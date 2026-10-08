Yuanqing Yang, Vorsitzender und CEO von Lenovo, wird während der CES-Keynote im Sphere erläutern, wie hybride KI Daten in Mehrwert für jeden Einzelnen und jedes Unternehmen verwandelt

Lenovo, das globale Technologie-Schwergewicht, gab heute bekannt, dass seine jährliche globale Innovationsveranstaltung wieder auf der CES 2027 in Las Vegas stattfinden wird. Die Tech World findet im Sphere statt und ist Teil des CES-Keynote-Programms. Sie vereint eine visionäre Riege von Referenten und bahnbrechende Innovationen mit einem einzigartigen, immersiven Technologie- und Musikerlebnis.

Neben der Vorstellung der neuesten Innovationen von Lenovo wird die Tech World globale Technologieführer und führende Stimmen auf der Bühne zusammenbringen, um über die Zukunft der KI zu diskutieren. Gemeinsam werden sie erörtern, wie hybride KI Menschen befähigen und neue Möglichkeiten für Wirtschaft und Gesellschaft erschließen kann. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach verantwortungsvoller KI-Führung wird die Veranstaltung zu Beginn des Jahres 2027 einen entscheidenden Moment bieten, um die Rolle der KI bei der Entfaltung menschlichen Potenzials, dem Erhalt unseres Planeten und der Förderung des globalen Fortschritts zu beleuchten.

"Die KI tritt in eine neue Phase ein, in der jeder Einzelne und jedes Unternehmen in die Lage versetzt werden sollte, Daten in echten Mehrwert umzuwandeln", sagte Yuanqing Yang, Vorstandsvorsitzender und CEO von Lenovo. "Die vor uns liegende Chance besteht darin, das Beste aus menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz zu kombinieren, um völlig neue Möglichkeiten zu schaffen; die Zukunft ist nicht KI oder Mensch, sondern Mensch KI. Auf der Tech World werden wir zeigen, wie unsere Hybrid-KI-Strategie eine intelligentere Zukunft für alle schafft mit mehr Wirkung, Effizienz, Sicherheit und Datenschutz."

Die Lenovo Tech World findet am Mittwoch, dem 6. Januar, um 17:00 Uhr pazifischer Zeit statt. Sie steht akkreditierten CES-Teilnehmern offen; weitere Details zu Tickets und Logistik werden kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben. Die Veranstaltung wird zudem weltweit live gestreamt. Weitere Referenten, der Veranstaltungsort und logistische Details werden im Laufe dieses Monats bekannt gegeben.

Von KI überall zu Mensch KI

Die Rückkehr zur CES in Las Vegas erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Lenovo in die nächste Phase seiner Vision Smarter AI for All eintritt. Auf der Tech World CES 2027 wird Lenovo demonstrieren, wie Hybrid-KI die Zukunft von "Human AI" ermöglicht, indem persönliche, unternehmensinterne und öffentliche KI-Modelle und -Fähigkeiten über ein Full-Stack-Portfolio aus Geräten, Infrastruktur, Software, Lösungen und Diensten hinweg miteinander verbunden werden.

Die Tech World 2027 wird eine Zukunft vorstellen, deren Schwerpunkte folgende sind:

Nutzerzentrierte KI: hochgradig personalisierte, kontextsensitive und datenschutzorientierte Erlebnisse, die darauf ausgelegt sind, den Nutzern überallhin zu folgen und dort zu funktionieren, wo sie arbeiten.

hochgradig personalisierte, kontextsensitive und datenschutzorientierte Erlebnisse, die darauf ausgelegt sind, den Nutzern überallhin zu folgen und dort zu funktionieren, wo sie arbeiten. Full-Stack-Effizienz: Technologie, die über alle Ebenen des KI-Stacks hinweg optimiert ist, damit jedes Token, jede Arbeitslast und jede Investition einen höheren Mehrwert liefert.

Technologie, die über alle Ebenen des KI-Stacks hinweg optimiert ist, damit jedes Token, jede Arbeitslast und jede Investition einen höheren Mehrwert liefert. Vertrauen: KI-Architekturen, die so konzipiert sind, dass Kunden ihre Daten schützen, die Kontrolle über ihre Intelligenz behalten und KI mit Zuversicht einsetzen können.

Für Privatanwender wird Lenovo die Entwicklung hin zu einer einheitlichen KI über mehrere Geräte hinweg präsentieren ein vernetztes persönliches KI-Erlebnis, das PCs, Smartphones, Wearables und neue Ambient-Geräte umfasst.

Für Unternehmen wird Lenovo demonstrieren, wie sein Full-Stack-Portfolio für hybride KI Daten in Mehrwert umwandelt, KI auf die wichtigsten Daten anwendet und es Unternehmen ermöglicht, hybride KI-Fabriken aufzubauen und zu skalieren, den Arbeitsplatz zu transformieren und auf KI-native Abläufe umzustellen.

Auf einer Rekorddynamik aufbauen

Die Tech World CES 2027 findet in einer Zeit statt, in der Lenovo eine Rekorddynamik und eine bewährte Führungsrolle im KI-Bereich verzeichnet.

Nach dem erfolgreichsten Geschäftsjahr aller Zeiten mit einem Umsatz von 83,1 Milliarden US-Dollar hat der Konzern gerade sein stärkstes Quartal aller Zeiten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 26/27 verzeichnet mit einem Umsatzplus von 42 gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem Wachstum der KI-bezogenen Umsätze um 60 %.

Diese Dynamik spiegelt Lenovos Fähigkeit wider, seine Hybrid-KI-Strategie in greifbares Geschäftswachstum umzusetzen, und bereitet den Weg für das nächste Kapitel seiner KI-Ambitionen und -Roadmap auf der Tech World.

Rückkehr zur CES

Lenovos Rückkehr folgt auf die Tech World CES 2026, als das Unternehmen seine globale Innovationsveranstaltung erstmals in der Sphere präsentierte mit einem speziell für diesen Veranstaltungsort konzipierten immersiven Erlebnis. Bei dieser Veranstaltung wurden Lenovo und Motorola Qira vorgestellt: KI-PCs und -Smartphones der nächsten Generation, agentennative Gerätekonzepte, neue KI-Infrastruktur für Unternehmen sowie bedeutende Technologiekooperationen. Die Tech World 2026 kann hier angesehen werden.

Nehmen Sie an der Lenovo Tech World CES 2027 teil

Weitere Details zu den Hauptrednern, Produktankündigungen, Vorführungen und dem Erlebnis der Tech World CES 2027 werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

"Die CES ist die globale Bühne, auf der die weltweit führenden Technologieunternehmen zusammenkommen, um die Zukunft zu gestalten, und die Lenovo Tech World ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür", sagte Kinsey Fabrizio, Präsident und CEO der CTA. "Da die Lenovo Tech World auf der CES 2027 wieder in die Sphere zurückkehrt, verspricht dies einer der Höhepunkte der Woche zu werden. Wir freuen uns sehr, Lenovo wieder willkommen zu heißen, und sind gespannt, wie das Unternehmen im Januar die Messlatte noch höher legen wird."

Erfahren Sie mehr über die Lenovo Tech World auf der CES hier

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 153 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf Personal AI eine persönliche KI, mehrere Geräte und Enterprise AI erstreckt, um Kunden dabei zu helfen, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement der Gruppe für Innovation auf Weltklasseniveau und ein Full-Stack-KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets, Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge-Computing, Hochleistungsrechner und softwaredefinierte Infrastruktur) sowie Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Mit einer globalen Präsenz an mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten und einer weltweiten Lieferkette, die mehr als 30 Produktionsstätten in 11 Märkten umfasst, ist Lenovo weithin für seine operative Exzellenz anerkannt. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

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