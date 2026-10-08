NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev von 93 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bierbrauer profitiere weiterhin von seiner Positionierung in den Schwellenländern, wo die Musik spiele, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
© 2026 dpa-AFX-Analyser