Le 7 octobre/October 2026The common shares of Lords & Company Worldwide Holdings Inc. will be delisted from the CSE at market close today, October 7, 2026.Lords & Company Worldwide Holdings is currently suspended. See Bulletin 2023-0602.___________________________Les actions ordinaires de Lords & Company Worldwide Holdings Inc. seront retirées de la cote du CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 7 octobre 2026.Lords & Company Worldwide Holdings est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-0602.Date: Market Close/Clôture du marchés le 7 OCT 2026Symbol(s)/Symbole(s): LRDSIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.