EQS-News: HIZENERGY / Schlagwort(e): Sonstiges

HIZENERGY präsentierte im September auf zwei europäischen Messen Full-Stack-Energiespeicherlösungen für den gewerblichen und industriellen Bereich



08.10.2026 / 07:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HEFEI, China, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Im September nahm HIZENERGY an zwei einflussreichen Energie-Messen in West- und Südosteuropa teil und präsentierte dort sein selbst entwickeltes Portfolio an Batterie-Energiespeichersystemen für den gewerblichen und industriellen Bereich (C&I) vor lokalen EPC-Auftragnehmern, Vertriebspartnern und Endkunden. Auf der Messe "Sustainable Solutions Kortrijk" stellte HIZENERGY seine Kernprodukte vor, darunter die Stromversorgungsgeräte PCS-125K und PCS-460K sowie das flüssigkeitsgekühlte Speichersystem ES125kW-261/313kWh-LE. Die Hardware entspricht den europäischen Netzanschlussvorschriften der IEC und des VDE und unterstützt den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C sowie VSG-Netzbildungsfähigkeit und Black-Start-Funktionen. Die Produkte erfüllen zudem die europäischen Datenschutzanforderungen der DSGVO und der NIS2. Der flüssigkeitsgekühlte EnerBox-Schrank nimmt nur 1,7 m² Stellfläche ein und verfügt über langlebige LFP-Zellen mit über 8.000 Lade- und Entladezyklen sowie mehrstufige Brandschutzmechanismen. HIZENERGY ging auf zwei unterschiedliche Marktanforderungen ein: kompakte, schnell einsetzbare Anlagen für kleine und mittelgroße Gewerbegebiete sowie leistungsstarke, clusterfähig erweiterbare Systeme für große Industrieparks. Die Teams vor Ort analysierten praxisnahe Rentabilitätsmodelle auf der Grundlage laufender Projekte im Ausland und konnten mehrere Absichtserklärungen zur Zusammenarbeit einholen. Vom 24. bis 26. September nahm HIZENERGY an der Romania ENERGY EXPO teil. Dr. Wang Fei gab im Rahmen eines Branchen-Rundtischgesprächs Einblicke und erklärte, dass C&I-BESS als flexibles strategisches Instrument diene, um die Energiesicherheit zu stärken, wirtschaftliche Vorteile zu erschließen und die lokale Dekarbonisierung von Fabriken, landwirtschaftlichen Standorten und Industriegebieten zu beschleunigen. Angetrieben durch verbindliche lokale Vorschriften zur Energiespeicherung in Rumänien und den angrenzenden Regionen bietet HIZENERGY maßgeschneiderte, praxiserprobte Lösungen anstelle von generischen Standardpaketen. Die Systeme ermöglichen eine flexible Kapazitätserweiterung durch parallel geschaltete PCS-Einheiten sowie eine schnelle Inbetriebnahme vor Ort und eignen sich sowohl für die Nachrüstung bestehender Anlagen als auch für die Errichtung neuer Industrieparks. In ganz Europa sind bereits mehrere HIZENERGY-Speichersysteme im Einsatz, die die Integration von PV-Anlagen, Speichern und Ladeinfrastruktur in Baustoffwerken, landwirtschaftlichen Mikronetzen sowie Anwendungsfälle der Stromarbitrage abdecken. Im Rahmen seiner Strategie "technologiegetriebene Produkte plus regional angepasster Service" bietet das Unternehmen einen rund um die Uhr verfügbaren technischen Online-Support, vor Ort tätige regionale Ingenieure, lokale Ersatzteilvorräte sowie maßgeschneiderte Garantiepakete, um seinen europäischen Partnern eine umfassende Betreuung über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie auf: https://en.hizenergy-ess.com/ View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/hizenergy-prasentierte-im-september-auf-zwei-europaischen-messen-full-stack-energiespeicherlosungen-fur-den-gewerblichen-und-industriellen-bereich-302902025.html



08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News