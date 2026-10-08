Second Foundation hat einen Batteriespeicher mit 17,25 Megawatt Leistung und 50 Megawattstunden Kapazität in Tirpersdorf im sächsischen Vogtlandkreis ans Netz gebracht. Das Speichersystem sei bereits seit 1. September operativ in Betrieb, teilte das Unternehmen mit. Es handele um das erste Projekt, in dem Batterie- und Energiemanagement über den selbst entwickelten Power Plant Controller (PPC) von Second Foundation gesteuert werden. Die flüssiggekühlten Batteriespeicher-Container stammten von GAZ Energy. Das Unternehmen mit deutschen Wurzeln produziert in Tschechien. Es stellte auch das komplette ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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