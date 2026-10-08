London/Berlin (ots) -whynow hat eine neue strategische Partnerschaft mit dem internationalen Mode- und Lifestyle-Logistikspezialisten Bleckmann bekannt gegeben und investiert damit weiter in das Wachstum von EMP, dem europäischen Unternehmen für Musik-, Unterhaltungs- und Lifestyle-Merchandising, welches es Anfang dieses Monats übernommen hat.Im Rahmen der Vereinbarung hat Bleckmann den Lagerbetrieb von EMP in Deutschland übernommen und die dort beschäftigten Mitarbeiter integriert. Bleckmann wird fortan die logistischen Abläufe von EMP leiten und dabei seine Fachkompetenz in den Bereichen Mode, Lifestyle und E-Commerce-Fulfillment in das Geschäft einbringen.Durch die Übernahme von EMP von der Warner Music Group wurde Europas führendes Ökosystem für Rock- und Metal-Fans in die whynow-Gruppe integriert, wodurch die bestehenden Geschäftsbereiche Medien, Lizenzierung und Handel gestärkt sowie neue Möglichkeiten für Künstler und Rechteinhaber geschaffen werden, stärkere Fan-Communities aufzubauen, Engagement zu vertiefen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Diese neue Partnerschaft mit Bleckmann bildet einen wichtigen Bestandteil der Pläne von whynow und EMP, in das Geschäft zu investieren und es als führende Anlaufstelle für Musik, Unterhaltung und alternatives Lifestyle-Merchandise in ganz Europa auszubauen.1862 gegründet, ist Bleckmann auf End-to-End-Lieferkettenlösungen für Mode- und Lifestyle-Marken spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt fast 7.000 Angestellte und betreibt mehr als 40 Standorte in den Niederlanden, Belgien, Spanien, Großbritannien und den USA mit einer Betriebsfläche von über 1,4 Millionen Quadratmetern. Es wickelt jährlich mehr als eine Milliarde Artikel ab und blickt auf über 25 Jahre Erfahrung im E-Commerce-Fulfillment zurück.Die Partnerschaft bedeutet gleichzeitig den Einstieg von Bleckmann in den deutschen Markt, wobei der Betrieb von EMP Teil der Region "Niederlande Nord & Deutschland" unter der Leitung von Chief Operations Officer Tom Wijlens wird.Tom Kuper, Managing Director bei EMP, sagt dazu: "EMP hat über viele Jahre hinweg ein unglaublich starkes Geschäft aufgebaut, und das Team hinter unserem Logistikbetrieb spielte eine entscheidende Rolle für diesen Erfolg. Bleckmann versteht die Anforderungen eines schnelllebigen Mode-, Lifestyle- und E-Commerce-Geschäfts und verfügt über das Fachwissen und die Infrastruktur, um uns dabei zu helfen, EMP auf die nächste Stufe zu heben. Durch diese Partnerschaft können wir uns auf das konzentrieren, was EMP am besten macht: großartige Produkte zu entwickeln, mit Künstlern und Marken zusammenzuarbeiten und unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten - in der Gewissheit, dass unsere Logistik und die Menschen dahinter in sehr guten Händen sind."Tom Wijlens, COO Nordniederlande bei Bleckmann, sagte: "EMP ist ein fantastisches Unternehmen mit einer starken Marke, einem etablierten Kundenstamm und einem erfahrenen Logistikteam. Das EMP-Lager und seine Mitarbeiter bei Bleckmann unterzubringen, verhilft uns zu einer wichtigen Plattform in Deutschland und stellt eine natürliche Erweiterung unseres europäischen Netzwerks dar. Wir sehen erhebliche Chancen, sowohl das weitere Wachstum von EMP zu unterstützen als auch den Standort weiterzuentwickeln, indem wir zusätzliche Kunden und Geschäfte in den Betrieb einbringen."Fred Casimir, Präsident von whynow Europe, sagte: "Als wir EMP übernommen haben, war uns klar, dass wir darin eine großartige Chance sahen, auf einem bereits erfolgreichen Unternehmen aufzubauen und ihm die Plattform für weiteres Wachstum zu bieten. Die Logistik ist von grundlegender Bedeutung für dieses Anliegen, und mit Bleckmann haben wir einen Partner mit tiefgreifenden Fachkenntnissen in den Bereichen Mode, Lifestyle und E-Commerce gefunden, der die internationale Größenordnung besitzt, um EMP in der nächsten Phase zu unterstützen. Ebenso wichtig ist, dass diese Vereinbarung dem Lagerteam Kontinuität bietet und es gleichzeitig in ein spezialisiertes globales Logistikunternehmen integriert, in dem es Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und zum Wachstum gibt."Pressekontakt:Andy SaundersVelocity CommunicationsTel: + 44 (0) 7939 133050andy@velocitypr.co.ukSonja SchlichtCMM GmbHTel: +49 (0) 511 16998916sonja@cmm-marketing.comOriginal-Content von: E.M.P. Merchandising HGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64581/6367054