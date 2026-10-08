The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2026
ISIN Name
CA54163Q8056 LOMIKO METALS INC.
CA54404Q2009 LORDS CO. WORLDW. HOLD.
ES0105717005 REVENGA INGENIEROS EO-,26
GB00BSB7BS06 PINEWOOD TECH.GR. LS 1,0
NO0013467XXX HAWK IN.SOF. 25/29 FLR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2026
ISIN Name
CA54163Q8056 LOMIKO METALS INC.
CA54404Q2009 LORDS CO. WORLDW. HOLD.
ES0105717005 REVENGA INGENIEROS EO-,26
GB00BSB7BS06 PINEWOOD TECH.GR. LS 1,0
NO0013467XXX HAWK IN.SOF. 25/29 FLR
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