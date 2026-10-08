Von Fredy Hasenmaile, Chefökonom Raiffeisen Schweiz An den Anleihemärkten knallt es. Die Kapitalmarktzinsen sind auf lange nicht mehr gesehene Niveaus geklettert. Bereits im August sah sich der amerikanische Finanzminister zum Eingreifen genötigt. Dabei hat er keine glückliche Figur gemacht und die Märkte erst recht verunsichert. Die Schüsse waren also nicht zu überhören. Doch wo bleiben die Einschusslöcher? Üblicherweise geraten Aktienkurse unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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