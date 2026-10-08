Mehr Strom für die USA…: Bis zu 4,2 Mrd. USD für die Leistungserhöhungen der US-Kraftwerke!

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KI-Rechenzentren erhöhen den Strombedarf. Vistra plant 433 MW zusätzliche Kernkraftleistung - Uranium Energy produziert bereits und IsoEnergy wartet auf Laboranalysen.

Anzeige/Werbung - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd. Auftraggeberin der JS Research GmbH ist die SRC swiss resource capital AG, die mit beiden Emittenten entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Verträge unterhält · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 8. Oktober 2026, 5:30 Uhr Europe/Berlin ·

KI treibt den Strombedarf, nicht nur in den USA!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

künstliche Intelligenz und Cloud-Anwendungen erhöhen den Bedarf an Rechenleistung. Der AI Stress Test von NTT Global Data Centers und ThoughtLab modelliert drei Entwicklungspfade für die globale Rechenzentrums-IT-Kapazität. Bis 2030 reichen die NTT-Szenarien von 216,0 bis 351,9 GW.1

Quelle: NTT Global Data Centers/ThoughtLab, AI Stress Test Report, 2026; Eigene Darstellung -Direktlink

Auch die regionale Verteilung spricht für wachsenden Strombedarf in den USA. Die NTT-Grafik ordnet 25% Asien-Pazifik, 8% Europa und 11% dem Rest der Welt zu. 57% der neuen Kapazitätentfallen in der NTT-Modellierung auf die USA. Wegen Rundung summieren sich die dargestellten Werte auf 101%, sie sind also als grobe Szenarioverteilung zu lesen.1

Quelle: NTT Global Data Centers/ThoughtLab, AI Stress Test Report, 2026; Eigene Darstellung - Direktlink

Der Engpass ist nicht nur die Rechenhardware. Netze, Kraftwerkskapazitäten, Genehmigungen und Bauzeiten müssen mithalten. Neue Kernkraftwerksprojekte benötigen regelmäßig lange Entwicklungs- und Genehmigungszeiten. Bestehende Reaktoren können dagegen über sogenannte Uprates mehr genehmigte Leistung bereitstellen. Vistra vereinbarte mit Meta 20-jährige Stromabnahmeverträge über insgesamt 2.609 MW CO2-arme Leistung und Kapazität aus drei US-Kernkraftwerken; darin sind 433 MW aus geplanten Uprates enthalten.3

Uprates: mehr Leistung aus bestehenden Reaktoren!

Am 5. Oktober 2026 kündigte das US-Energieministerium eine bedingte Kreditzusage für Vistra an. Bis zu 4,2 Mrd. USD sollen Uprates und Modernisierungen von "Beaver Valley', "Davis-Besse' und "Perry' finanzieren und zusammen 433 MW zusätzliche Leistung ermöglichen. Enthalten ist zudem eine Option für mögliche künftige Uprates am texanischen Kraftwerk "Comanche Peak'. Vor einer Auszahlung muss Vistra technische, rechtliche, ökologische und finanzielle Bedingungen erfüllen, die Zusage ist daher noch keine ausgezahlte Finanzierung.2

Vistra erwartet, einen Teil der Uprate-Leistung bis 2031 und die volle zusätzliche Leistung bis Ende 2034 bereitzustellen. Der Zeitplan hängt unter anderem von regulatorischen Genehmigungen, technischen Bewertungen und Kapitalentscheidungen ab. Die Modernisierungen sollen nach DOE-Angaben außerdem den Betrieb der drei Anlagen über die bestehenden Lizenzen hinaus um 20 Jahre unterstützen.2,3

Vistra ist kein Einzelfall. Die Nuclear Regulatory Commission erwartet für die Kalenderjahre 2026 bis 2032 insgesamt 31 mögliche Uprate-Anträge mit zusammen rund 2.421 MWe. Erwartete Einreichungen sind weder gestellte noch genehmigte Anträge. Die in der NRC-Grafik genannten rund 8,5 GWe ergeben sich als illustratives Gesamtszenario aus etwa 6 GWe Zubau durch Uprates seit 2000 und dem erwarteten Antragsvolumen bis 2032. Ob alle Vorhaben eingereicht, genehmigt und umgesetzt werden, ist offen.4,5

Quelle: U.S. NRC; Eigene Darstellung - Direktlink

Mehr Reaktorleistung kann über die Zeit zusätzlichen Brennstoffbedarf auslösen. Der Effekt ist jedoch weder sofort noch proportional: Brennstoffmanagement, Anreicherung, Auslastung, Reaktortyp und Zeitpunkt der Uprates spielen mit hinein. In der Summe können zusätzliche Reaktorleistung und längere Laufzeiten die strategische Bedeutung verlässlicher Uran- und Konversionskapazitäten erhöhen.3,5

Uranium Energy steigert die Produktion auf zwei Minen!

Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) steigerte die Q4-Produktion auf 82.744 Pfund. Das Unternehmen produziert in den USA im "In-situ-Recovery'-Verfahren ("ISR'): Uran wird im Untergrund gelöst und über Bohrlöcher an die Oberfläche gepumpt. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stammte das Urankonzentrat von "Christensen Ranch' in Wyoming und "Burke Hollow' in Texas, gegenüber 32.195 Pfund im Vorquartal betrug das Plus 157%.6,7

Die "Total Cost per Pound" sanken im Quartal um 33% auf 36,54 USD, die "Total Cash Cost per Pound" lagen bei 30,01 USD. Auf "Christensen Ranch' verdoppelte sich die Produktion auf 65.392 Pfund, während die "Total Cost per Pound" dort auf 35,63 USD sanken. "Burke Hollow' steuerte im ersten vollständigen Betriebsquartal 17.352 Pfund zu 39,93 USD je Pfund bei. Die erste Phase war bewusst auf einen kleinen Teil des ersten Produktionsbereichs begrenzt, um Betriebsparameter festzulegen.6

Quelle: Uranium Energy Corp.

Im gesamten Geschäftsjahr 2026 produzierte das Unternehmen 229.294 Pfund. Die "Total Cost per Pound" lagen bei 39,94 USD, der "Total Cash Cost per Pound" bei 34,24 USD. Beide Kennzahlen sind von Uranium Energy definierte Non-GAAP-Größen und weder standardisiert noch mit umfassenden "All-in'-Kosten gleichzusetzen. Im Geschäftsjahr wurden 400.000 Pfund aus gekauftem Lagerbestand zu durchschnittlich 93,13 USD je Pfund verkauft, daraus entstanden 37,3 Mio. USD Umsatz und 16,9 Mio. USD Bruttogewinn. Davon entfielen 200.000 Pfund zu 101,00 USD je Pfund auf das zweite Quartal. Trotz des Bruttogewinns wies Uranium Energy für das Geschäftsjahr einen Nettoverlust von 137,31 Mio. USD aus.6,7,8

753 Mio. USD liquide Vermögenswerte - ohne Schulden!

Zum 31. Juli 2026 meldete Uranium Energy (WKN: A0JDRR) 753 Mio. USD liquide Vermögenswerte, darunter 495 Mio. USD Barmittel, und keine Schulden. Der Gesamtwert umfasst neben Barmitteln auch Wertpapiere und Uranbestände zu Marktwerten. Er ist deshalb nicht vollständig mit frei verfügbarem Cash gleichzusetzen.6,7

Der ausgewiesene gekaufte Uranbestand belief sich auf 1,256 Mio. Pfund U3O8 mit einem Marktwert von rund 109 Mio. USD. Weitere 359.260 Pfund aus der Produktion in "Irigaray' und "Hobson' waren in diesem ausgewiesenen Bestand nicht enthalten.6,7

Staatliche Nachfrage und geplante Konversion!

Die National Nuclear Security Administration veröffentlichte am 10. August 2026 eine Informationsanfrage zur Beschaffung von Uran. Darin skizzierte sie einen möglichen Bedarf von jährlich 4 Mio. Pfund nicht durch ausländische Verpflichtungen gebundenem US-Uran. Lieferungen könnten frühestens 2030 beginnen, der Bedarfshorizont reicht bis in die 2040er-Jahre.6,10 Die US-Armee wählte am 26. August fünf Reaktorentwickler und fünf erste Standorte für das Janus-Mikroreaktorprogramm aus. Sie stellt bis zu 2,2 Mrd. USD bereit und erwartet zusammen mit privatem Kapital langfristig mehr als 20 Mikroreaktoren.6,11

Uranium Energy plant mit Fluor eine US-Konversionsanlage, die Urankonzentrat zu Uranhexafluorid (UF6) für die Anreicherung verarbeiten soll. Über die Tochter United States Uranium Refining & Conversion Corp. wurde ein 63 köpfiges Projektteam aufgebaut. Die Vorbereitung des NRC-Lizenzantrags läuft, und die Standortauswahl wurde weitergeführt. Eine Class-IV-Kostenschätzung wird nach Unternehmensangaben bis Mitte 2027 erwartet.6,7

"Ludeman', "Sweetwater' und "Roughrider' als Wachstumspipeline!

Beim "Ludeman-ISR'-Projekt im "Powder River Basin' laufen Bau und Integritätstests der Überwachungs-, Injektions- und Förderbohrungen für das erste Bohrfeld. Die Planung der Satelliten-Ionenaustauschanlage wurde vorangetrieben und langlaufende Komponenten wurden bestellt. "Ludeman' ist die nächste geplante "ISR'-Mine von Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR).6

Quelle: Uranium Energy Corp.

Am 28. September 2026 erhielt das Unternehmen die abschließenden regulatorischen Freigaben für vier weitere "Header Houses' auf "Christensen Ranch'. Uranium Energy erwartet den Produktionsbeginn an diesen vier Einheiten in den kommenden Wochen. Drei weitere "Header Houses' befanden sich zum Berichtszeitpunkt im Bau.6

Bei "Sweetwater' identifizierten Bohrungen in "Sweetwater North'-Mineralisierungstrends für weitere Abgrenzung. Das FAST-41-Dashboard erwartete zuletzt den Abschluss der Umweltprüfung im März 2027 und eine Entscheidung zum Betriebsplan im Mai 2027. Am kanadischen "Roughrider'-Projekt wurden 36.000 m Kernbohrungen abgeschlossen, die geplante Vormachbarkeitsstudie wird mit Tetra Tech vorbereitet. Genehmigungen, Ressourcenaufwertung und Studien müssen die nächsten Entwicklungsschritte erst absichern.6

IsoEnergy setzt auf die hochgradige Hurricane-Ressource!

Kanada war 2024 mit rund 24% der Weltproduktion der zweitgrößte Uranproduzent; die aktive Förderung und Aufbereitung konzentrierte sich auf Saskatchewan. IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) entwickelt die Lagerstätte "Hurricane' auf dem Projekt "Larocque East' im östlichen "Athabasca-Becken'. Hurricane liegt rund 40 km nordwestlich der Aufbereitungsanlage "McClean Lake' und etwa 325 m unter der Oberfläche.12,14

Quelle: IsoEnergy Ltd.

"Hurricane' weist 48,6 Mio. Pfund U3O8 in der Kategorie "angezeigt' mit 34,5% U3O8 sowie 2,7 Mio. Pfund "abgeleitet' mit 2,2% U3O8 aus. IsoEnergy bezeichnet "Hurricane' als die gradhöchste "angezeigte' Uranressource der Welt.14,17

Radiometrie zeigt Ziele - Laboranalysen müssen bestätigen!

Das Sommerprogramm 2026 umfasste 10.159 m in 26 Bohrlöchern, zusammen mit dem Winterprogramm waren es 16.963 m in 43 Löchern. 18 Sommerbohrungen trafen mindestens 350 counts per second (cps) über 0,5 m, drei überschritten 35.000 cps. 13 von 26 Sommerbohrungen erreichten mindestens 1.000 cps, die erhöhten Werte verteilten sich über rund 600 m Streichlänge.14 Counts per second messen Gamma-Strahlung am Bohrkern und können Uran anzeigen, müssen aber nicht mit dem chemisch bestimmten Gehalt übereinstimmen. Aus dem Winterprogramm liegt dagegen Chemie vor: Bohrloch LE26-248 ergab 4,21% U3O8 über 3,5 m, einschließlich 11,61% U3O8 über 1,0 m.

Quelle: IsoEnergy Ltd.

Die Längen sind Bohrlochlängen, die wahre Mächtigkeit ist noch nicht bestimmt. Dr. Dan Brisbin, P.Geo., prüfte, genehmigte und verifizierte die technischen Angaben der Unternehmensmeldung als Qualified Person nach NI 43-101.13,14

DISA Uranium erweitert die US-Option!

Am 19. August 2026 schlossen IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) und DISA Technologies die Bildung der DISA Uranium Corporation ab. IsoEnergy brachte "Tony M', "Daneros, Rim', "Sage Plain' und "Flatiron' ein. DISA schloss zugleich Zusagen für eine Privatplatzierung über 105 Mio. USD ab, IsoEnergy investierte 33 Mio. USD und hält voll verwässert rund 33%. Damit ist IsoEnergy größter Einzelaktionär.15

DISA will seine "HPSA'-Technologie zur Rückgewinnung von Uran aus historischen Minenabfällen einsetzen, die konventionellen US-Projekte entwickeln und Verarbeitungskapazität aufbauen, "Tony M' soll kurzfristig Priorität erhalten.15

Fazit:

Der steigende Strombedarf durch KI und Rechenzentren trifft in den USA auf eine Politik, die bestehende Kernkraftwerke länger und stärker nutzen will. Uprates können zusätzlichen Brennstoffbedarf schaffen, allerdings schrittweise, genehmigungsabhängig und über mehrere Jahre.2,3,4

Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) steht für die laufende US-Produktion, 753 Mio. USD liquide Vermögenswerte zum 31. Juli 2026 und den geplanten Aufbau von Konversionskapazität.

IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) steht für die hochgradige "Hurricane'-Ressource, ausstehende Laboranalysen und eine 33%-Beteiligung an DISA Uranium.6,14,15

Nächste Katalysatoren:

• In den kommendenWochen nach dem 29. September 2026: von Uranium Energy erwarteter Produktionsanlauf an vier genehmigten Header Houses auf Christensen Ranch.6

• Noch ohne veröffentlichten Termin: chemische Analysen der IsoEnergy-Sommerbohrungen 2026 auf Hurricane.14,16

• März und Mai 2027: erwarteter Abschluss der Sweetwater-Umweltprüfung und erwartete Entscheidung zum Betriebsplan.6

• Bis Mitte 2027: von Uranium Energy erwartete Class-IV-Kostenschätzung für die geplante Konversionsanlage.6

• Ab 2030 beziehungsweise 2031: frühestmögliche NNSA-Lieferungen und von Vistra erwartete erste Uprate-Leistung - jeweils vorbehaltlich weiterer Entscheidungen und Bedingungen.3,10

Ob beide Unternehmen sollten von diesem Umfeld profitieren und zusätzlich durch die bevorstehenden Katalysatoren.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. NTT Global Data Centers/ThoughtLab: AI Stress Test Report: Can data centers keep pace with AI?

2. U.S. Department of Energy: Energy Department Announces $4.2 Billion Investment to Boost Nuclear Power and Help Lower Energy Costs in Pennsylvania and Ohio

3. Vistra Corp./SEC: Form 10-Q für das Quartal zum 30. Juni 2026 - PJM Nuclear Power Purchase Agreements and Uprates

4. U.S. Nuclear Regulatory Commission: Expected Applications for Power Uprates

5. U.S. Nuclear Regulatory Commission: Power Uprates / Background on Power Uprates

6. Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp Reports Fiscal 2026 Results

7. Uranium Energy Corp./SEC: Annual Report on Form 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2026

8. Uranium Energy Corp./SEC: Uranium Energy Corp Reports Results for Second Quarter of Fiscal 2026

9. Uranium Energy Corp./SEC: Uranium Energy Corp Reports Results for the Third Quarter of Fiscal 2026

10. U.S. Department of Energy/NNSA: NNSA Uranium Acquisition, RFI 89233126RNA000332

11. U.S. Army: Army reaches agreement with private industry for nuclear micro-reactors

12. Natural Resources Canada: Uranium and nuclear power facts

13. IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy Confirms High Grade Uranium Mineralization on the Hurricane South Trend, with up to 4.21% U3O8 over 3.5 m, including up to 11.6% U3O8 over 1.0 m

14. IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy Completes Summer Drilling at Larocque East, Intersecting Widespread and Strongest Radioactivity to Date Along the Hurricane South Trend

15. IsoEnergy Ltd./DISA Technologies: IsoEnergy and DISA Technologies Announce Closing of Transaction to Form DISA Uranium Corporation

16. IsoEnergy Ltd.: News Releases - Meldungsübersicht 2026

17. IsoEnergy Ltd./SEC: Management's Discussion and Analysis for the three and six months ended June 30, 2026

18. Uranium Energy Corp.: News Releases - Meldungsübersicht 2026

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 6. Oktober 2026, 22:55 Uhr (Europe/Berlin). Geprüft wurden die bis dahin auf den offiziellen Meldungsseiten veröffentlichten Informationen von Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd. sowie die genannten SEC-, Behörden- und Unternehmensquellen. Die jüngsten gelisteten Unternehmensmeldungen datierten auf den 29. September 2026 (UEC) beziehungsweise 8. September 2026 (IsoEnergy). Zahlen wurden nach Bezugszeitraum, Einheit und Status abgeglichen; Unternehmensziele wurden konditioniert. Die Redaktion hat keine eigene Ressourcen- oder Reservenschätzung, keine Laboranalyse, keine metallurgische Prüfung, keine Wirtschaftlichkeitsrechnung und keine rechtliche Genehmigungsprüfung vorgenommen. Bei Hurricane wurden Ressourcenkategorie und Wirksamkeitsdatum des technischen Berichts zugrunde gelegt. Radiometrische cps-Werte wurden nicht als chemische Urangehalte behandelt. Nach diesem Redaktionsstand veröffentlichte Informationen sind nicht berücksichtigt.16,18

Disclaimer, Interessenkonflikte und Risikohinweise

1. Anzeige und Charakter des Beitrags

Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Marketingmitteilung zu Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine individuelle Anlageempfehlung. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar.

2. Ersteller, Herausgeber, Verantwortlicher und Verbreiter

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland. Autor und Geschäftsführer ist Jörg Schulte. Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, Anschrift wie vor. Die zusätzliche Verbreitung erfolgt durch die SRC swiss resource capital AG über das Portal der Wirtschaft und PresseBox.

3. Auftrag und Vergütung

Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd. unterhalten jeweils entgeltliche IR-Beraterverträge mit der SRC swiss resource capital AG. Die SRC hat die JS Research GmbH mit der Erstellung und Verbreitung dieser Marketingmitteilung beauftragt und vergütet die JS Research GmbH erfolgsunabhängig. Die JS Research GmbH besitzt keinen eigenen Vertrag mit Uranium Energy Corp. oder IsoEnergy Ltd. Die Vergütung kann einen Interessenkonflikt begründen.

4. Interessen und Positionen - Stand 6. Oktober 2026, 20:55 Uhr (Europe/Berlin)

Uranium Energy Corp.: Jörg Schulte hält Aktien der Uranium Energy Corp.; seine Netto-Long-Position liegt deutlich unter 0,5% des ausgegebenen Aktienkapitals. Die JS Research GmbH hält keine Aktien. Die SRC hält keine Netto-Position von 0,5% oder mehr. Bei Jörg Schulte, JS Research GmbH und SRC bestehen keine Optionen, Warrants, Zertifikate, CFDs, sonstigen Derivate oder direkten beziehungsweise indirekten Shortpositionen in Bezug auf Uranium Energy Corp. Abgesehen vom offengelegten IR-Vertrag zwischen Uranium Energy Corp. und SRC bestehen keine Market-Making-, Investmentbanking- oder sonstigen wirtschaftlichen Beziehungen. Uranium Energy Corp. ist nicht mit 5% oder mehr an SRC oder JS Research beteiligt.

IsoEnergy Ltd.: Jörg Schulte hält Aktien der IsoEnergy Ltd.; seine Netto-Long-Position liegt deutlich unter 0,5% des ausgegebenen Aktienkapitals. Die JS Research GmbH hält keine Aktien. Die SRC hält keine Netto-Position von 0,5% oder mehr. Bei Jörg Schulte, JS Research GmbH und SRC bestehen keine Optionen, Warrants, Zertifikate, CFDs, sonstigen Derivate oder direkten beziehungsweise indirekten Shortpositionen in Bezug auf IsoEnergy Ltd. Abgesehen vom offengelegten IR-Vertrag zwischen IsoEnergy Ltd. und SRC bestehen keine Market-Making-, Investmentbanking- oder sonstigen wirtschaftlichen Beziehungen. IsoEnergy Ltd. ist nicht mit 5% oder mehr an SRC oder JS Research beteiligt.

Die Aktienpositionen des Autors können zu einem Interessenkonflikt führen.

5. Quellen und Prüfungstiefe

Der Beitrag stützt sich vor allem auf Unternehmensmeldungen und -unterlagen, SEC-/SEDAR+-bezogene Offenlegungen sowie Veröffentlichungen von DOE, NNSA, NRC, U.S. Army, Natural Resources Canada und NTT Global Data Centers. JS Research hat keine eigene Ressourcen- oder Reservenschätzung vorgenommen und Bohrdaten, radiometrische Messungen, Laboranalysen, metallurgische Daten, Kostenkennzahlen, Studien, Genehmigungen oder Unternehmensplanungen nicht unabhängig technisch, rechtlich oder finanziell geprüft.

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in den zitierten IsoEnergy-Meldungen wurden nach Unternehmensangaben von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., als Qualified Person nach NI 43-101 geprüft und verifiziert. Der deutschsprachige Beitrag selbst wurde weder Uranium Energy Corp. noch IsoEnergy Ltd. zur inhaltlichen Prüfung oder Freigabe vorgelegt. Weder dieser Umstand noch die redaktionelle Prüfung durch JS Research stellt eine Bestätigung durch die Unternehmen oder eine unabhängige technische Prüfung dar.

6. Zukunftsgerichtete Aussagen und projektspezifische Risiken

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Bei Uranium Energy bestehen unter anderem Risiken aus dem Fehlen nachgewiesener Mineralreserven und einer Vor- oder Machbarkeitsstudie für die ISR-Minen, aus ISR-Geologie und Bohrfeldleistung, Anlagenverfügbarkeit, Kosteninflation, Uranpreis und Absatz, behördlichen Freigaben, Umweltauflagen, Finanzierung, Projektverzögerungen sowie der technischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Realisierung der geplanten Konversionsanlage. Die verwendeten Kosten je Pfund sind unternehmenseigene Non-GAAP-Kennzahlen und möglicherweise nicht mit Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Bei IsoEnergy bestehen insbesondere Explorations-, Geologie-, Ressourcen-, Metallurgie-, Genehmigungs-, Umwelt-, Konsultations-, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf. Radiometrische Messwerte können von chemischen Analyseergebnissen abweichen. Für DISA Uranium bestehen zusätzlich Technologie-, Skalierungs-, Partner-, Genehmigungs- und Minderheitsbeteiligungsrisiken.

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