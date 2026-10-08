Das Bundeskartellamt hat heute das Vorhaben der Oak Germany Buyer GmbH, Muttergesellschaft der mobile.de GmbH, das deutsche Geschäft der Carwow Ltd. zu erwerben, freigegeben.



Beide Unternehmen betreiben mit mobile.de bzw. carwow.de Online-Plattformen für die Vermittlung von Kraftfahrzeugen. Das Kerngeschäft von mobile.de liegt in der Vermittlung von Gebrauchtwagen von Händlern an private Käuferinnen und Käufer. Carwow konzentriert sich dagegen auf Neuwagen. Kundinnen und Kunden können dort Fahrzeuge verschiedener Marken konfigurieren und sich anschließend passende Angebote von Händlern vermitteln lassen. Die Aktivtäten der beiden Unternehmen ergänzen sich daher weitgehend und überschneiden sich nur in geringem Umfang.



Sowohl mobile.de als auch Carwow bieten außerhalb ihres Kerngeschäfts zudem die Vermittlung von Leasingverträgen für Fahrzeuge an. Hier sind Plattformen, die auf die Vermittlung von Leasingverträgen spezialisiert sind, allerdings wesentlich aktiver.



Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "mobile.de verfügt insbesondere bei der Vermittlung von Gebrauchtwagen über eine starke Marktposition. Diese wird durch die Übernahme von Carwow aber nicht wesentlich verstärkt. Carwow konzentriert sich auf die Vermittlung individuell konfigurierter Neuwagen und spricht damit typischerweise andere Kundinnen und Kunden an. Zudem steht mobile.de mit AutoScout24 ein starker Wettbewerber gegenüber. Auch die eigenen Online-Angebote von Fahrzeugherstellern und -händlern üben Wettbewerbsdruck aus. Wir konnten das Vorhaben daher freigeben."



Im Rahmen des Prüfverfahrens hat das Bundeskartellamt umfangreiche Ermittlungen zu den Wettbewerbsverhältnissen beim Vertrieb und der Online-Vermittlung von Kraftfahrzeugen durchgeführt. Befragt wurden neben Betreibern von Vermittlungsplattformen auch Autohändler und Kfz-Hersteller.



Im Bereich der Kfz-Vermittlungsplattformen spielt das Gebrauchtwagengeschäft eine erheblich größere Rolle als die Vermittlung von Neuwagen, insbesondere die Vermittlung von individuell konfigurierbaren Neuwagen. Dabei nutzen Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Händler bei der Fahrzeugvermittlung häufig mehrere Plattformen parallel, viele Plattformen bieten den Händlern auch einen Datenexport zu anderen Plattformen an.





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