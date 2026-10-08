Bei Novo Nordisk könnten die Analysten kaum unterschiedlicher urteilen. Deutsche Bank Research senkt das Kursziel von 245 auf 225 Dänische Kronen und bleibt bei "Sell". Fast zeitgleich bestätigt Danske Bank ihre Kaufempfehlung, reduziert das Ziel aber lediglich von 365 auf 345 Kronen. Beim aktuellen Kurs von rund 254 Kronen stehen damit etwa -11% Risiko einem Potenzial von rund +36% gegenüber. Entscheidend ist, ob Novo 2027 tatsächlich wieder wächst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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