nur sechs Prozent unter dem aktuellen Kurs. Ein Rückfall auf dieses Niveau würde den gesamten Puffer aus dem September-Anstieg auffressen. Die Widerstandszone bei $0,098 blockiert jeden Anstieg, weil dort 28 Milliarden DOGE ihre Kostenbasis haben. Ein Ausbruch über $0,10 bleibt bei diesem Bild nicht in Sicht.

Großanleger haben im September trotzdem $110 Millionen in DOGE gesteckt, wie Coinbase unter Berufung auf Marktdaten meldete. Die Käufe stützten den Kurs kurzfristig, verhinderten den Wochenverlust aber nicht. Die Dogecoin-ETFs brachten im August nur $318.000 an Zuflüssen, und der BWOW-Fonds schließt am 14. Oktober endgültig. Auf der anderen Seite wächst der Derivatemarkt, denn die regulierte Plattform Kalshi hat am 2. Oktober erstmals Dogecoin-Perpetuals gelistet.

Analysten sehen für Oktober eine Spanne von $0,087 bis $0,106. Eine Verdopplung bräuchte bei $14,5 Milliarden Marktkapitalisierung weitere $14 Milliarden an Zuflüssen. Die Ära der großen Kurssprünge bei DOGE ist rechnerisch vorbei, und selbst das optimistischste Szenario sieht nur $0,106 bis Monatsende. Genau deshalb richten Anleger den Blick auf Projekte, deren Bewertung noch ganz am Anfang steht und deren Produkte bereits laufen.

Warum taucht Pepeto gerade jetzt in der Dogecoin Prognose auf?

Die $110 Millionen der Wale zeigen, dass Kapital den nächsten Einstieg sucht. Bei $14,5 Milliarden Marktkapitalisierung kann DOGE die Bewegung nicht liefern, die frühe Presales mit laufenden Produkten und über zehn Millionen Dollar im Smart Contract möglich machen.

Pepeto hat sich 2026 zu einem der meistbeachteten Presale-Projekte entwickelt, nicht wegen eines viralen Namens, sondern wegen der bereits gelieferten Produkte. Mehr als $10,38 Millionen befinden sich im Smart Contract, und die Summe wächst jede Woche weiter. Bei einem Presale zählt das Tempo, denn je schneller eine Phase gefüllt wird, desto eher bewegt sich der Preis in die nächste Stufe.

Das zentrale Werkzeug hinter dem Zulauf ist die Bridge. Pepeto sendet Token von Ethereum zu Solana, BNB Chain, Base oder Arbitrum in rund 41 Sekunden, bei null Kosten. Andere Bridge-Anbieter berechnen zwischen $15 und $50 pro Transfer und halten Coins manchmal stundenlang zurück. Für jeden, der auf mehr als einer Chain handelt, ist dieser Unterschied bares Geld.

PepetoSwap arbeitet auf der gleichen Plattform und erhebt keinerlei Handelsgebühr. Ein privates Relay leitet alle Orders so, dass automatisierte Bots nicht vor regulären Nutzern handeln können. Vor dem Start des Presales hat die unabhängige Prüfgesellschaft SolidProof den gesamten Code auditiert und verifiziert, damit Teilnehmer von einer geprüften und sicheren Grundlage ausgehen können. Der Gründer hat den Original-Pepe-Token aufgebaut, und ein Teammitglied mit Erfahrung bei Binance schreibt die Smart Contracts.

Bei einem Einstiegspreis von $0,000000188 entsteht mit einem kleinen Betrag eine Position, deren Potenzial sich erst nach dem Listing entfaltet. Historisch beginnen die größten Kursgewinne immer, bevor der Name auf einem Chart erscheint, und Pepeto bietet genau dieses Zeitfenster jetzt.

Fazit

Die Dogecoin Prognose für Oktober zeigt Trades in einer engen Spanne, aber keine Vervielfachung bei $14,5 Milliarden Marktkapitalisierung. Wer das Potenzial für größere Sprünge sucht, braucht einen Coin, dessen Bewertung noch am Anfang steht. Die Menschen, die mit Meme-Coins Vermögen aufgebaut haben, sind alle denselben Schritt gegangen: Sie haben gehandelt, als der Einstieg noch offen war. Pepeto füllt sich in derselben Marktphase, in der die DOGE-Wale kaufen, und das Listing steht bevor. Wer jetzt wartet, gibt den Vorsprung ab, den der Presale-Preis heute noch bietet. Jede Stufe schließt nur einmal, und die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, solange er offen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was erwarten Analysten für den DOGE-Kurs im Oktober?

Analysten sehen $0,087 bis $0,106. Die Widerstandszone bei $0,098 und die BWOW-Fondsschließung am 14. Oktober begrenzen den Spielraum.

Warum beobachten Anleger Pepeto während der DOGE-Schwäche?

Pepeto bietet den frühen Einstieg, den DOGE bei $14,5 Milliarden Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann. Die Produkte laufen, der Presale wächst, das Listing steht bevor. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.