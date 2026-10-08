UniCredit muss den verbliebenen Commerzbank-Aktionären möglicherweise kein höheres Angebot machen, um erheblich mehr Macht über Deutschlands zweitgrößte Privatbank zu gewinnen. Nach der ausstehenden EZB-Genehmigung könnte CEO Andrea Orcel bereits Anfang 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung verlangen und den Aufsichtsrat neu besetzen lassen. Damit verlagert sich der Übernahmepoker vom Kaufpreis auf die Kontrolle über die Führung. Der Aufsichtsrat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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