SUSS MicroTec oder Infineon - beide als Deutsche Halbleiter-"vertreter" abgestraft. Warum? Bestimmt spielen Gewinnmitnahmen eine Rolle. Und die hohen Erwartungen an die anstehenden Quartalsergebnisse der "grosser" Player im Halbleiterbereich - wie Samsung Elektronics und TSMC (Monatsverkäufe) heute - lassen eine gewisse Vorsicht wachsen. Also keine Unternehmensmeldungen oder Analystenschelte führte zu den tiefroten Kurszahlen gestern, sondern nur die Angst vor weiter anziehenden Ölpreisen kombiniert mit der "fast" Gewissheit, das die FED dieses Jahr wohl nochmals die Zinsen erhöhen wird. Dazu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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