Zürich - Die Raiffeisen-Ökonomen rechnen für die Schweizer Wirtschaft mit kräftigem Wachstum und erhöhen die BIP-Prognose für das laufende Jahr. Zudem gehen sie mit Blick auf die Inflationsentwicklung von einem baldigen Ende der Nullzinspolitik in der Schweiz aus. Neu rechnet Raiffeisen für 2026 sportevent-bereinigt mit einem Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 1,7 Prozent, wie aus dem am Donnerstag publizierten «Konjunkturcheck» der Bank hervorgeht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab