München (ots) -Die deutschen Teams schwimmen im EuroCup am 2. Spieltag bis auf Ulm weiter auf der Erfolgswelle! Nach dem 79:71 der Frankfurter gegen Siaulai und dem 87:86 der Rostocker gegen Rigas Zelli am Dienstag zieht auch Chemnitz mit einem 93:84 gegen Neptunas Klaipeda nach. "So sweet!", schwärmt Ben Burnham, mit 10 Punkten, 5 Rebounds und 2 Assists "Player of the Game", "Wie Gummibären oder so." Für die NINERS ist es nach dem verlorenen Derby gegen Jena am Wochenende [76:82] eine willkommene Abwechslung vom tristen Liga-Alltag auf Platz 16. "Ich würde lügen, wenn uns das nicht mitnimmt", gibt Geschäftsführer Steffen Herhold offen zu, bleibt aber optimistisch: "Für mich ist es eine Genugtuung zu sehen, dass eine Mannschaft dann nicht auseinanderfällt, wenn die Herausforderungen groß sind. Sie haben untereinander eine sehr gute Körpersprache, sie helfen sich. Sie müssen jetzt anfangen, sich zu belohnen." Haben sie gegen Neptunas Klaipeda. Der Schlüssel: Physis. Burnham: "Ich habe gesagt, dass wir rauskommen und physisch spielen. Wir haben da einen guten Job gemacht. Sie haben einige Fouls gegen uns gezogen. Aber wir haben gesagt, dass wir genau so spielen wollen. Wir wollen physisch sein, wir wollen versuchen, sie herumzuschubsen." So soll es auch am Wochenende im Spiel gegen Bayern München funktionieren: "Wir werden rauskommen und hart spielen, wie wir es heute Abend gemacht haben."Durchwachsen verlief der Abend für ratiopharm Ulm. Bei Manresa gab es für das Team von Ty Harrelson eine 89:101-Niederlage. Erst im 2. Durchgang kamen die Ulmer richtig auf. Zur Pause stand es aber schon 62:45 für die Katalanen. "Wir konnten gegen ihre Stops bis tief ins 3. Viertel keine Lösungen finden. Anfang des 4. Viertels hatte ich das Gefühl, dass wir die Chance haben, wieder ins Spiel zurückzukommen. Wir haben uns die Chance gegeben. Aber genau dann sah es immer so aus, als würden entweder sie ein Play machen oder wir einen Fehler", kritisiert der Coach.In der Basketball Champions League feiert Meister ALBA Berlin mit einem 110:86 bei Slavia Prag einen Auftakt nach Maß. Brandon Angel wird mit 21 Punkten bester Werfer des Spiels. Auch Supertalent Jack Kayil steuert 10 Punkte bei. Ebenfalls erfolgreich verlief der Abend für Bonn, die sich 78:74 gegen den FC Porto durchsetzen. RASTA Vechta muss hingegen, trotz 10 Punkten von Routinier Tibor Pleiß, eine deutliche 64:96-Niederlage bei Spartak Subotica in Serbien hinnehmen.Zum Auftakt des 4. EuroLeague-Spieltags feiert ASVEL Villeurbanne im französischen Duell einen dramatischen 98:96-Erfolg in Paris. Präsident und Trainer Tony Parker erklärt erleichtert: "Ich wollte nur sicherstellen, dass wir uns nicht selbst schlagen. Das 1. Viertel, das ist schwer anzuschauen, mit 9 Turnovers. Ich habe gedacht: Wenn sie besser als wir sind, sind sie besser als wir. Aber wir müssen uns nicht selbst schlagen. Die 2. Hälfte war viel besser."Am Donnerstag, ab 19.30 greift auch der FC Bayern ins Geschehen ein, gegen das von Bundestrainer Alex Mumbru trainierte Virtus Bologna. Für die Münchener wird es ein weiterer Test, wie stark ihre aggressive Defensive auf höchstem Niveau ist: "Die Frage ist, wie schnell diese Verteidigung so sattelfest wird, dass sie auch in der EuroLeague auf hohem Niveau funktioniert. Bei einem limitierten Gegner wird Bayern die Mannschaften defensiv auseinandernehmen. Dann wird gegen sie kaum jemand punkten. Es gibt aber auch einen Kipppunkt. Gerade früh in der Saison können andere Teams schneller erkennen, wo die Lösungen liegen", erklärt MagentaSport-Experte Per Günther in der neuesten Ausgabe des Podcasts "BasketballDeutschland". Welt- und Europameister Johannes Thiemann will im 2. EuroLeague-Heimspiel mit seinen Bayern den ersten Sieg im SAP Garden feiern. Im MagentaSport-Interview schwärmt er von seiner neuen Heimat als "perfekten Spot für mich": "München ist ein Team, das Ziele hat, das langfristig wachsen will und ein super Standort." Sein neuer Trainer Anton Gavel und seine Teamkollegen Andreas Obst, Niels Giffey und Johannes Voigtmann sind indes voll des Lobes über den 32-jährigen deutschen Nationalspieler.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Mittwoch des 4. Spieltags der EuroLeague, mit dem französischen Duell zwischen Paris Basketball und ASVEL Villeurbanne sowie dem 2. Spieltag im EuroCup mit den NINERS Chemnitz und ratiopharm Ulm. Dazu auch der 1. Spieltag in der Basketball Champions League mit ALBA Berlin, den Telekom Baskets Bonn und RASTA Vechta. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport bereits am Donnerstag. Ab 19.30 Uhr steht das Duell zwischen dem FC Bayern und Virtus Bologna, die von Bundestrainer Alex Mumbru gecoacht werden, an.EuroCup | 2. Spieltag: NINERS Chemnitz - Neptunas Klaipeda 93:84 | Süß wie "Gummibären": Chemnitz glänzt vor der Pause und rehabilitiert sich nach DerbyniederlageLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ZE5NN0U0OURnWC85RUd5aUNza3lMMURHZHRPYjVRSVJLekhxN2V3YkVVZz0=Volltreffer aus der Chemnitzer Innenstadt heraus! Cobe Williams mit dem ganz weiten Dreier im 2. Viertel. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=OGNYV1RZZCs0R2JDc2RhbTdNU3NmMmpraENzdm9jbnVUUTF1UlRpNUJJST0=Erleichterung auf Sächsisch: Das Chemnitzer Team jubelt nach dem Spiel mit einer eigenen Choreografie mit den Fans! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bWZzOGtlK3lCVFFwbkpLWlljYmJrVGYwNUNKWEg1aVh6WUdOdjF6cDlYND0=Ben Burnham, "Player of the Game" mit 10 Punkten, 5 Rebounds und 2 Assists gegen Neptunas Klaipeda darüber, wie süß der Sieg schmeckt: "So sweet! Wie Gummibären oder so. Ich habe gesagt, dass wir rauskommen und physisch spielen. Ich glaube, wir haben da einen guten Job gemacht. Sie haben einige Fouls gegen uns gezogen. Aber wir haben gesagt, dass wir genau so spielen wollen. Wir wollen physisch sein, wir wollen versuchen, sie herumzuschubsen. Ich glaube nicht, dass wir heute soft waren. Ich bin stolz auf die Jungs."... über das anstehende Spitzenspiel gegen den FC Bayern: "Ich glaube nicht, dass irgendwer in dieser Kabine Angst vor irgendeinem anderen Spieler hat. Wir werden rauskommen und hart spielen, wie wir es heute Abend gemacht haben."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Wjg4Q3kxV3FpT0NKdXBLaHoxbjczdDltdXd2M2ovRTV6Q3B1TGZsK3VuST0=Rodrigo Pastore, Trainer Chemnitz: "Wir haben eine großartige 1. Hälfte gespielt, mit der richtigen Intensität. Alle waren in Bewegung, wir haben gute Optionen gefunden. Wir sind an die Freiwurflinie gekommen. Defensiv war es wahrscheinlich die beste Leistung, die wir dieses Jahr bis jetzt gesehen haben. Wir haben viele Turnover erzwungen. Im 3. Viertel hat uns das 3. Foul von [Stefan] Smith etwas aus dem Rhythmus gebracht, weil wir mit einem anderen Lineup beginnen mussten. Und wir sind auf einmal in schwierige Situationen geraten. Sie haben angefangen, Shots zu treffen. Wir waren defensiv nicht mehr fokussiert. Aber das Team hat viel Resilienz bewiesen. Wir sind bei uns geblieben. Wir haben Wege gefunden, wieder ins Spiel zu kommen, Momentum aufzubauen und darauf bin ich sehr stolz. Das war keine einfache Situation: Der Druck, zuhause das erste EuroCup-Spiel gewinnen zu müssen. Aber ich bin sehr stolz, wie Jannis [von Seckendorff] gespielt hat, Mateo [Seric]. Auch von Ben [Burnham] gab es am Anfang, im 1. Viertel, viele gute Dinge. Zwei der Jungs kommen von der ProA [2. Liga im deutschen Basketball, Anm.d.Red.]. Wir müssen geduldig bleiben, wir müssen sie unterstützen. Und das hat das Trainerteam bis jetzt gemacht. Wir glauben wirklich an diese Gruppe, sie sind sehr professionell, sie wollen wirklich gewinnen, sie wollen auf die richtige Art und Weise spielen. Ich bin sehr zufrieden mit der Performance heute."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dUN1b09ZWHNYVXJvd09xZCtyUDNnZ212M1hoNnF6azlYVkV0UDVkbjIrQT0=NINERS-Boss Herhold nach schwachem Saisonstart: "Ich würde lügen, wenn uns das nicht mitnimmt"Steffen Herhold, Geschäftsführer Chemnitz, vor dem Spiel über den bisherigen Saisonstart mit einem Sieg und drei Niederlagen in der BBL: "Ich würde lügen, wenn uns das nicht mitnimmt. Wir hatten das auch letztes Jahr. Wir sehnen uns alle danach, dass wir so eine Stabilität gewinnen. Wir waren auf einem sehr guten Weg. Wir haben uns entschieden, die Mannschaft komplett neu aufzubauen. Damit einher geht, dass wir wissen, dass es Zeit brauchen wird, dass sich Automatismen herausbilden, dass ein Selbstverständnis entsteht. Dann ist Basketball so ein Ergebnissport. Die Verletzung von Yohan [Choupas] hat uns am Ende der Vorbereitung schon härter getroffen, als wir dachten. Da ist so ein bisschen Rhythmus rausgegangen. Dann ist es wie es im Ergebnissport ist. Dann gewinnst du in Hamburg nicht, obwohl du auf einem guten Weg warst. Wir haben nicht gut gespielt, hätten den Sieg aber mitnehmen können. Dann setzt sich so eine Kette in Gang und in Hagen passiert uns, dass wir von den einzigen drei Guards, die wir haben, Cobe [Williams] noch mit einer sehr dummen Aktion ausfällt, mit einer nicht schönzuredenden Aktion [Würgegriff gegen den am Boden liegenden Hagener Adam Kunkel, drei Spiele Sperre und 6.000 EUR Geldstrafe, Anm. d. Red.] großen Schaden anrichtet. Mit drei Spielen Sperre sind er und wir glimpflich weggekommen. Dann stehst du halt da, verlierst in Jena das Derby [76:82] und dann kommt die Frage. Bei der Form wird sie auch zurecht gestellt. Aber wir haben unseren Plan. Wir vertrauen dem Team, wir sind von den Jungs überzeugt. Das ist eine gute Gruppe. Ich will damit niemanden langweilen. Aber für mich ist es eine Genugtuung zu sehen, dass eine Mannschaft dann nicht auseinanderfällt, wenn die Herausforderungen groß sind. Sie haben untereinander eine sehr gute Körpersprache, sie helfen sich. Sie müssen jetzt anfangen, sich zu belohnen. Das kann keiner von uns machen. Das müssen sie selber tun."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WVFmcnZuYlhmLzhtcWc1b0R6MTNuUlpKbEFLMlV6dXBXbW10WXJtSTRhND0=Kids&Us Manresa - ratiopharm Ulm 101:89 | Ulm kommt zu spät auf: "Konnten gegen ihre Stops keine Lösungen finden"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TWcvQ1drZU9yMzNvNkVOZ29FV252M052NGlqWktzeFhkemZyaGdJR093ND0=Bezeichnend für den Ulmer Abend: Gerard Fernández verhindert im allerletzten Moment die Punkte für Ulm. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=SU9rVGh3MWJ2aGsrY2x5enhRaS9UaDU5THZ5RE1WUWdXR2Y5YjdUSnZURT0=Ty Harrelson, Trainer Ulm: "Glückwunsch an Manresa. Ihre Shots waren heute richtig gut. Wir konnten gegen ihre Stops bis tief ins 3. Viertel keine Lösungen finden. Anfang des 4. Viertels hatte ich das Gefühl, dass wir die Chance haben, wieder ins Spiel zurückzukommen. Wir haben uns die Chance gegeben. Aber genau dann sah es immer so aus, als würden entweder sie ein Play machen oder wir einen Fehler."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VmJ0bXlmMFQ4YWxLT0tLdzhIa2s0TXBWbUtiem9xS0k1b0p6NDVLNUhOND0=Basketball Champions League (BCL) | 1. Spieltag: SK Slavia Prag ERA NBK - ALBA Berlin 86:110 - Mit Buzzer Beater: Meister Berlin gewinnt souverän in PragLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=N1hvZmR2ZUIyNFFrOUtXcm5KTGFwQzdkb2MyaXZ4REtyNmJ5eTdTSVlIVT0=10 Punkte, 9 Assists! Starkes Spiel von ALBA-Supertalent Jack Kayil! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=NCsxK0ErK2toa0taWkt4TDFyRklOd0ZMZm9IU2tJdkhXcDJyN3RHV3pFST0=Der passt - gerade noch! Julius Böhm mit dem Buzzer Beater im 2. Viertel! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bkxMNEZKdWdYUHI3ZEYzOFZwb29wQm82cURyN2ppSW52WVkrWnBTL2NqOD0=Telekom Baskets Bonn - FC Porto 78:74 | Drei Viertel lang souverän: Bonn behauptet sich gegen PortoLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=dHlCUVpEZlh3NC9jTG1BOEZpeVJqVFBjT1hoQ3h3bTNCdGNCaUg0RFk3az0=Souverän und problemlos! Grayson Murphy stellt im 3. Viertel auf +20 für Bonn! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cEtOZENUQ0pNTmpPSjVDeERmSTJIcERDd0NwVVVGRXE0Q2FxREJielhlTT0=Spartak Subotica - RASTA Vechta 96:64 | Auch 10 Punkte und 7 Rebounds von Pleiß reichen nicht: Vechta geht in Subotica unterLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=WHFZeUQxMGM5c2QwL0k0NjlldjlnSWwvbWxlSXR6aEtYbVM1RS9oK1dKYz0="Class is permanent": Auch im Alter von 36 Jahren liefert Routinier Tibor Pleiß noch 10 Punkte und 7 Rebounds für Vechta ab! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=YXNaRHpncklLZVFHN2RvSXl2VEJBRVY1alF4ZXNWUW14aVBJVjk0ZEZubz0=EuroLeague | 4. Spieltag: Paris Basketball - ASVEL Villeurbanne 96:98 | Parker-Team gewinnt Krimi in Paris: "Ich wollte nur sicherstellen, dass wir uns nicht selbst schlagen"Ex-NBA-Champion Tony Parker, Präsident und Trainer ASVEL Villeurbanne: "Ich wollte nur sicherstellen, dass wir uns nicht selbst schlagen. Das 1. Viertel, das ist schwer anzuschauen, mit 9 Turnovers. Ich habe gedacht: Wenn sie besser als wir sind, sind sie besser als wir. Aber wir müssen uns nicht selbst schlagen. Die 2. Hälfte war viel besser. Wir haben das Spiel viel besser kontrolliert. Wir haben am Ende einige wichtige Punkte gemacht. Die Defensive ist sehr wichtig für uns. Da haben wir am Ende einen großartigen Stop gemacht."Bayern-Neuzugang Thiemann im "perfekten Spot": "Mein Ziel ist einfach, dem Team zu helfen, erfolgreich zu spielen"Am Donnerstag trifft Johannes Thiemann mit dem FC Bayern auf seinen Bundestrainer Alex Mumbru und Virtus Bologna - live ab 19.30 Uhr bei MagentaSport. Im Vorfeld hat MagentaSport mit ihm und seinen Teamkollegen über den Wechsel nach München und Thiemanns Rolle im Team gesprochen. Der Link zur MAZ: cloud.thinxpool.de/s/5D2Hcmaz4GfpSYx?dir=/&openfile=trueJohannes Thiemann, Bayern-Neuzugang, über seinen Wechsel nach München: "Mir gefällt München sehr gut. Das ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Taugt mir gut."... über die EuroLeague: "Ich mag die EuroLeague sehr gerne. Das ist der beste europäische Basketball. Da sehe ich mich. Dahin wollte ich wieder zurück."... über seine Ziele: "Man hat sich immer etwas zu beweisen. Ich versuche erstmal wieder, im Team Fuß zu fassen, mich an den europäischen Basketball zu gewöhnen. Auch wenn ich glaube, dass das nicht allzu lange dauern wird. Aber mein Ziel ist einfach, dem Team zu helfen, erfolgreich zu spielen."... über die Entscheidung, zum FC Bayern zu wechseln: "München ist ein Team, das Ziele hat, das langfristig wachsen will und ein super Standort. Nach zwei Jahren Japan habe ich mich gefreut, mit Freunden nah an der Family zu sein. Deswegen war München der perfekte Spot für mich."Niels Giffey, Spieler FC Bayern, wurde mit Thiemann Weltmeister: "Ich habe mich sehr gefreut. Einer meiner besten Kumpels aus dem Basketball ist hier bei uns. Das macht einfach mega viel Spaß, Zeit zusammen zu verbringen. Das hat direkt wieder geklickt."... über Johannes Thiemann: "Das ist jemand, der mittlerweile so souverän, so flexibel ist. Er kann von draußen werfen, auf der 4 spielen, auf der 5 spielen, defensiv Pick-and-Rolls, hedgen, aber auch mit super viel Gefühl das Spiel spielt."Andreas Obst, Spieler FC Bayern, wurde mit Thiemann Welt- und Europameister: "Ich freue mich sehr, weil er uns einfach auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes enorm viel geben wird. Er wird auf jeden Fall sehr viel Qualität mit reinbringen."Johannes Voigtmann, Spieler FC Bayern, wurde mit Thiemann Welt- und Europameister: "Auf dem Feld ist er eine Maschine. Er bringt sehr viel Physis mit, gepaart mit einer gewissen Eleganz, die nicht so häufig zu finden ist.Anton Gavel, Trainer FC Bayern: "Seine Präsenz an sich am Feld ist schon spürbar. Ich kann zu ihm nur eine Sache sagen: Als er damals noch ein junger Spieler in Bamberg haben unsere Bigs immer gefragt, ob JT zum Training kommt, weil keiner gegen ihn spielen wollte. Ich glaube, das ist momentan immer noch der Fall."Podcast "BasketballDeutschland" über Bayerns neue Defensivtaktik: "Die Frage ist, wie schnell diese Verteidigung so sattelfest wird, dass sie auch in der EuroLeague auf hohem Niveau funktioniert"Das zweite Heimspiel dieser EuroLeague-Saison gegen Virtus Bologna mit Bundestrainer Alex Mumbru - der Spanier kennt die deutschen Nationalspieler in den Reihen der Münchner bestens. Ein Vorteil für ihn, um die aggressive Defensive des FC Bayern auszuhebeln. Genau darüber haben sich Benni Zander und Per Günther in der neuesten Ausgabe des Podcasts BasketballDeutschland unterhalten. Den Link zur Folge gibt's hier: www.youtube.com/watch?v=vWt34wcpxZ4Per Günther über die neue Defensivtaktik des FC Bayern: "Es ist eine sehr risikofreudige Verteidigung. Du nimmst dem Gegner die ersten Optionen weg, obwohl du weißt, dass dadurch später Räume entstehen. Die Frage ist, wie schnell diese Verteidigung so sattelfest wird, dass sie auch in der EuroLeague auf hohem Niveau funktioniert. Bei einem limitierten Gegner wird Bayern die Mannschaften defensiv auseinandernehmen. Dann wird gegen sie kaum jemand punkten. Es gibt aber auch einen Kipppunkt. Gerade früh in der Saison können andere Teams schneller erkennen, wo die Lösungen liegen. Bessere Passgeber finden die offenen Mitspieler, und bessere Schützen bestrafen die freien Würfe hochprozentiger. Das werden wir die gesamte Saison beobachten. Dabei stellt sich auch die Frage, wie gut das defensive Personal tatsächlich ist."Europas bester Basketball mit neun der besten deutschen Klubs und die deutschen Nationalmannschaften nur live bei MagentaSportNach dem Erwerb der Exklusiv-Rechte an der Basketball Champions League (BCL) hat MagentaSport die drei bedeutendsten europäischen Klubwettbewerbe mit neun der besten deutschen Klubs live und exklusiv im Angebot: Die EuroLeague, in der der FC Bayern München die deutsche Fahne hochhält, zeigt MagentaSport komplett live und exklusiv. Aus dem BKT EuroCup zeigt MagentaSport in der Gruppenphase alle Spiele der deutschen Mannschaften Ulm, Chemnitz, Frankfurt und Rostock sowie die Playoffs komplett live und exklusiv. Auch die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Männer und Frauen, die U19- und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und zusätzliche 3x3 Top-Events der FIBA World Tour bietet MagentaSport den Basketballfans live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 4. SpieltagDonnerstag, 08.10.2026ab 17.45 Uhr: Dubai Basketball - Roter Stern Belgradab 17.45 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Armani Olimpia Mailandab 19.30 Uhr: FC Bayern München - Virtus Bolognaab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Fenerbahce Istanbulab 20.15 Uhr: Valencia Basket - Hapoel Tel Avivab 20.30 Uhr: Real Madrid - Partizan BelgradFreitag, 09.10.2026ab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Anadolu Efes Istanbulab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Besiktas Istanbul, FC Barcelona - Zalgiris KaunasEuroLeague | 5. SpieltagDienstag, 13.10.2026ab 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Zalgiris Kaunasab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Roter Stern Belgradab 20.00 Uhr: DieEuroLeague-Konferenzab 20.15 Uhr: Vitoria Baskonia-Gasteiz - Dubai Basketball, Armani Olimpia Mailand - Real Madrid, FC Barcelona - Maccabi Tel Aviv, Partizan Belgrad - Panathinaikos Athenab 20.45 Uhr: Valencia Basket - Olympiakos PiräusMittwoch, 14.10.2026ab 17.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - Besiktas Istanbulab 19.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - FC Bayern Münchenab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Virtus BolognaEuroCup | 3. SpieltagDienstag, 13.10.2026ab 19.50 Uhr: Dolomiti Energia Trento - NINERS ChemnitzMittwoch, 14.10.2026ab 18.15 Uhr: ratiopharm Ulm - BOSNA BH Telecom Sarajevoab 19.50 Uhr: Le Mans Sarthe Basket - Rostock SeawolvesDonnerstag, 15.10.2026ab 20.20 Uhr: London Lions - Skyliners FrankfurtBasketball Champions League (BCL) | 2. SpieltagDienstag, 13.10.2026ab 19.50 Uhr: ALBA Berlin - Igokea m:telMittwoch, 14.10.2026ab 18.50 Uhr: BMA365 Brose Baskets Bamberg - UCAM Murciaab 19.50 Uhr: Cholet Basket - RASTA VechtaMittwoch, 21.10.2026ab 19.50 Uhr: Asisa Joventut - Telekom Baskets BonnPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6366987