Die DroneShield-Aktie steht nach einem massiven Kursverfall an einer entscheidenden Wegmarke. Vom Rekordhoch ist der Titel um mehr als -75% eingebrochen und testet nun eine langfristig relevante Unterstützungszone. Das Elliott-Wellen-Szenario warnt allerdings davor, die Korrektur bereits vorschnell abzuschreiben. Chartanalyse zur DroneShield-Aktie Der Kurs der DroneShield-Aktie befindet sich seit dem Rekordhoch oberhalb von 6,50 AU$ in einem ausgeprägten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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