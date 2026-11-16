Emmi Management AG
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Luzern, 16. November 2026 - Die Emmi Gruppe hat an den World Cheese Awards 2026 erneut ihre Premium-Käse-Kompetenz unter Beweis gestellt. Die internationale Fachjury zeichnete insgesamt 33 Käsespezialitäten der Emmi Gruppe aus, darunter zwei mit der höchsten Wertung, der Super-Gold-Medaille.
Die World Cheese Awards sind einer der bedeutendsten Käsewettbewerbe der Welt. Jährlich bewertet eine renommierte internationale Jury mehrere Tausend Käse aus zahlreichen Ländern. Die erneuten Auszeichnungen bestätigen die anhaltende Stärke des Premium-Käsegeschäfts der Emmi Gruppe und die erfolgreiche Verbindung von regionalem Käsehandwerk, langjähriger Tradition und hoher Qualitätsorientierung.
Die ausgezeichneten Käsespezialitäten stammen aus Produktionsstandorten der Emmi Gruppe in der Schweiz sowie den Niederlanden und zeigen die Vielfalt des Portfolios von Emmi. Zu den prämierten Spezialitäten zählen unter anderem Kaltbach Käse aus der Schweiz, allen voran der «Kaltbach Appenzeller», der die Super-Gold-Medaille erhielt. In der natürlichen Sandsteinhöhle im Luzerner Hinterland reifen die Laibe unter der sorgfältigen Pflege der Höhlenmeister und entwickeln ihren unverwechselbaren Geschmack.
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Patrik Schwendimann, Head Investor Relations | ir@emmi.com
Über Emmi
Die Emmi Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit Sitz in Luzern. 1907 von milchbäuerlichen Genossenschaften gegründet, ist sie heute rund um die Welt zu Hause - und ihren Wurzeln bis heute verbunden. Innovation und Verantwortung treiben Emmi an. Mit grosser Handwerkskompetenz und Erfahrung stellt sie hochwertige Milchprodukte und Desserts her und verfügt über starke Positionen in Ready-to-drink-Kaffee mit Emmi Caffè Latte, funktionaler Ernährung, Spezialitätenkäse und Premium-Desserts. In ihren strategischen Nischen ist Emmi Vorreiterin und schafft Genussmomente, die bleiben.
Emmi denkt langfristig und handelt mit Sorgfalt gegenüber Mensch, Tier und Natur. Sie setzt sich für eine zukunftsfähige Milchwirtschaft ein, schafft Wertschöpfung im ländlichen Raum und stärkt familiäre Strukturen. Im Zentrum stehen Menschen, die Verantwortung tragen und die Zukunft gemeinsam über Generationen hinweg gestalten.
Die Emmi Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (EMMN) und mehrheitlich im Besitz der ZMP Invest AG, hinter der rund 2'800 Milchbäuerinnen und Milchbauern stehen. Ein wesentlicher Teil des Gewinns fliesst über diese Struktur als Dividende zurück an die Milchlieferanten. Das Unternehmen betreibt 73 Produktionsstandorte in 13 Ländern und seine Produkte sind in rund 90 Märkten erhältlich. 2025 erzielten rund 12'800 Mitarbeitende einen Umsatz von CHF 4.7 Milliarden. Seit über 100 Jahren übernimmt Emmi Verantwortung - und hat den Mut, immer wieder Neues zu schaffen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emmi Management AG
|Landenbergstrasse 1
|6005 Luzern
|Schweiz
|E-Mail:
|info@emmi.com
|Internet:
|www.emmi.com
|ISIN:
|CH0012829898
|Valorennummer:
|1282989
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|529900Q53RBYJIVCMA08
|EQS News ID:
|2434478
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