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Dow Jones News
08.10.2026 07:33 Uhr
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Medienmitteilung: Grundsteinlegung für 122 Wohnungen im Nordbau

DJ Medienmitteilung: Grundsteinlegung für 122 Wohnungen im Nordbau 

Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges 
Medienmitteilung: Grundsteinlegung für 122 Wohnungen im Nordbau 
2026-10-08 / 07:00 CET/CEST 
 
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Medienmitteilung 
 
  
Grundsteinlegung für 122 Wohnungen im Nordbau 
  
 
Luzern/Aarau, 8. Oktober 2026 - Mobimo legt gemeinsam mit Behördenvertretern und den weiteren Projektpartnern feierlich 
den Grundstein für die letzte Ausbauetappe des Aeschbachquartiers in Aarau. Mit der Umnutzung des ehemaligen 
Rockwell-Produktionsgebäudes wird das Areal um einen weiteren urbanen Baustein ergänzt. 
 
Nach der vor Kurzem erfolgten Fertigstellung und dem Bezug des Hof- und Hallenhauses kann auch im angrenzenden 
Baubereich des Nordbaus ein Meilenstein gefeiert werden. Die Grundsteinlegung für den Um- und Erweiterungsbau fand in 
Anwesenheit von Vertretern der Stadt Aarau sowie zahlreichen weiteren Projektpartnern statt. 
 
Nach den Plänen von Schneider & Schneider Architekten, Aarau, realisiert Mobimo insgesamt 122 Mietwohnungen in 
unterschiedlichen Grössen und Ausprägungen sowie eine ergänzende Gewerbenutzung im Erdgeschoss. Das Angebot reicht von 
kompakten Wohnungen für Einzelpersonen bis hin zu grösseren Wohnungen für Familien. Mit dieser Vielfalt soll ein 
Wohnraumangebot entstehen, das den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Generationen und Lebenssituationen 
gerecht wird und das bestehende Angebot im Aeschbachquartier optimal ergänzt. 
 
Der Nordbau verbindet die industrielle Geschichte des Standorts mit zeitgemässem Wohnen. Teile des Bestands bleiben 
erhalten und werden in die neue Überbauung integriert. So werden nicht nur die Vergangenheit des Areals sichtbar 
bewahrt und neuer Wohnraum geschaffen, sondern es kann auch ein bedeutender Anteil an grauer Energie eingespart werden. 
Dieser nachhaltige Charakter wird sich auch im Betrieb fortsetzen. Der Nordbau wird nach dem Minergie-ECO-Standard 
realisiert. Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen sowie die Versorgung durch Fernwärme gewährleisten eine 
ressourcenschonende und zukunftsorientierte Energieversorgung. Ergänzt wird das Projekt durch naturnah gestaltete 
Aussenräume mit heimischen Pflanzenarten sowie neue Fuss- und Veloverbindungen. 
 
Die Fertigstellung und der Bezug der Mietwohnungen sind für die zweite Hälfte 2028 vorgesehen. Die 
Vermietungsaktivitäten beginnen entsprechend Anfang 2028. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Anthony Welbergen, Leiter Corporate Communication 
medien@mobimo.ch 
+41 44 397 11 86 

Über Mobimo: 
Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 4,3 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG ( 
www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und 
Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen 
Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung 
zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres 
Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch 
Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 180 Mitarbeitende. 
 
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Ende der Medienmitteilungen 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
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2412130 2026-10-08 CET/CEST

Bildlink: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2412130&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

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October 08, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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