Drohnen verändern die moderne Kriegsführung und plötzlich entscheidet die Batterie über Reichweite, Nutzlast und Einsatzdauer. Aufgrund dessen investieren die USA Millionen in neue Hochleistungszellen und heimische Fertigungskapazitäten. Siliziumanoden könnten dabei zum entscheidenden Technologiesprung werden, denn sie versprechen deutlich höhere Energiedichten als klassische Graphitanoden. Der Wettlauf läuft bereits. Während große Defence-Konzerne die Produktion unbemannter Systeme hochfahren, kämpfen Batterieentwickler darum, die dafür benötigte Energie auf möglichst wenig Gewicht zu konzentrieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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