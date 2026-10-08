DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TANKRABATT - Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, dringt nach der nur teilweisen Weitergabe der Steuererleichterungen beim Tankrabatt auf Konsequenzen der Regierung und des Bundeskartellamts. Die unzureichende Weitergabe liege vor allem an zu wenig funktionierendem Wettbewerb in der Mineralölbranche, sagte die Ökonomin. Hier seien die Wettbewerbshüter gefragt. "Das Bundeskartellamt kann für Wettbewerb und Transparenz sorgen und gegen Wettbewerbsverstöße vorgehen, aber es kann nicht einfach niedrigere Preise anordnen", sagte Schnitzer. Es sollte mit seinen erweiterten Befugnissen mögliche strukturelle Wettbewerbsprobleme auf der Raffinerie- und Großhandelsebene konsequent untersuchen, fügte sie hinzu. (Augsburger Allgemeine)

FINANZKRIMINALITÄT - Commerzbank, Deutsche Bank und der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) prüfen die Gründung eines Joint Ventures zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Dabei gehe es um die Entwicklung einer Infrastruktur, die einen "gesetzeskonformen und technisch gesicherten Austausch von betrugsrelevanten Informationen zwischen den Kreditinstituten" ermöglichen soll, bestätigte ein Sprecher für die drei Parteien auf Anfrage. Die Plattform sei grundsätzlich als offenes System konzipiert, so der Sprecher. "Die Beteiligung weiterer Kreditinstitute ist Bestandteil des Konzepts." (Börsen-Zeitung)

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October 08, 2026 00:37 ET (04:37 GMT)

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