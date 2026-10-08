Canaccords Leverage-Szenario für diese Aktie erreicht 6,00 C$. Sie notiert bei nur 3,05 C$

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Die meisten Kursziele spiegeln ein Niveau wider, das sich bequem rechtfertigen lässt, und nicht das volle Potenzial, das Analysten einem Unternehmen tatsächlich zutrauen.

Verbreitet im Auftrag von: Elevate Service Group Inc.



Ein Researchbericht enthält in der Regel zwei Zahlen. Die erste ist das Kursziel in der Überschrift, aufgebaut auf einem Basisszenario, das bewusst konservativ gehalten ist, weil es auch ein enttäuschendes Quartal überstehen muss. Die zweite steht weiter hinten in den Sensitivitätstabellen, wo modelliert wird, was dasselbe Unternehmen wert ist, wenn die bereits angekündigte Strategie planmäßig läuft und die Bilanz so eingesetzt wird, wie das Management es ankündigt.

Privatanleger lesen die erste Zahl und hören dort auf. Die zweite ist die Stelle, an der das Research Ihnen zeigt, was diejenigen, die dieses Unternehmen beruflich modellieren, tatsächlich für erreichbar halten.

Elevate Service Group Inc. (WKN: A41MZW | FSE: Y19)

Canaccord bei 3,50 C$, Beacon bei 4,00 C$, Konsens bei 3,75 C$

Canaccord Genuity nahm die Coverage am 16. Juli 2026 mit einem BUY-Rating und einem Kursziel von 3,25 C$ auf, basierend auf dem 10,5-fachen der eigenen EV/EBITDA-Schätzung für 2028. Der Bericht trug den Titel "Come together".¹

Sechs Wochen später, am 1. September 2026, hob Canaccord dieses Kursziel auf 3,50 C$ an, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals über den Prognosen gelegen hatten. Das Rating blieb unverändert bei BUY. Die Studie trug den Titel "Let it roll (up)".²

Beacon Securities nahm die Coverage am 20. Mai 2026 mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 4,00 C$ auf, basierend auf dem 12-fachen der eigenen EBITDA-Prognose für 2027 (EBITDA ist eine gängige Kennzahl für den operativen Gewinn). Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung entsprach das einer potenziellen Rendite von 92%.³

Das sind zwei Häuser, zwei Buy-Ratings und ein Konsens-Kursziel von 3,75 C$, gegenüber einem Aktienkurs von rund 3,05 C$.4

Kursziele sind Meinungen, keine Zusagen, und beide Banken legen offen, dass sie Investmentbanking-Dienstleistungen für Elevate (WKN: A41MZW) erbracht haben, unter anderem im Rahmen der Finanzierung im Juli. Lesen Sie die Berichte selbst. Aber machen Sie sich klar, worum es geht: Zwei voneinander unabhängige Research-Teams haben eigene Modelle zu diesem Unternehmen erstellt, und beide kamen zu Werten deutlich oberhalb des aktuellen Kurses.

Ein Unternehmen mit 127 Millionen C$ ist zu klein für institutionelle Investoren

Die Lücke ist kein Rätsel. Sie ist eine mechanische Folge der Unternehmensgröße.

Elevate (WKN: A41MZW) ist ein Unternehmen mit 127 Millionen C$ Marktkapitalisierung (Stand: 7. Oktober) an der TSX Venture Exchange. Damit liegt es unterhalb der Schwelle, die die meisten institutionellen Mandate überhaupt zulassen, und weit außerhalb des Universums jedes Index und jedes ETF, der die Aktie halten müsste. Die meisten Privatanleger haben den Namen schlicht noch nie gehört.

Also wird die Aktie so bewertet, wie kleine, unbekannte und kaum beobachtete Unternehmen immer bewertet werden: günstig.

Sehen Sie sich nun an, womit das Unternehmen tatsächlich verglichen wird.

Beim 2,5-fachen Verschuldungsgrad erreicht Canaccords Modell 5,00 bis 6,00 C$

Halten Sie nun zwei Gedanken gleichzeitig fest, denn so können solche Aktien heftig und nicht sanft neu bewertet werden.

Erstens: Die Gewinne wachsen. Canaccord erwartet, dass sich das bereinigte EBITDA von Elevate (WKN: A41MZW) (operativer Gewinn ohne einmalige und nicht zahlungswirksame Posten; eine Non-IFRS-Kennzahl) im kommenden Jahr in etwa verdoppelt, wenn die bereits erworbenen Unternehmen erstmals über ein volles Jahr einfließen, und bis 2028 weiter steigt. Dabei wird keine einzige zusätzliche Übernahme unterstellt.²

Zweitens: Der Preis, den Anleger für diese Gewinne zahlen, steigt ebenfalls. Sehr kleine Unternehmen werden wie sehr kleine Unternehmen bewertet. Sobald ein Unternehmen groß genug ist, dass institutionelle Investoren es halten können, zahlen diese eher das, was sie auch für vergleichbare Unternehmen zahlen. Beacon sagt das ausdrücklich und erwartet, dass sich die Aktie mit zunehmender Größe von Elevate (WKN: A41MZW) in Richtung des Durchschnitts der Vergleichsgruppe neu bewertet.³

Diese beiden Effekte verstärken sich gegenseitig. Wenn sich die Gewinne verdoppeln und zugleich der Preis für jeden Dollar Gewinn in Richtung des Branchenüblichen steigt, kann die Wirkung auf den Aktienkurs weit größer sein als bei jedem der beiden Effekte für sich genommen.

Genau deshalb bewegen sich Unternehmen dieser Art, wenn die Strategie aufgeht, so, wie sie es tun.

Canaccord hat diese Rechnung aufgestellt. In der Erstabdeckung schätzte die Bank, dass sich bei fortgesetzten Zukäufen zum 3,5- bis 4,0-fachen EBITDA und einer Verschuldung von bis zum 2,0-fachen ein zusätzliches Potenzial von rund 1,00 C$ je Aktie gegenüber dem Kursziel ergibt, was 4,25 C$ entspräche. Bei einem Verschuldungsgrad vom 2,5-fachen schätzte Canaccord ein zusätzliches Potenzial von 1,75 bis 2,75 C$ je Aktie, was einem möglichen Kursziel von 5,00 bis 6,00 C$ entspräche.¹

Beacons eigene Sensitivitätstabelle, gerechnet mit EBITDA-Werten oberhalb der Basisprognose, kommt auf anderem Weg zu ähnlichen Größenordnungen: 5,71 C$ beim 14-fachen auf ein EBITDA 2027 von 17,7 Millionen C$ und 5,89 C$ beim 12-fachen auf 21,2 Millionen C$.³

Dabei handelt es sich um Szenarien der Banken, nicht um Garantien, und sie hängen von einer Umsetzung ab, die noch aussteht. Sie zeigen aber, was diejenigen, die dieses Unternehmen beruflich modellieren, für möglich halten, wenn die Strategie weiter aufgeht.

Ein Insideranteil von über 30% wirkt in beide Richtungen

Nichts davon macht das Unternehmen sicher.

Konzentrierte Eigentumsverhältnisse wirken in beide Richtungen. Beide begleitenden Banken führen dies als Risiko auf: Insider, die mehr als 30% halten, können Angelegenheiten, die der Zustimmung der Aktionäre bedürfen, erheblich beeinflussen, und diese Eigentumsstruktur verringert die Handelsliquidität und könnte einen Kontrollwechsel verhindern oder verzögern. Ein Großaktionär ist nur so lange mit Ihnen auf einer Linie, wie seine Interessen mit Ihren übereinstimmen.²?³

Hinzu kommt die übrige Liste, die nicht verschwindet, nur weil die Unterstützer glaubwürdig sind: die Abhängigkeit von fortgesetzten Übernahmen, ein einzelner Kunde mit rund 37% des Pro-forma-Umsatzes, die wahrscheinliche künftige Ausgabe weiterer Aktien und die damit verbundene Verwässerung, eine steigende Verschuldung, eine noch nicht abgeschlossene Akquisitionskreditlinie und ein enger Markt an der TSX Venture Exchange.²?³

Bei 127 Millionen C$ Marktkapitalisierung steht das Unternehmen am frühen Ende der Kurve

Mehrere der milliardenschweren Unternehmen auf dieser Vergleichstabelle haben ihre Größe auf demselben Weg aufgebaut, eine Übernahme nach der anderen, in fragmentierten Branchen, die niemand interessant fand, geführt von Menschen, die verstanden haben, dass langweilige wiederkehrende Erlöse sich verzinsen.

Elevate (WKN: A41MZW) Service Group steht heute am frühen Ende dieser Kurve, bei einer Marktkapitalisierung von rund 127 Millionen C$ (Stand: 7. Oktober), mit zwei veröffentlichten Buy-Einstufungen und einem Konsens-Kursziel von 3,75 C$ gegenüber einem Aktienkurs von rund 3,05 C$ (Stand: 7. Oktober).4

Unternehmen wie dieses bleiben unsichtbar, bis sie es plötzlich nicht mehr sind, und wenn sie sichtbar werden, sind sie meist bereits teuer.

Elevate Service Group Inc. (WKN: A41MZW | FSE: Y19)

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Quellen

Canaccord Genuity Corp., "Come together", Initiation of Coverage, Elevate Service Group Inc. (SERV-TSXV), 16. Juli 2026. BUY, Kursziel 3,25 C$. Canaccord Genuity Corp., "Let it roll (up)", Raising Target Price, Elevate Service Group Inc. (SERV-TSXV), 1. September 2026. BUY, Kursziel 3,50 C$. Beacon Securities Limited, "Buy It, Scale It, Elevate It", Initiating Coverage, Elevate Service Group Inc. (SERV-V), 20. Mai 2026. Buy, Kursziel 4,00 C$. https://stockanalysis.com/quote/tsxv/SERV/

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen von Elevate Service Group Inc. hinsichtlich künftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwarten", "davon ausgehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "hindeuten", "anstreben", "glauben", "prognostizieren", "zum Ziel setzen" oder "wahrscheinlich" sowie deren Verneinungen oder grammatikalischen Abwandlungen oder ähnlichen Ausdrücken erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe. Elevate Service Group Inc. stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine derzeitigen Erwartungen und Prognosen zu künftigen Ereignissen und finanziellen Entwicklungen, die nach Einschätzung des Unternehmens seine Finanzlage, Ertragslage, Geschäftstätigkeit, Aussichten und seinen Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Plänen und Strategien von Elevate Service Group Inc.; zur Strategie, den Sektor für Facility Management und wesentliche gewerbliche Dienstleistungen in Kanada zu konsolidieren; zur Identifizierung, Verhandlung, Durchführung, Finanzierung und Integration künftiger Übernahmen; zur Größe, zum Wachstum und zur Fragmentierung des Facility-Management-Marktes; zum erwarteten organischen Umsatzwachstum sowie zu Cross-Selling-Möglichkeiten und Möglichkeiten zur Bündelung von Dienstleistungen; zur Übernahme bislang an Subunternehmer vergebener Leistungen in Eigenleistung und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Bruttomarge und die bereinigte EBITDA-Marge; zu angestrebten bereinigten EBITDA-Margen und Verschuldungskennzahlen; zum endgültigen Abschluss, zum Umfang, zu den Bedingungen und zur Verfügbarkeit der geplanten Akquisitionskreditlinie; zur Verwendung der Erlöse aus abgeschlossenen und künftigen Finanzierungen; zur Verringerung der Kundenkonzentration; zur Einführung, zum Zeitplan, zur Funktionalität, zur Nutzung und zum Nutzen der Enterprise-Resource-Planning-Plattform des Unternehmens, seines geodatenbasierten Kartierungswerkzeugs, seiner Kamera- und Technikerortungstechnologie für den Außeneinsatz, seiner Funktionen auf Basis künstlicher Intelligenz, seiner Werkzeuge für vorausschauende und vorbeugende Wartung sowie der zugehörigen Daten- und Analyseangebote, einschließlich geplanter Plattformveröffentlichungen und etwaiger daraus entstehender Umsätze, Kosteneinsparungen, Margenvorteile, Kundenbindungseffekte oder eines eigenständigen Werts; zu einer möglichen Expansion in die Vereinigten Staaten; sowie zu Erwartungen hinsichtlich Umsatz, bereinigtem EBITDA, freiem Cashflow und anderen Finanzkennzahlen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen von Elevate Service Group Inc. unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen derzeit für angemessen und vertretbar hält. Trotz sorgfältiger Erstellung und Prüfung der zukunftsgerichteten Aussagen kann nicht zugesichert werden, dass sich die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen als zutreffend erweisen werden. Zu den wesentlichen Grundlagen der zukunftsgerichteten Aussagen und der Erwartungen des Managements gehören unter anderem Annahmen zur fortdauernden Verfügbarkeit geeigneter Übernahmeziele zu akzeptablen Bewertungen; zur erfolgreichen Integration erworbener Unternehmen; zur Bindung wichtiger Kunden, Führungskräfte und qualifizierter Handwerksfachkräfte; zur Fähigkeit von Elevate Service Group Inc., Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten; zu Wechselkursen und Zinssätzen; zu den Auswirkungen des Wettbewerbs; zu Veränderungen und Trends in der Facility-Management-Branche und der Weltwirtschaft; zu Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Regelwerken und Standards; zur Fähigkeit von Elevate Service Group Inc., seinen Marktanteil auszubauen; sowie zu den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in den bedienten Endmärkten Einzelhandel, Gastronomie, Gewerbeimmobilien, Gesundheitswesen, Beherbergung und Industrie. 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Dazu zählen unter anderem die Risikofaktoren und Unsicherheiten, die unter "Risk Factors" in den im Rahmen der laufenden Publizitätspflichten veröffentlichten Unterlagen von Elevate Service Group Inc. beschrieben werden und im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, sowie Risiken aus der Kundenkonzentration; die Abhängigkeit von Übernahmen und das Risiko, dass Übernahmeziele nicht identifiziert, Übernahmen nicht abgeschlossen oder erworbene Unternehmen nicht erfolgreich integriert werden; die Abhängigkeit von externem Kapital und das Risiko einer Verwässerung bestehender Aktionäre; der Einfluss eines großen beherrschenden Aktionärs und die Auswirkungen einer konzentrierten Eigentümerstruktur auf die Handelsliquidität und einen etwaigen Kontrollwechsel; die Abhängigkeit von qualifizierten Arbeitskräften und Subunternehmern, Fachkräftemangel und Lohnsteigerungen; eine zunehmende Verschuldung sowie die Kosten und Verfügbarkeit von Krediten; anhaltende operative Verluste; allgemeine Geschäftsrisiken; umfangreiche staatliche Vorschriften sowie Regelungen zu Gesundheit, Arbeitssicherheit, Umwelt und gewerberechtlichen Zulassungen; Betriebs- und Gewährleistungsrisiken; Ausfälle von Ausrüstung und technologische Veralterung; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Abhängigkeit von Beratern und Auftragnehmern; Risiken im Zusammenhang mit Informationstechnologie und Systemintegration; unzureichender Versicherungsschutz; Prozessrisiken; die Anfälligkeit für Leerverkäufe; die für Emittenten an der TSX Venture Exchange typische eingeschränkte Handelsliquidität; sowie Risiken aus Geschäftsausweitung und Integration. 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IN DIESER MITTEILUNG ZITIERTE ANALYSTENSTUDIEN. Diese Mitteilung nimmt Bezug auf veröffentlichte Aktienanalysen zu Elevate Service Group Inc., die von Canaccord Genuity Corp. und Beacon Securities Limited erstellt wurden. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Anlageurteile, Kursziele, Prognosen, Bewertungsmultiplikatoren und Szenarien für Aufwärtspotenzial geben die Einschätzungen und Schätzungen dieser Häuser zum Datum ihrer jeweiligen Berichte wieder. Es handelt sich nicht um unsere eigenen Einschätzungen oder Schätzungen und auch nicht um ein Versprechen, eine Prognose oder eine Garantie für die künftige Aktienkursentwicklung. Kursziele sind keine Vorhersagen eines Werts, der tatsächlich erreicht werden wird. Beide Häuser legen offen, dass sie in den vorangegangenen zwölf Monaten Investmentbanking-Dienstleistungen für Elevate Service Group Inc. erbracht und hierfür Vergütungen erhalten haben. Daraus ergibt sich ein Interessenkonflikt. Analystenschätzungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und könnten bereits geändert worden sein. Leser sollten die vollständigen Research-Berichte einschließlich aller Annahmen, Risikofaktoren und Offenlegungen beschaffen und lesen, statt sich auf die hier zitierten Auszüge zu verlassen.

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Einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Elevate Service Group Inc. verbundenen Risiken bieten die Risikofaktoren in den im Rahmen der laufenden Publizitätspflichten veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens. Hierzu zählen insbesondere die zuletzt eingereichten jährlichen und unterjährigen Managementberichte ("Management's Discussion and Analysis") sowie das bei der TSX Venture Exchange eingereichte "Filing Statement". Diese Unterlagen sind im SEDAR+-Profil von Elevate Service Group Inc. unter www.sedarplus.ca abrufbar.

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