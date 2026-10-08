Emmi Management AG
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Partnerschaft
Luzern, 8. Oktober 2026 - Vier Jahre nach dem Start des Ressourcenprojekts «KlimaStaR Milch» zeigen sich weitere Fortschritte. Die teilnehmenden Milchbetriebe verringerten ihre Kraftfutterintensität und setzten vermehrt auf Nebenprodukte aus der Lebensmittelherstellung. Futtermittel, die in direkter Konkurrenz zur menschlichen Ernährung stehen, kommen weniger zum Einsatz. Dadurch werden Ressourcen effizienter genutzt und gleichzeitig die Umweltbelastung gesenkt. Eine Ausweitung auf die gesamte Schweizer Milchbranche kann nun angestrebt werden.
KlimaStaR Milch ist eine branchenübergreifende Initiative, die von Emmi, Nestlé, aaremilch, ZMP und AgroCleanTech mit Unterstützung des Bundesamtes für Landwirtschaft im Jahr 2022 gestartet wurde. Das Projekt zur Förderung von Klimaschutz, Standortangepasstheit und Ressourceneffizienz in der Milchproduktion verfolgt das Ziel, die Treibhausgasemissionen sowie die Nahrungsmittel- und Flächenkonkurrenz bis 2027 um jeweils 20 % zu senken. Ende 2025 nahmen 219 Milchbetriebe mit einer jährlichen Produktion von rund 73 Millionen Kilogramm Milch teil.
Die Ergebnisse des vierten Projektjahres bestätigen den eingeschlagenen Weg. Die Betriebe setzen vermehrt auf Futtermittel, die nicht in Konkurrenz zur menschlichen Ernährung stehen. Seit Projektbeginn wurde die Nahrungsmittelkonkurrenz um rund 23 % gesenkt. Damit ist das ursprünglich gesetzte Ziel von 20 % bereits übertroffen. Auch die Flächenkonkurrenz ging weiter zurück und liegt mittlerweile 15 % unter dem Ausgangswert, diese Entwicklung zeigt klar in die richtige Richtung. Die Betriebe produzieren heute mehr Milch und tierisches Protein auf derselben oder einer nur geringfügig grösseren Fläche. Besonders ausgeprägt sind die Fortschritte bei den Betrieben in der Talzone.
Die positiven Ergebnisse des Projekts KlimaStaR Milch bestärken die Branche darin, ihr Engagement für Klimaschutz, Standortangepasstheit und Ressourceneffizienz in der Milchproduktion weiter auszubauen. Auf Basis der Projekterkenntnisse hat die Branchenorganisation Milch (BOM) einen Klimarechner entwickelt, der seit Juli 2026 allen Milchproduzenten der Schweiz zur Verfügung steht. Damit können Betriebe ihre Treibhausgasemissionen und die Nahrungsmittelkonkurrenz ihrer Milchproduktion berechnen und Optimierungsmassnahmen bestimmen.
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Kontakte
Emmi Medien: Leandra Aschwanden, Sustainability Communications Manager | media@emmi.com
Über Emmi
Die Emmi Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit Sitz in Luzern. 1907 von milchbäuerlichen Genossenschaften gegründet, ist sie heute rund um die Welt zu Hause - und ihren Wurzeln bis heute verbunden. Innovation und Verantwortung treiben Emmi an. Mit grosser Handwerkskompetenz und Erfahrung stellt sie hochwertige Milchprodukte und Desserts her und verfügt über starke Positionen in Ready-to-drink-Kaffee mit Emmi Caffè Latte, funktionaler Ernährung, Spezialitätenkäse und Premium-Desserts. In ihren strategischen Nischen ist Emmi Vorreiterin und schafft Genussmomente, die bleiben.
Emmi denkt langfristig und handelt mit Sorgfalt gegenüber Mensch, Tier und Natur. Sie setzt sich für eine zukunftsfähige Milchwirtschaft ein, schafft Wertschöpfung im ländlichen Raum und stärkt familiäre Strukturen. Im Zentrum stehen Menschen, die Verantwortung tragen und die Zukunft gemeinsam über Generationen hinweg gestalten.
Die Emmi Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (EMMN) und mehrheitlich im Besitz der ZMP Invest AG, hinter der rund 2'800 Milchbäuerinnen und Milchbauern stehen. Ein wesentlicher Teil des Gewinns fliesst über diese Struktur als Dividende zurück an die Milchlieferanten. Das Unternehmen betreibt 73 Produktionsstandorte in 13 Ländern und seine Produkte sind in rund 90 Märkten erhältlich. 2025 erzielten rund 12'800 Mitarbeitende einen Umsatz von CHF 4.7 Milliarden. Seit über 100 Jahren übernimmt Emmi Verantwortung - und hat den Mut, immer wieder Neues zu schaffen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emmi Management AG
|Landenbergstrasse 1
|6005 Luzern
|Schweiz
|E-Mail:
|info@emmi.com
|Internet:
|www.emmi.com
|ISIN:
|CH0012829898
|Valorennummer:
|1282989
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|529900Q53RBYJIVCMA08
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