NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Investorentag des Sportwagenbauers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Falls die Schwaben ihre vorgestellten strategischen Ziele erreichten, würden sie in einem vor allem in Europa schwierigen Markt positiv herausragen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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