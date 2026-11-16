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Emmi Gruppe erhält zwei Super-Gold-Medaillen für Premium-Käsespezialitäten



16.11.2026 / 09:21 CET/CEST





Luzern, 16. November 2026 - Die Emmi Gruppe hat an den World Cheese Awards 2026 erneut ihre Premium-Käse-Kompetenz unter Beweis gestellt. Die internationale Fachjury zeichnete insgesamt 33 Käsespezialitäten der Emmi Gruppe aus, darunter zwei mit der höchsten Wertung, der Super-Gold-Medaille. Die World Cheese Awards sind einer der bedeutendsten Käsewettbewerbe der Welt. Jährlich bewertet eine renommierte internationale Jury mehrere Tausend Käse aus zahlreichen Ländern. Die erneuten Auszeichnungen bestätigen die anhaltende Stärke des Premium-Käsegeschäfts der Emmi Gruppe und die erfolgreiche Verbindung von regionalem Käsehandwerk, langjähriger Tradition und hoher Qualitätsorientierung.

Ricarda Demarmels, CEO der Emmi Gruppe, sagt: «Guter Käse braucht Wissen, Geduld und viel Gespür. Diese Auszeichnungen sind eine besondere Anerkennung für unsere Mitarbeitenden, die dieses Handwerk jeden Tag leben und weiterentwickeln. Ihre Leidenschaft macht den Unterschied - und den schmeckt man.»

Ausgezeichnete Qualität und Handwerkskunst Die ausgezeichneten Käsespezialitäten stammen aus Produktionsstandorten der Emmi Gruppe in der Schweiz sowie den Niederlanden und zeigen die Vielfalt des Portfolios von Emmi. Zu den prämierten Spezialitäten zählen unter anderem Kaltbach Käse aus der Schweiz, allen voran der «Kaltbach Appenzeller», der die Super-Gold-Medaille erhielt. In der natürlichen Sandsteinhöhle im Luzerner Hinterland reifen die Laibe unter der sorgfältigen Pflege der Höhlenmeister und entwickeln ihren unverwechselbaren Geschmack.

Bei Studer ist die Leidenschaft für feinste Käsekreationen tief verwurzelt. In der Thurgauer Käserei treffen Ideenreichtum, traditionelles Handwerk und moderne Technik aufeinander. Aus diesem Zusammenspiel entstand der mit Super-Gold ausgezeichnete Käse «Vieux Suisse».

Die Auszeichnungen an den World Cheese Awards 2026 zeigen die Breite und Stärke des Premium-Käseportfolios der Emmi Gruppe und würdigen das tägliche Engagement der Mitarbeitenden an den verschiedenen Standorten.

Die Auszeichnungen der Emmi Gruppe im Überblick Super Gold: Kaltbach Appenzeller / Vieux Suisse

Kaltbach Appenzeller / Vieux Suisse Gold: Der starke Maxx würzig & cremig / Engiadina Pura Forte / Bettine Honey 125g / Le Gruyère AOP (Fromagerie de Chézard-St-Martin, Gourmande Montricher, Châtonnaye, Käserei Götschi Trubschachen)

Der starke Maxx würzig & cremig / Engiadina Pura Forte / Bettine Honey 125g / Le Gruyère AOP (Fromagerie de Chézard-St-Martin, Gourmande Montricher, Châtonnaye, Käserei Götschi Trubschachen) Silber: Kaltbach Gold, Gouda, Swiss Gouda / Der starke Maxx extrawürzig & cremig / Schellen Bell / St. Moritz Bergkäse rezent / Bettine Pearls / Le Gruyère AOP (Käserei Mamishaus, Fromagerie de Vaulion, Haut-Jorat, Grandcour, Moudon, Käserei Häuslenbach)

Kaltbach Gold, Gouda, Swiss Gouda / Der starke Maxx extrawürzig & cremig / Schellen Bell / St. Moritz Bergkäse rezent / Bettine Pearls / Le Gruyère AOP (Käserei Mamishaus, Fromagerie de Vaulion, Haut-Jorat, Grandcour, Moudon, Käserei Häuslenbach) Bronze: Kaltbach Le Gruyère AOP / Kaltbach Rahmkäse, Creamy / Kaltbach Rustic / Käsermeister Reserve / Bettine Blanc / Bettine Natural 125g / Le Gruyère AOP (Fromagerie de Mézières, Ussières) Downloadmaterial und weitere Informationen Medienmitteilung als PDF

Bilder Super Gold Emmi Käse

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Gisela Heel, Head of Corporate Communications | media@emmi.com Investoren und Analysten Patrik Schwendimann, Head Investor Relations | ir@emmi.com Über Emmi Die Emmi Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit Sitz in Luzern. 1907 von milchbäuerlichen Genossenschaften gegründet, ist sie heute rund um die Welt zu Hause - und ihren Wurzeln bis heute verbunden. Innovation und Verantwortung treiben Emmi an. Mit grosser Handwerkskompetenz und Erfahrung stellt sie hochwertige Milchprodukte und Desserts her und verfügt über starke Positionen in Ready-to-drink-Kaffee mit Emmi Caffè Latte, funktionaler Ernährung, Spezialitätenkäse und Premium-Desserts. In ihren strategischen Nischen ist Emmi Vorreiterin und schafft Genussmomente, die bleiben. Emmi denkt langfristig und handelt mit Sorgfalt gegenüber Mensch, Tier und Natur. Sie setzt sich für eine zukunftsfähige Milchwirtschaft ein, schafft Wertschöpfung im ländlichen Raum und stärkt familiäre Strukturen. Im Zentrum stehen Menschen, die Verantwortung tragen und die Zukunft gemeinsam über Generationen hinweg gestalten. Die Emmi Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (EMMN) und mehrheitlich im Besitz der ZMP Invest AG, hinter der rund 2'800 Milchbäuerinnen und Milchbauern stehen. Ein wesentlicher Teil des Gewinns fliesst über diese Struktur als Dividende zurück an die Milchlieferanten. Das Unternehmen betreibt 73 Produktionsstandorte in 13 Ländern und seine Produkte sind in rund 90 Märkten erhältlich. 2025 erzielten rund 12'800 Mitarbeitende einen Umsatz von CHF 4.7 Milliarden. Seit über 100 Jahren übernimmt Emmi Verantwortung - und hat den Mut, immer wieder Neues zu schaffen.



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