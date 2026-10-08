Berlin (ots) -Die Verhandlung ist geschlossen: ABOUT YOU brachte seine ABOUT YOU Fashion Show für die Herbst-/Wintersaison am Mittwochabend in den Berliner Admiralspalast. Unter dem Titel "Trial of Human Desire" inszenierte der Online-Fashion-Store die Show als moderne Oper und Gerichtsdrama rund um die Frage, was Menschen wirklich begehren.Über 1.500 geladene Gäste fanden sich inmitten des Gerichtsfalls wieder. Im Blitzlichtgewitter: Guido Maria Kretschmer, Lena Gercke, Leonie Hanne, Caro Daur, Eva Padberg, Ski Aggu, Marina Hoermanseder, Jan Köppen, Annemarie Carpendale, Chryssanthi Kavazi, Valentina Pahde, Bonnie Strange, Alena Gerber und Sharon Battiste. Der Vorladung folgten Content Creator*innen wie Romina Palm, Anna Maria und Katharina Damm, Nele Ludowig, Alicia Awa, Malika Babel, Anna von Klinski, Nadine Beaty, Lotta Stichler, Julia Wulf sowie Lisa und Henry Walser.DIE VERHANDLUNG IN SECHS AKTENIn "Trial of Human Desire" trat der Protagonist vor drei Richterinnen. Verhandelt wurde keine Schuldfrage. Jeder der sechs Akte widmete sich einer neuen Kollektion - und einer anderen menschlichen Begierde.Sechs Brand Shows von Levi's, Nike, LeGer by Lena Gercke, Guido Maria Kretschmer, PUMA sowie den dm-Marken Balea, ebelin und trend !t up führten durch die Sehnsüchte: Leidenschaft, Liebe, Erkenntnis, Ehrgeiz, Anerkennung und Macht.Expressiver Tanz feierte das Verlangen nach Lust und radikaler Individualität, ein Ballettduett erzählte von einer zeitlosen Liebe, ein zunächst gleichförmiger Chor fand nach und nach zu individuellen Stimmen. Körper formierten sich zu einem Aufstieg in Richtung Licht, das Streben nach dem eigenen Potenzial wurde zur endlosen Suche nach dem nächsten Ziel. Eine sonst verborgene Verwandlung rückte ins Zentrum der Bühne, während kontrollierte Machtstrukturen schließlich in Wind, Papier und Bewegung zerfielen."Mit der ABOUT YOU Opera haben wir unsere bislang anspruchsvollste ABOUT YOU Fashion Show auf die Bühne gebracht", erklärt Julian Jansen, VP Marketing Innovation bei ABOUT YOU. "Wir verbinden Mode mit der kulturellen Kraft einer Oper und der disziplinierten Dramaturgie eines Gerichtsprozesses. So holen wir eine traditionsreiche Kulturform in die Gegenwart und bringen sie in einen Dialog mit der Mode und dem Zeitgeist der neuen Generationen."Auch musikalisch wurde die ABOUT YOU Opera ihrem Namen gerecht. Drei Sänger*innen und ein zwölfköpfiges Orchester begleiteten den Protagonisten mit Arien und orchestralen Passagen durch die Handlung. Klassische Vorlagen wurden dafür neu arrangiert, mit eigens komponierten Sequenzen ergänzt und mit elektronischen Elementen gebrochen.DIE VORLADUNG IN DEN ADMIRALSPALASTSchon beim Aussteigen aus den Limousinen gerieten die Gäste zwischen Blitzlicht, Mikrofonen und Reporter*innen in den Medienrummel eines großen Prozesses. Im Innenhof des Admiralspalasts setzte sich die inszenierte Gerichtswelt fort. Markenpartner wie Doppio Passo, Melitta, Dr.Reju-All und newkee griffen das Thema in eigenen Aktivierungen auf, machten Produkte zu Beweisstücken und Markenflächen zu Schauplätzen des Falls.Nach dem Freispruch des Protagonisten endete die Verhandlung, nicht aber der Abend. Die strenge Ordnung des Gerichts wich elektronischer Musik und Clublicht, als die Gäste in die Foyers des Admiralspalasts weiterzogen und dort die Aftershow Party bis tief in die Nacht begann.DIE AKTENEINSICHT GEHT ONLINENach dem Urteil machte der Fall online die Runde. Gäste teilten Szenen der Show über Social Media mit ihrer Community. Kund*innen können die präsentierten Outfits auf eigenen Unterseiten im Online-Fashion-Store von ABOUT YOU entdecken und kaufen.Die ABOUT YOU Opera bildet das Live-Highlight der ABOUT YOU Fashion Week, die noch bis zum 11. Oktober 2026 in allen 26 europäischen Märkten läuft. Während der Aktionswoche profitieren Kund*innen von Deals mit bis zu 50%. In 13 Märkten begleitet ein TV-Spot die Kampagne mit dem Claim "Mach' die Welt zu Deinem Runway".Nach ihrer Premiere im Frühjahr 2026 setzt ABOUT YOU die Fashion Week mit der zweiten Ausgabe fort und etabliert sie als wiederkehrendes Format rund um die saisonalen Fashion Shows. Die aktuelle Ausgabe im Herbst markiert eine der letzten großen Aktionen vor der Black Friday Saison.ÜBER DIE ABOUT YOU GROUPDie ABOUT YOU Group ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in verschiedene strategische Geschäftsfelder gegliedert: Der Online-Fashion-Store ABOUT YOU bildet das Business-to-Consumer-Geschäft. Mit über 15 Mio. aktiven Kund*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben Inspiration ein Sortiment von etwa 1 Mio. Artikeln von rund 5.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Rund 350 Online-Shops haben sich für die SCAYLE Commerce-Technologie im Lizenzmodell entschieden, darunter führende Marken und Händler wie Harrods, Manchester United, Deichmann, Fielmann und der FC Bayern. Die jüngste Tochtergesellschaft der ABOUT YOU Group, SCAYLE Payments GmbH, ergänzt das Angebot der Gruppe im Bereich Zahlungsdienstleistungen. SCAYLE Payments ermöglicht eine nahtlose Integration moderner Zahlungslösungen und trägt zur Skalierung der digitalen Geschäftsmodelle der Firmenkunden bei. Seit 2025 ist ABOUT YOU eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zalando SE.Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.aboutyou.dePressekontakt:Pressekontakt | presse@aboutyou.comOriginal-Content von: ABOUT YOU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120752/6367017