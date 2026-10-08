Vancouver, BC / 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. ("Getchell" oder das "Unternehmen") (CSE: GTCH; OTCQB: GGLDF; FWB: GGA1) freut sich bekannt zu geben, dass es die bereits angekündigte strategische Investition (das "Angebot") von Buzbuzian Capital Corp. ("BCC") in Höhe von insgesamt 300.000 Dollar abgeschlossen hat.

Im Zusammenhang mit dem Angebot gab das Unternehmen 1.000.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") an BCC aus. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt BCC bis zum 7. Oktober 2028 zum Erwerb einer weiteren Aktie zu einem Preis von 0,35 Dollar pro Aktie.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Fondaway Canyon sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist, die am 8. Februar 2027 endet. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne eine entsprechende Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungspflichten weder angeboten noch verkauft werden.

Über Buzbuzian Capital Corp.

Buzbuzian Capital Corp. ist ein kanadisches Family Office, das ein Anlageportfolio aus börsennotierten Unternehmen und Unternehmen vor dem Börsengang (Pre-IPO) in den Bereichen Rohstoffe und Technologie sowie verschiedenen Sondersituationen verwaltet. Buzbuzian Capital Corp. wirbt weder um Investitionen Dritter noch nimmt das Unternehmen solche Investitionen an.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.buzbuzian.com.

Über Getchell Gold Corp.

Getchell Gold Corp. ist ein auf die Gold- und Kupferexploration im US-Bundesstaat Nevada spezialisiertes Unternehmen, dessen Aktien an der CSE (GTCH), am OTCQB (GGLDF) und an der FWB (GGA1) gehandelt werden. Das Unternehmen konzentriert seine Aktivitäten hauptsächlich auf sein am weitesten fortgeschrittenes Projekt Fondaway Canyon, einen ehemaligen Goldproduktionsbetrieb mit einer umfangreichen Mineralressourcenschätzung und einer soliden vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Karen Mate, Corporate Communications

(416) 230-6454

kmate@capitalmarketsadvisory.ca

Bob Bass, Chairman of the Board of Directors

E-Mail: BBass@bassassociates.com

Website: www.getchellgold.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die vom Unternehmen beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "wird" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Abgabe und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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