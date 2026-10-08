Hannah Mann und Abigail Stuart, Mitbegründerinnen von Day One Strategy, wurden als eine der "The LDC Top 50 Most Ambitious Business Leaders" für das Jahr 2026 ausgezeichnet.

Das Programm wurde vom Private-Equity-Investor LDC, einem Unternehmen der Lloyds Banking Group, in Zusammenarbeit mit der Zeitung "The Times" ins Leben gerufen. Seit 2018 würdigt es den Ehrgeiz und die Leistungen Hunderter außergewöhnlicher Unternehmer.

In diesem Jahr gingen für die "The LDC Top 50" mehr als 620 Nominierungen aus ganz Großbritannien ein, was den großen Ehrgeiz der Führungskräfte unterstreicht, die in allen Regionen und Branchen erfolgreiche Unternehmen aufbauen.

Die hier vorgestellten Führungskräfte werden von einem Streben nach Wachstum angetrieben, das dazu beiträgt, stärkere und nachhaltigere Unternehmen sowie eine wettbewerbsfähigere britische Wirtschaft aufzubauen. Sie expandieren international, entwickeln neue Produkte und Dienstleistungen, stellen etablierte Märkte in Frage und investieren in ihre Mitarbeiter.

Zusammen erwirtschaften ihre Unternehmen einen Jahresumsatz von 1,4 Mrd. und beschäftigen fast 8.500 Mitarbeiter. Mit Hauptsitzen in 55 Städten und Gemeinden verdeutlichen sie den Beitrag, den mittelständische Unternehmen für ihre Gemeinden und die britische Wirtschaft insgesamt leisten.

Day One Strategy ist eine weltweit tätige Agentur für Einblicke und Strategien im Gesundheitswesen, die mit acht der zehn weltweit führenden Pharmaunternehmen zusammenarbeitet. Das 2019 gegründete Unternehmen ist in Großbritannien und den USA rasant gewachsen und kombiniert menschliches Fachwissen mit speziell entwickelten KI-Entscheidungstools, um Führungskräften im Gesundheitswesen die Einblicke, die Schnelligkeit und die Klarheit zu bieten, die sie benötigen, um stärkere Produkte auf den Markt zu bringen, schneller zu wachsen und den Markt anzuführen.

Hannah Mann, Mitbegründerin von Day One Strategy, sagte:

"Von Anfang an haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt. Wir wollten ein globales Unternehmen aufbauen, mit dem die besten Fachkräfte zusammenarbeiten und für das sie tätig sein wollten. Wir hatten sogar ein Bild des Mount Everest als Erinnerung an den vor uns liegenden Weg. Dieser Ehrgeiz hat uns dazu angespornt, mutige Entscheidungen zu treffen und Risiken einzugehen, und heute sind wir stolz darauf, mit acht der zehn weltweit führenden Pharmaunternehmen zusammenzuarbeiten."

John Garner, Managing Partner bei LDC, fügte hinzu: "Das Besondere an den diesjährigen LDC Top 50 ist nicht nur das, was diese Führungskräfte bereits erreicht haben, sondern auch ihre Entschlossenheit, den Weg weiterzugehen. Im gesamten Vereinigten Königreich erschließen sie neue Chancen, investieren in ihre Mitarbeiter und legen den Grundstein für die Zukunft. Ich gratuliere allen in diesem Jahr vorgestellten Führungskräften und wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg."

Erfahren Sie hier mehr über die "The LDC Top 50 Most Ambitious Business Leaders for 2026": https://bit.ly/4rBJ845

Über Day One Strategy

Day One Strategy ist der Analysepartner weltweit führender Marken im Gesundheitswesen. Die 2019 von Hannah Mann und Abigail Stuart gegründete Agentur für Marktanalysen und Strategie vereint Branchenexperten mit InsightBrain, ihrer speziell für das Gesundheitswesen entwickelten KI-Entscheidungsplattform, um Markenteams dabei zu unterstützen, von der frühen Chancenbewertung bis hin zur Leistungsüberwachung sicher zu handeln.

Über LDC

LDC ist ein zuverlässiger Investitionspartner für ambitionierte Führungsteams in ganz Großbritannien. Das Unternehmen gehört zur Lloyds Banking Group und hat bereits mit Hunderten mittelständischer Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen zusammengearbeitet, um deren Wachstum und Entwicklung zu fördern.

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