Wiesbaden - Im August 2026 sind die deutschen Exporte gegenüber Juli 2026 kalender- und saisonbereinigt um 0,8 Prozent gesunken und die Importe um 0,9 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 nahmen die Exporte um 6,2 Prozent und die Importe um 5,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse am Donnerstag mitteilte.



Im August 2026 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 137,6 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 118,1 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss damit im August 2026 mit einem Überschuss von 19,5 Milliarden Euro ab. Im Juli 2026 hatte der kalender- und saisonbereinigte Außenhandelssaldo +21,6 Milliarden Euro betragen. Im August 2025 hatte er bei +17,6 Milliarden Euro gelegen.



In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im August 2026 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 77,5 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 59,3 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Juli 2026 sanken die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um 0,6 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 0,4 Prozent. In die Staaten der Eurozone wurden Waren im Wert von 54,3 Milliarden Euro (+0,8 Prozent) exportiert und es wurden Waren im Wert von 39,6 Milliarden Euro (-0,3 Prozent) aus diesen Staaten importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im Wert von 23,2 Milliarden Euro (-3,5 Prozent) exportiert und es wurden Waren im Wert von 19,7 Milliarden Euro (-0,7 Prozent) von dort importiert.



In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im August 2026 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 60,0 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 58,8 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber Juli 2026 sanken die Exporte in die Drittstaaten um 1,1 Prozent und die Importe von dort stiegen um 2,2 Prozent.



Die meisten deutschen Exporte gingen im August 2026 in die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 13,5 Milliarden Euro exportiert, das waren 6,3 Prozent weniger als im Juli 2026. Gegenüber dem Vorjahresmonat August 2025 waren die Exporte in die Vereinigten Staaten kalender- und saisonbereinigt aber um 22,6 Prozent höher. Die Exporte in das Vereinigte Königreich nahmen im Vergleich zum Vormonat um 16,7 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro zu. Die Exporte in die Volksrepublik China stiegen im August 2026 gegenüber Juli 2026 um 4,7 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro.



Die meisten Importe kamen im August 2026 aus der Volksrepublik China. Von dort wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 16,8 Milliarden Euro eingeführt. Das waren 11,0 Prozent mehr als im Vormonat. Die Importe aus den Vereinigten Staaten sanken um 0,5 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Die Importe aus dem Vereinigten Königreich nahmen im gleichen Zeitraum um 3,8 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro ab.



Nominal (nicht kalender- und saisonbereinigt) wurden im August 2026 Waren im Wert von 123,4 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 108,4 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 stiegen die Exporte damit um 7,0 Prozent und die Importe um 6,0 Prozent. Die unbereinigte Außenhandelsbilanz schloss im August 2026 mit einem Überschuss von 15,0 Milliarden Euro ab. Im August 2025 hatte der Saldo +13,1 Milliarden Euro betragen.





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