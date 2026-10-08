Halle (Saale) (ots) -Die PerioTrap Mikrobiom Zahnpasta trifft einen Nerv: Mehr als eine Million Euro Umsatz und über 100.000 verschickte Tuben innerhalb kürzester Zeit zeigen, wie ungebrochen die Nachfrage nach der aus der Fraunhofer-Forschung hervorgegangenen Zahncreme ist."Obwohl ich regelmäßig beim Zahnarzt war, hatte ich immer wieder Probleme mit meinem Zahnfleisch. Seit ich PerioTrap täglich verwende, fühlt es sich deutlich besser an, und dieses gute Gefühl hält an", sagt Matthias Brode aus Halle, der PerioTrap bereits seit der Markteinführung nutzt. "So zufrieden war ich mit meinem Zahnfleisch schon lange nicht mehr."Erfahrungen wie diese sind kein Einzelfall. In einer aktuellen Befragung unter rund 150 Anwenderinnen und Anwendern berichteten nach eigener Einschätzung mehr als 87 Prozent von einer positiven Veränderung ihres Zahnfleisches. Die Mehrheit bemerkte sie bereits in den ersten vier Wochen der täglichen Anwendung. Individuelle Wahrnehmungen können variieren.Hinter der Zahnpasta stecken mehr als zehn Jahre Forschung. Statt Bakterien breit abzutöten wie ein Antibiotikum, entwickelte das Team von PerioTrap mit S-0636 ein Molekül, das gezielt Porphyromonas gingivalis ausbremst, einen der Hauptverursacher von Zahnfleischentzündungen. Die übrige, gesunde Mundflora bleibt dabei unberührt.Nach dem Softlaunch im letzten Jahr ließ der vollständige Markteintritt der Zahncreme Anfang des Jahres die Nachfrage in die Höhe schnellen und brachte die Produktion kurzzeitig an ihre Grenzen. Schon nach zwölf Stunden war die gesamte verfügbare Charge restlos vergriffen. Mehr als 40.000 Menschen trugen sich daraufhin in die Wartelisten ein und erhielten ihre Tuben ab April sukzessive. Auch in der Fachwelt ist PerioTrap angekommen: Zahnarztpraxen in ganz Deutschland setzen die Zahnpasta ein oder empfehlen sie weiter. Um mit der Nachfrage Schritt zu halten, baut PerioTrap die Produktion in Dresden aus: Bis Jahresende sollen dort voraussichtlich mehr als 200.000 Tuben entstehen."Wer PerioTrap probiert, empfiehlt es meist weiter. So kommen Monat für Monat neue Menschen zu uns, und die meisten bleiben. Das bestätigt uns in unserer Mission, Menschen mit Volkskrankheiten bessere Lösungen anzubieten", sagt Pierre Tangermann, Gründer und Geschäftsführer von PerioTrap.Anfang 2027 erweitert PerioTrap sein Portfolio zudem um eine Mundspülung sowie ein Gel für Hunde, die ebenfalls häufig von Parodontitis betroffen sind. Parallel treibt das Unternehmen die internationale Expansion voran: Nach dem Markteintritt in Frankreich und Italien sind weitere europäische Länder sowie der US-Markt im Blick.Über PerioTrap Pharmaceuticals GmbHPerioTrap Pharmaceuticals ist ein innovatives Biotech-Unternehmen mit Sitz in Halle (Saale), eine Ausgründung aus dem Umfeld der Fraunhofer-Forschung. Das Unternehmen entwickelt Mundpflegeprodukte auf Basis der patentierten PerioTrap-Technologie (Pathoblocker-Prinzip), die krankheitsrelevante Mechanismen im oralen Mikrobiom gezielt hemmt, statt die Mundflora breit zu reduzieren. PerioTrap ist aktuell in der DACH-Region sowie in Frankreich und Italien erhältlich: über den eigenen Webshop, in Apotheken und Online-Apotheken.Pressekontakt:PerioTrap Pharmaceuticals GmbHJean-Marie BrylTelefon: +49 151 53263610E-Mail: jean.bryl@periotrap.comOriginal-Content von: PerioTrap Pharmaceuticals GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183590/6367020