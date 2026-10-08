Rivercell wurde vom Serienunternehmer und CEO Yann Fleureau sowie von Eric Durand, dem ehemaligen Leiter der KI-Forschung bei Novartis und Owkin, gegründet. Ziel des Unternehmens ist die Generierung von hochauflösenden Daten, die vorhersagen, wie menschliche Zellen generell auf Behandlungen reagieren, und KI-Modelle entsprechend zu trainieren. So sollen die Entdeckung und Entwicklung von Heilmitteln beschleunigt werden.

Die von HV angeführte Seed-Finanzierungsrunde, an der sich HCVC, Alven und Bpifrance Digital Venture beteiligten, dient dazu, die firmeneigene Daten-Engine und das automatisierte Nasslabor von Rivercell auszubauen. Ziel ist es, das erste KI-Weltmodell der Zelle auf den Markt zu bringen, das auf einem neuen Datensubstrat trainiert wurde.

Eric Durand tritt als Mitgründer und Chief Science Officer (CSO) in das Unternehmen ein. Bei Novartis hat er rund 300 Arzneimittelprogramme erfolgreich begleitet, bevor er als Chief Data Science Officer das Data-Science-Team von Owkin aufbaute. Dadurch gewann er aus erster Hand Einblicke in die Daten, die den heutigen Modellen der Biowissenschaft fehlen.

Die führenden Forscher auf dem Gebiet der KI in der Biomedizin, Dr. Charlotte Bunne (EPFL) und Prof. Fabian Theis (Helmholtz München), treten dem wissenschaftlichen Beirat bei.

Die Plattform ist als horizontale, indikationsunabhängige Suchmaschine konzipiert, die in verschiedenen Bereichen wie Onkologie, Immunologie, seltene Krankheiten und kardiometabolische Erkrankungen eingesetzt werden kann.

Rivercell ist ein in Paris ansässiges Biotechnologie- und KI-Unternehmen, das eine eigene Dateninfrastruktur aufbaut, die vorhersagt, wie menschliche Zellen auf verschiedene Behandlungen reagieren, und auf dieser Grundlage ein globales Zellmodell trainiert. Das Unternehmen gab heute eine Startkapitalrunde in Höhe von $25 Millionen unter der Führung von HV bekannt. HCVC, Alven und Bpifrance Digital Venture beteiligten sich ebenfalls. Mit diesen Mitteln sollen der Ausbau der firmeneigenen Plattform zur Datengenerierung von Rivercell, die Erweiterung des "Wet Lab" in Paris (ein Labor, in dem mit Chemikalien und biologischen Proben gearbeitet wird) sowie die Einführung des Programms "AI Virtual Cell" finanziert werden. Da das Weltmodell von Rivercell indikationsunabhängig ist, kann es bahnbrechende Entdeckungen liefern zu jedem Zellverhalten, das zu Krankheiten führt, da es die zugrunde liegenden Regeln lernt, nach denen menschliche Zellen auf Medikamente und genetische Veränderungen reagieren und nicht die Merkmale einer einzelnen Krankheit.

Rivercell wurde im Sommer 2025 von CEO Yann Fleureau gegründet, dem Ingenieur und späteren Unternehmer hinter dem KI-Unternehmen Cardiologs. Im Jahr 2026 stieß CSO Eric Durand hinzu, ein KI-Wissenschaftler und ehemaliger C-Level-Manager beim KI-Unicorn Owkin, das sich auf die Arzneimittelforschung spezialisiert hat. Rivercell entwickelt eine eigene Plattform, die umfangreiche, hochwertige Datensätze für das Vortraining generiert, um sein "AI Virtual Cell" (AIVC)-Modell zu trainieren. AIVC ist ein Weltmodell, das darauf ausgelegt ist, in silico vorherzusagen, wie menschliche Zellen auf ein Medikament oder eine genetische Veränderung reagieren. Dadurch wird der Gesamtbedarf an physischen Laborversuchen erheblich reduziert. Das langfristige Ziel von Rivercell ist es, die Arzneimittelforschung grundlegend zu verändern, indem sie beschleunigt und neu gestaltet wird. Die Entwicklung eines einzelnen Medikaments kann Jahre dauern und kostspielig sein. Die Branche investiert jährlich fast $300 Milliarden in Forschung und Entwicklung.

Die Ausschöpfung dieses Potenzials hängt von Daten ab. AlphaFold hat die Vorhersage von Proteinstrukturen revolutioniert, da es auf jahrzehntelang gesammelte, öffentlich zugängliche Proteinstrukturdaten zurückgreifen konnte. Der Aufbau eines vergleichbaren Modells der Zelle stellt eine weitaus größere Herausforderung dar: Er erfordert vielfältige, multimodale und zeitaufgelöste Daten darüber, wie Zellen auf Störungen reagieren. Da es einen solchen Datensatz in dem heute benötigten Umfang noch nicht gibt, schafft Rivercell diese Grundlage. Das Unternehmen generiert einen groß angelegten biologischen Datensatz und nutzt ihn, um seine virtuelle KI-Zelle zu trainieren. Da die heutigen Laborgeräte nicht für diese Anwendung konzipiert wurden, entwickelt Rivercell eine innovative, speziell für diesen Zweck konzipierte Plattform, die in der Lage ist, die Daten in dem Umfang zu erfassen, der für das Vortraining seines Weltmodells erforderlich ist. Das Unternehmen beschreibt diese Plattform als die "GPU für das Bio-Rechenzentrum" der Zukunft.

"Ein Weltmodell der Zelle ist die Chance des Jahrhunderts in der Medizin. Was noch fehlt, sind Daten: wie sich Zellen im Laufe der Zeit und unter Behandlung verändern betrachtet aus verschiedenen Blickwinkeln und auf verschiedenen Ebenen, in großem Maßstab erfasst. Der Aufbau dieser Datenplattform in Europa ist von strategischer Bedeutung, nicht nur für Rivercell, sondern auch für die Stellung des Kontinents in den Bereichen KI und Biologie", sagte Yann Fleureau, Mitgründer und CEO von Rivercell

Der Ingenieur und Serienunternehmer Yann Fleureau war zuvor Mitgründer und Leiter des KI-Diagnostikunternehmens Cardiologs, das mehrere Finanzierungsrunden abschloss, bevor es 2021 für einen neunstelligen Betrag von Philips übernommen wurde. Der Datenwissenschaftler Eric Durand war Leiter des Bereichs Onkologie-Datenwissenschaft bei Novartis und fungierte als Chief Data Science Officer bei Owkin, bevor er das Unternehmen Bioptimus mitbegründete, das sich auf biologische Grundmodelle spezialisiert hat und $76 Millionen einwarb.

"KI verändert bereits jetzt unser Verständnis der Chemie des Lebens, von der Proteinstruktur bis hin zum Moleküldesign. Die nächste Herausforderung besteht darin, das Verhalten von Zellen vorherzusagen, und dafür ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der eine neuartige Plattform, automatisierte Nasslabore und Weltmodelle miteinander verbindet. Yann und Eric bringen genau diese Kombination aus Fachkenntnissen mit, und dank seiner Verankerung sowohl im Pariser KI-Ökosystem als auch im Basler Pharmacluster ist Rivercell einzigartig positioniert, um dabei eine führende Rolle zu übernehmen", sagte Maxi Pethö-Schramm, Principal bei HV

Rivercell wird zudem von wissenschaftlichen Beratern wie Dr. Charlotte Bunne und Prof. Dr. Dr. Fabian Theis sowie von Angel-Investoren unterstützt, darunter Gründer und Führungskräfte von Twist Bioscience, DNA Script, Agilent und Abivax/Ipsen.

"Virtuelle Zellen auf KI-Basis werden unser Verständnis der Biologie und deren Gestaltung grundlegend verändern. Das Ziel von Rivercell, groß angelegte Störungsexperimente mit KI-Simulationen zu verbinden, ist der Grund, warum ich mich so sehr freue, nun dem wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens anzugehören", sagte Dr. Charlotte Bunne, Assistant Professor, Artificial Intelligence in Molecular Medicine bei EPFL

"Zu verstehen, wie Zellen auf Störungen reagieren und zwar im Zeitverlauf und nicht nur in Momentaufnahmen -, ist eines der großen ungelösten Probleme der Biologie. Rivercell geht dieses Problem in großem Maßstab an und verfügt sowohl über die entsprechenden Daten als auch über die passenden KI-Modelle. Ich freue mich sehr, dem wissenschaftlichen Beirat beizutreten", schloss Prof. Fabian Theis, Director of the Computational Health Center bei Helmholtz München, Scientific Director of Helmholtz AI und Professor of Mathematical Modeling of Biological Systems an der Technischen Universität München.

Über Rivercell

Rivercell entwickelt die Daten-Engine und das KI-Modell, mit denen sich vorhersagen lässt, wie lebende Zellen auf Medikamente und genetische Veränderungen reagieren. Die firmeneigene Plattform generiert in großem Maßstab interventionelle, zeitaufgelöste und multimodale Einzelzelldaten, mit denen das firmeneigene KI-Weltmodell der Zelle von Rivercell trainiert wird. Rivercell hat seinen Sitz in Paris, Frankreich. Weitere Informationen finden Sie unter rivercell.ai.

Über die Gründer:

Yann Fleureau, Absolvent der École Polytechnique und der UC Berkeley, war Mitgründer und Leiter von Cardiologs, dem Marktführer im Bereich der KI-basierten Herzdiagnostik. Er führte mehrere Finanzierungsrunden durch, bevor Philips das Unternehmen 2021 im Rahmen eines Exits im neunstelligen Bereich übernahm. Die Technologie des Unternehmens unterstützt mittlerweile die Diagnose von mehr als zwei Millionen Patienten pro Jahr. Außerdem war er Mitgründer von Numina, einer gemeinnützigen Organisation, die KI für bahnbrechende Schlussfolgerungen in Mathematik und Physik entwickelt.

Eric Durand, Mitgründer und Chief Scientific Officer von Rivercell, war sieben Jahre lang als Director of Data Science im Bereich Onkologie bei Novartis tätig und unterstützte dort Hunderte von Arzneimittelprogrammen. Anschließend war er als Chief Data Science Officer bei Owkin tätig, wo er das KI-Team von 20 auf über 100 Ingenieure ausbaute, und war Mitgründer des auf biologischen Grundmodellen basierenden Unternehmens Bioptimus, das $76 Millionen einwarb. Zu Beginn seiner Karriere entwickelte er bei 23andMe einen der ersten Algorithmen zur Abstammungsbestimmung für Verbraucher. Er hat in Statistik und Populationsgenetik promoviert und war als Postdoktorand an der UC Berkeley tätig.

Über HV

HV ist einer der führenden Frühphasen- und Wachstumsinvestoren in Europa. Mit neun Fondsgenerationen in 26 Jahren und einem verwalteten Vermögen von €2,8 Mrd. zählt HV zu den aktivsten Investoren des Kontinents. Das Investmentteam verfügt über langjährige Erfahrung bei der Identifizierung europäischer Start-ups mit großem Erfolgspotenzial. Neben internationalen Erfolgsgeschichten wie Flix, Zalando, Delivery Hero, Sumup und Depop gehören auch Innovationsführer wie Quantum Systems, Marvel Fusion, AMI Labs, Neura Robotics, Enpal und Isar Aerospace zum Portfolio. HV hat in mehr als 290 Internet- und Technologieunternehmen investiert und Start-ups mit Investitionssummen zwischen €0,5 Mio. und €60 Mio. unterstützt. Es ist eine der wenigen Risikokapitalgesellschaften in Europa, die Start-ups in allen Wachstumsphasen finanzieren kann. HV verfügt über ein Team von mehr als 60 Investitions- und Betriebsfachleuten, die vielfältige Perspektiven und Fachkenntnisse aus der gesamten Risikokapitalbranche einbringen.

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