WIESBADEN (ots) -- Krankheiten und Gesundheitsprobleme verursachen direkte Kosten von 528,5 Milliarden Euro -mehr als die Hälfte davon in der Altersgruppe ab 65 Jahren- Pro-Kopf-Kosten bei Frauen im Jahr 2024 um 22,5 % höher als bei Männern - Grund ist unter anderem die höhere Lebenserwartung- Bei Frauen verursachen psychische und Verhaltensstörungen (darunter Demenzerkrankungen) die höchsten Pro-Kopf-Kosten, bei Männern Herz-Kreislauf-ErkrankungenKrankheiten und Gesundheitsprobleme haben im Jahr 2024 in Deutschland direkte Kosten von 528,5 Milliarden Euro verursacht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stiegen die Krankheitskosten damit gegenüber dem Vorjahr um 7,6 % oder 37,5 Milliarden Euro. Die durchschnittlichen Krankheitskosten pro Kopf erhöhten sich im selben Zeitraum um 430 Euro auf 6 330 Euro (+7,3 %). Bei Frauen lagen die Pro-Kopf-Kosten 2024 mit 6 960 Euro um 1 280 Euro (+22,5 %) höher als bei Männern (5 680 Euro). Nach Krankheitsbildern und Geschlecht betrachtet verursachten bei Frauen psychische und Verhaltensstörungen (darunter Demenzerkrankungen) mit durchschnittlich 990 Euro die höchsten Krankheitskosten pro Kopf. Bei Männern waren dagegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit 860 Euro am kostenintensivsten. Zu den direkten Krankheitskosten zählen die unmittelbar mit einer medizinischen Heilbehandlung, Präventions-, Rehabilitations- oder Pflegemaßnahme verbundenen Ausgaben. Sie bilden somit nicht die gesamten volkswirtschaftlichen Kosten (zum Beispiel Arbeitsausfälle) durch Krankheit ab.Mehr als ein Viertel der gesamten Krankheitskosten entfiel 2024 auf Krankheiten des Kreislaufsystems sowie psychische und VerhaltensstörungenDie höchsten Kosten verursachten im Jahr 2024 Krankheiten des Kreislaufsystems (13,1 % oder 69,4 Milliarden Euro) und psychische und Verhaltensstörungen (13,0 % oder 68,7 Milliarden Euro). Auf diese beiden Krankheitskapitel entfielen mehr als ein Viertel (26,1 %) der gesamten Krankheitskosten. Es folgten mit einem Anteil von 10,3 % (54,3 Milliarden Euro) an den Gesamtkosten die Kosten für Muskel-Skelett-Erkrankungen. Weitere 10,2 % (53,7 Milliarden Euro) der Gesamtkosten standen im Zusammenhang mit Krankheiten des Verdauungssystems. Neubildungen (darunter Krebserkrankungen) machten 9,9 % (52,1 Milliarden Euro) der Krankheitskosten aus. Der gemeinsame Anteil dieser fünf Krankheitskapitel an den Gesamtkosten liegt in der längerfristigen Betrachtung bereits seit 2015 jeweils zwischen 55 % und 56 %.Höhere Pro-Kopf-Krankheitskosten bei Frauen auch wegen höherer LebenserwartungDie insgesamt höheren Pro-Kopf-Krankheitskosten bei den Frauen (6 960 Euro gegenüber 5 680 Euro bei den Männern) sind neben geschlechtsspezifischen Erkrankungen und den Kosten in Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt vor allem auf die höhere Lebenserwartung beziehungsweise den größeren Anteil an den Älteren und Hochbetagten zurückzuführen. So waren von den rund 2,9 Millionen ab 85-Jährigen in Deutschland im Jahr 2024 knapp zwei Drittel (65,0 %) weiblich.Der Geschlechtervergleich zeigt teils deutliche Unterschiede bei der Kostenstruktur nach Krankheiten: Bei den Frauen verursachten psychische und Verhaltensstörungen, wozu auch Demenzerkrankungen zählen, mit 990 Euro die höchsten Pro-Kopf-Kosten und waren damit 1,5 Mal höher als bei den Männern (650 Euro). An zweiter und dritter Stelle standen bei den Frauen Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems (840 Euro) und Krankheiten des Kreislaufsystems (800 Euro). Bei den Männern hingegen führten Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu den höchsten Pro-Kopf-Kosten (860 Euro), gefolgt von psychischen und Verhaltensstörungen (650 Euro) und Neubildungen (630 Euro). Für beide Geschlechter standen an vierter Stelle die Pro-Kopf-Kosten im Zusammenhang mit Krankheiten des Verdauungssystems (660 Euro bei Frauen und 630 Euro bei Männern). An fünfter Stelle bei den Frauen kamen Neubildungen mit 610 Euro pro Kopf und bei den Männern die Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 450 Euro.Krankheitskosten steigen mit dem Lebensalter anMit fortschreitendem Alter nehmen die Krankheitskosten deutlich zu. Mehr als die Hälfte der Gesamtkosten (53,8 % oder 284,3 Milliarden Euro) entstand allein bei der Bevölkerung ab 65 Jahren. Dies entsprach Pro-Kopf-Kosten von 15 080 Euro in dieser Altersgruppe.Die geringsten Pro-Kopf-Kosten entstanden in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen mit 2 390 Euro, gefolgt von den unter 15-Jährigen (2 620 Euro). Auf die 30- bis unter 45-Jährigen entfielen mit 3 130 Euro pro Kopf geringere Kosten als auf die 45- bis unter 65-Jährigen mit 5 590 Euro. Bei den 65- bis unter 85-Jährigen lagen die Kosten schon bei 12 300 Euro, bei den Hochbetagten (über 85-Jährige) bei 30 150 Euro pro Person.Methodische Hinweise:Die Krankheitskostenrechnung weist die direkten Krankheitskosten nach Alter, Geschlecht und Einrichtungen des Gesundheitswesens nach. Zu den Kosten zählen die unmittelbar mit einer medizinischen Heilbehandlung, Präventions-, Rehabilitations- oder Pflegemaßnahme verbundenen Ausgaben. Nicht enthalten sind beispielsweise die Kosten durch Arbeitsausfälle. Aufgrund der konsistenten Datengrundlagen sind die Krankheitskostenrechnungen für die vorliegenden Berichtsjahre 2024, 2023, 2020 und 2015 im sehr hohen Maße miteinander vergleichbar. Ferner bietet die Krankheitskostenrechnung eine wichtige Grundlage für weitere Analysen wie altersstandardisierte Geschlechtsvergleiche.Ausführliche Erläuterungen zur Methodik und Vergleichbarkeit zu früheren Ergebnissen sind im Qualitätsbericht zu finden.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse der Krankheitskostenrechnung sind in der Datenbank GENESIS Online (Tabellen 23631), im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (www.gbe-bund.de) sowie auf der Themenseite "Krankheitskosten" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Gesundheitsbezogene RechensystemeTelefon: +49 611 75 8121www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6367058