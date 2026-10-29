Vancouver, BC - 29. Oktober 2026 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. ("Getchell" oder das "Unternehmen") (CSE: GTCH; OTCQB: GGLDF; FWB: GGA1) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Richard Buzbuzian mit Wirkung zum 16. November 2026 ("Wirksamkeitsdatum") zum CEO des Unternehmens ernannt wird.

"Mike Sieb und ich heißen Richard im Namen des Board of Directors und des Unternehmens herzlich als CEO von Getchell Gold willkommen. Richards ausgeprägter Geschäftssinn und seine unerschütterliche Zähigkeit machen ihn zum idealen Leiter, um unser Vorzeigeprojekt Fondaway Canyon in Nevada voranzutreiben, das eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung mit einem Kapitalwert vor Steuern von 1 Milliarde US$ aufweist", sagte Bob Bass, Chairman von Getchell. "Wir freuen uns zudem, dass Richards Vergütung direkt an Performance Share Units gekoppelt ist, was seine Interessen perfekt mit denen unserer Aktionäre in Einklang bringt."

"Das Vorzeige-Konzessionsgebiet von Getchell, Fondaway Canyon, verfügt über eine solide PEA und nach der Errichtung würde sein potenzielles Produktionsprofil von 150.000 Unzen Gold pro Jahr es unter Nevadas führende Goldminen platzieren", sagte Richard Buzbuzian, der zukünftige CEO von Getchell. "Die Dimensionen von Fondaway sind für mich äußerst aufregend und ich freue mich sehr, Teil dieses starken Entwicklungsprojekts und der vielen großartigen Fachleute zu sein, mit denen ich zusammenarbeiten werde, während wir den Aktionärswert freisetzen."

Wesentliche Höhepunkte des Projekts Fondaway Canyon*:

- Beträchtliche Bewertung: Eine solide vorläufige wirtschaftliche Bewertung (die "PEA"), die einen Kapitalwert vor Steuern ("NPV") von 1 Milliarde US$ beschreibt.

- Erstklassiges Produktionsprofil: Prognostizierte durchschnittliche Produktion nach der Errichtung von 150.000 Unzen Gold pro Jahr über eine geschätzte Lebensdauer der Mine von zehn Jahren.

- Signifikante Ressourcenschätzung: Die Mineralressource umfasst 999.000 Unzen Gold in der angedeuteten Kategorie (22,1 Millionen Tonnen mit 1,40 g/t) und 1,812 Millionen Unzen Gold in der vermuteten Kategorie (45,6 Millionen Tonnen mit 1,24 g/t) und bleibt mit beträchtlichem Erweiterungspotenzial offen.

Buzbuzian Capital Corp., ein Family Office im Besitz des zukünftigen CEO von Getchell, Richard Buzbuzian, besitzt zurzeit 1 Million Aktien von Getchell und 500.000 Aktienkauf-Warrants.

Biografie von Richard Buzbuzian:

Richard Buzbuzian ist eine renommierte kanadische Führungspersönlichkeit auf den Kapitalmärkten, Unternehmensstratege und Unternehmer mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Investment, Merchant Banking und Unternehmensfinanzierung in Nordamerika und Europa.

Während seiner gesamten Karriere hat Herr Buzbuzian zahlreiche im Frühstadium befindliche Unternehmen in den Bereichen Rohstoffe, Technologie und Gesundheitswesen erfolgreich von der Gründung an die öffentlichen Märkte geführt. Als Mitbegründer und ehemaliger President von Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT) initiierte er insbesondere Eigenkapitalfinanzierungskampagnen, die über 120 Millionen $ einbrachten und die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf über 550 Millionen $ steigerten.

Neben seinen Managementmandaten leitet Herr Buzbuzian Buzbuzian Capital Corp., ein privates Family Office, das sich der Bereitstellung von strategischem Kapital für Pre-IPO-Unternehmen, Micro-Cap-Wachstumsmöglichkeiten und Sondersituationen widmet. Er ist zudem aktiv in Gremien- und Unternehmensberatungsfunktionen bei unterschiedlichen börsennotierten Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen tätig, einschließlich Stock Trend Capital und der Reise-Wohltätigkeitsorganisation Give-A-Mile.

Herr Buzbuzian besitzt ein Bachelor-Diplom von der University of Toronto.

Im Rahmen eines CEO-Beratungsvertrags mit K9 Capital Corp. ("K9"), einem von Herrn Buzbuzian kontrollierten Unternehmen, erhält K9 eine jährliche Vergütung in Höhe von 300.000 $ und kann einen diskretionären Bonus von 150.000 $ zum ersten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums erhalten. Darüber hinaus werden Herrn Buzbuzian 4 Millionen bedingte Performance Share Units ("PSUs") mit einem Unverfallbarkeitsdatum am oder nach dem 16. November 2027 gewährt, basierend auf den folgenden Kriterien:

- 25 %, nachdem die Stammaktien von Getchell an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,50 $ gehandelt wurden;

- weitere 25 %, nachdem die Stammaktien von Getchell an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,75 $ gehandelt wurden;

- weitere 25 %, nachdem die Stammaktien von Getchell an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 1,00 $ gehandelt wurden;

- weitere 25 %, nachdem die Stammaktien von Getchell an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 1,25 $ gehandelt wurden.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben. Die PEA ist vorläufiger Natur und beinhaltet vermutete und angedeutete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anstellen zu können, die ihre Klassifizierung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es gibt auch keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden.

* Siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. September 2026 für Details zur PEA und zur Mineralressourcenschätzung. Die PEA steht auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens zum Download bereit.

Die qualifizierte Person (wie in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects definiert), die die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat, ist Patrick McLaughlin, P.Geo., VP Exploration des Unternehmens. Er steht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Buzbuzian Capital Corp.

Buzbuzian Capital Corp. ist ein kanadisches Family Office, das ein Anlageportfolio aus börsennotierten Unternehmen und Unternehmen vor dem Börsengang (Pre-IPO) in den Bereichen Rohstoffe und Technologie sowie verschiedenen Sondersituationen verwaltet. Buzbuzian Capital Corp. wirbt weder um Investitionen Dritter noch nimmt das Unternehmen solche Investitionen an.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.buzbuzian.com.

Über Getchell Gold Corp.

Getchell Gold Corp. ist ein auf die Gold- und Kupferexploration im US-Bundesstaat Nevada spezialisiertes Unternehmen, dessen Aktien an der CSE (GTCH), am OTCQB (GGLDF) und an der FWB (GGA1) gehandelt werden. Das Unternehmen konzentriert seine Aktivitäten hauptsächlich auf sein am weitesten fortgeschrittenes Projekt Fondaway Canyon, einen ehemaligen Goldproduktionsbetrieb mit einer umfangreichen Mineralressourcenschätzung und einer soliden vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Karen Mate, Corporate Communications

(416) 230-6454

kmate@capitalmarketsadvisory.ca

Bob Bass, Chairman of the Board of Directors

E-Mail: BBass@bassassociates.com

Website: www.getchellgold.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Leistung von Richard Buzbuzian als CEO, die Gewährung von Boni und PSUs sowie die Ergebnisse der PEA, einschließlich des Kapitalwerts (NPV) und der prognostizierten Produktion des Projekts Fondaway Canyon und dessen potenzieller Erschließung. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "wird" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Abgabe und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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