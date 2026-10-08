Nach dem Erfolg von "Shahrukhz by Danube", dem Gewerbeturm, der bereits am Tag der Markteinführung ausverkauft war, kündigt Danube Properties mit der Einführung von "Shahrukhz Residences by Danube" das nächste Kapitel seiner legendären Partnerschaft mit Superstar Shah Rukh Khan an ein wegweisender, komplett möblierter Wohnkomplex am Wasser in der Dubai Maritime City, dessen Wohnungen ab 1,65 Millionen AED erhältlich sind und für den ein flexibler Zahlungsplan gilt: 30 während der Bauphase und 70 bei der Übergabe.

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Shah Rukh Khan and Rizwan Sajan Reunite For Shahrukhz Residences by Danube With Gauri Khan-Designed Penthouses (Photo: AETOSWire)

Als weltweit erster nach einer Berühmtheit benannter Wohnkomplex setzt "Shahrukhz Residences by Danube" neue Maßstäbe für ein von Prominenten inspiriertes Wohnen und bietet atemberaubende Ausblicke auf das Meer und die Skyline von Dubai.

Die Exklusivität wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass die renommierte Innenarchitektin und Ehefrau von SRK, Gauri Khan, die Penthäuser entworfen hat, wodurch Kunden die Möglichkeit erhalten, ihren unverwechselbaren Designstil in ihre eigenen vier Wände zu integrieren.

Der Turm wird über mehr als 40 Lifestyle-Einrichtungen verfügen, darunter eine in ihrer Art einzigartige "Longevity Lounge" mit Kryotherapie, hyperbarer Sauerstofftherapie, einem Rotlicht-Therapiebett und einer Infrarotsauna sowie Spielbereiche mit Wasserthema, Sportanlagen, eine Kindertagesstätte, Rad- und Joggingstrecken und Premium-Erlebnisse, die vom "King-Style"-Lifestyle inspiriert sind. Das Bauprojekt wird über einen exklusiven "King's Club" auf dem Dach verfügen, und die Bewohner erhalten zudem Zugang zu einer privaten Yacht.

Shah Rukh Khan brachte seine Begeisterung zum Ausdruck und sagte: "Ich freue mich sehr, bei den Shahrukhz Residences erneut mit Rizwan zusammenzuarbeiten. Die Idee dahinter ist, ein Zuhause zu schaffen, in dem meine Fans einen ähnlichen Lebensstil wie ich genießen können. Dass Gauri bei diesem Projekt an meiner Seite steht, macht es zu etwas ganz Besonderem."

Rizwan Sajan, Gründer und Chairman der Danube Group, erklärte: "Shahrukhz Residences by Danube ist eine Vision, einen Wohnort zu schaffen, den sich die Menschen wünschen und an den sie sich über Generationen hinweg erinnern werden. Nach der phänomenalen Resonanz auf 'Shahrukhz by Danube' haben uns unsere Kunden gebeten, dieses Erlebnis auf den Wohnbereich zu übertragen, und wir haben darauf gehört. Mit den Shahrukhz Residences vereinen wir Luxus, Wellness, Unterhaltung und erstklassiges Design, um eine wahrhaft ikonische Lebensart zu schaffen genau wie die von Shah Rukh und mir."

Über Danube Properties

Danube Properties, eine Tochtergesellschaft der Danube Group, die 1993 von Rizwan Sajan gegründet wurde, ist einer der führenden privaten Immobilienentwickler der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Unternehmen, das als Pionier des 1-Prozent-Zahlungsplans bekannt ist, entwickelt komplett möblierte Wohnimmobilien mit über 40 Lifestyle-Annehmlichkeiten und hat sich einen hervorragenden Ruf für hochwertige Bauausführung und termingerechte Fertigstellung erworben.

Quelle: AETOSWire

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