The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2026
ISIN Name
US63859VBXXX NATIONW.BLDG 21/26 MTN
US24422EVXXX JOHN DEERE C 21/26 MTN
DE000A289XXX AAREAL BANK MTN S.302
FR001400AXXX ELIS 22/29 CV
USC0574BAXXX BK NOVA SCOT 21/26 REGS
DE000SLB8XXX LDSBK.SAAR IHS S.878
DE000A31RXXX DT.PFBR.BANK PF.R.15330
SK4000022XXX VSEOB.UV.BK 23/26 MTN
DE000NLB8XXX NORDLB IHS 16/26
FR0013213XXX EL. FRANCE 16-26 MTN
DE000NLB2XXX NORDLB IS. 16/26
FR0014005XXX BPCE 21/42 FLR MTN
DE000CB0HXXX COBA 20/26 S.968
BE0001764XXX FLAEMISCHE GEM. 16-26 MTN
US606822BXXX MIT.UFJ FIN. 21/27 FLR
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2026
ISIN Name
US63859VBXXX NATIONW.BLDG 21/26 MTN
US24422EVXXX JOHN DEERE C 21/26 MTN
DE000A289XXX AAREAL BANK MTN S.302
FR001400AXXX ELIS 22/29 CV
USC0574BAXXX BK NOVA SCOT 21/26 REGS
DE000SLB8XXX LDSBK.SAAR IHS S.878
DE000A31RXXX DT.PFBR.BANK PF.R.15330
SK4000022XXX VSEOB.UV.BK 23/26 MTN
DE000NLB8XXX NORDLB IHS 16/26
FR0013213XXX EL. FRANCE 16-26 MTN
DE000NLB2XXX NORDLB IS. 16/26
FR0014005XXX BPCE 21/42 FLR MTN
DE000CB0HXXX COBA 20/26 S.968
BE0001764XXX FLAEMISCHE GEM. 16-26 MTN
US606822BXXX MIT.UFJ FIN. 21/27 FLR
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