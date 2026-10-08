Vicenza (ots) -Mehr als 500 Millionen Euro konsolidierter Umsatz, 19 Produktionsstandorte und über 1.800 Mitarbeitende in einem Industrieprojekt, das Expertise, direkte Präsenz in Schlüsselmärkten, Innovation und Nachhaltigkeit vereintMorato Group, CEA Italia und Jaus Bakery bündeln ihre Kräfte und vereinen ihre Expertise, Produktionskapazitäten und Marktpräsenz, um einen neuen europäischen Hub für Backwaren zu schaffen. Die Integration der traditionsreichen italienisch-deutschen Gruppe markiert einen weiteren Meilenstein in der mittel- bis langfristigen Wachstums- und Stärkungsstrategie der Morato Group und positioniert die Gruppe als einen der führenden europäischen Akteure der Branche - mit direkter Präsenz in wichtigen Märkten sowie einer noch breiteren und stärker integrierten industriellen Expertise.Mit dem Beitritt von CEA Italia und Jaus Bakery zur Gruppe überschreitet die Morato Group einen konsolidierten Umsatz von 500 Millionen Euro und beschäftigt nun mehr als 1.800 Mitarbeitende. Zur Gruppe gehören 19 strategisch gelegene Produktionsstandorte in Italien, Spanien, Frankreich und nun auch Deutschland sowie 54 Produktionslinien auf insgesamt mehr als 130.000 Quadratmetern Produktionsfläche.Mit einer Jahresproduktion von mehr als 180.000 Tonnen zählt die Gruppe in fünf Kategorien zu den führenden europäischen Herstellern, darunter Sandwichbrot, Brot ohne Rinde, Bruschetta-Brot, Buns und nun auch rustikale Brote und Spezialbrote. Darüber hinaus verfügt sie über vertikale Expertise im Bereich glutenfreier Produkte mit vier speziell dafür vorgesehenen Produktionsstandorten. Diese industrielle Größenordnung wurde durch kontinuierliche Investitionen erreicht, die darauf abzielen, die Produktionskapazitäten zu erhöhen und die Effizienz der Anlagen zu verbessern.Die Integration von CEA Italia und Jaus Bakery bietet die Möglichkeit, Portfolios, Märkte und Expertise zusammenzuführen und damit die Fähigkeit der Gruppe weiter zu stärken, die Bedürfnisse von Kunden in unterschiedlichen Ländern zu verstehen und diese in Produkte und Lösungen zu übersetzen, die die Weiterentwicklung der Kategorie hin zu neuen Paradigmen unterstützen. Im Mittelpunkt dieses Modells stehen Produktqualität, Kundenservice und Innovation, unterstützt durch eine F&E-Struktur, die in die beiden Bereiche Mainstream und Healthy Food gegliedert ist und über spezialisierte Kompetenzen verfügt, die sich auf die Entwicklung von Produkten konzentrieren, die den sich wandelnden Ernährungsbedürfnissen europäischer Verbraucher gerecht werden."Die Integration von CEA Italia und Jaus Bakery stellt einen entscheidenden Schritt auf dem Wachstumskurs der Morato Group dar, der über die Jahre durch industrielle Investitionen, Innovation, Digitalisierung und externes Wachstum geprägt wurde. In den vergangenen acht Jahren haben wir mit Unterstützung von Aliante Partners 15 strategische Akquisitionen abgeschlossen und im selben Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 30 Prozent erzielt. Die umfangreichen Investitionen, die wir getätigt haben, ermöglichen es uns nun, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und die industrielle Effizienz weiter zu verbessern - mit dem ambitionierten Ziel, im Verlauf des Plans einen Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro zu erzielen.""Dieses Projekt basiert auf einer gemeinsamen Vision all unserer Gesellschafter und Stakeholder und wird von einer gemeinsamen Kultur getragen, in deren Mittelpunkt Produktexzellenz, Kundenorientierung, Marktkenntnis sowie die Entschlossenheit stehen, weiterhin zu investieren und Innovationen voranzutreiben, um nachhaltiges Wachstum zu unterstützen. Die Größenordnung, die wir durch diese Transaktion erreichen, eröffnet uns neue Möglichkeiten, international zu wachsen und wettbewerbsfähig zu sein, während wir zugleich den Fokus auf Menschen und Produkte beibehalten, der seit jeher Teil unserer Geschichte ist", sagte Stefano Maza, Chairman und CEO der Morato Group.CEA Italia und Jaus Bakery bringen ein industrielles Erbe von mehr als 60 Jahren in die Gruppe ein, verbunden mit einer Unternehmenskultur, die eng mit der von Morato übereinstimmt. Hinzu kommen zwei Produktionsstandorte in Deutschland - in Weißenhorn, Bayern, und Dinklage, Niedersachsen - rund 310 Mitarbeitende sowie umfassendes Know-how und langjährig gewachsene Beziehungen im Backwarenmarkt.Mit den Marken Daily Bread und Jaus erweitert die italienisch-deutsche Gruppe das Portfolio der Morato Group um Spezialisierungen, die das bestehende Angebot ergänzen, insbesondere im Bereich Baguettes und rustikale Brote - einem Segment, in dem sie in Italien und Europa eine führende Position einnimmt. Zugleich stärkt sie die Produktionskapazitäten bei Buns, Sandwichbrot und Toastbrot.Die Synergien erstrecken sich auch auf die geografischen Märkte. Jaus stärkt die Präsenz der Gruppe in der DACH-Region erheblich und bringt dabei seine industrielle Präsenz, sein Vertriebsmodell und seine operative Flexibilität ein. Die Morato Group wiederum verfügt über eine etablierte Präsenz in Süd- und Westeuropa und schafft damit neue Entwicklungsmöglichkeiten über das gesamte Produktsortiment hinweg.Die Integration wird es der Gruppe somit ermöglichen, ihre kommerzielle Reichweite auszubauen, Vertriebsnetze zu optimieren und neue Verbindungen zwischen den Märkten zu schaffen. Damit wird ein Internationalisierungsmodell gestärkt, das auf lokaler Produktion, Kundennähe und dem gruppenweiten Austausch von Expertise basiert.Im Rahmen dieser Strategie stellt Nachhaltigkeit einen industriellen Wert und einen Treiber für Investitionsentscheidungen dar. Die Aufnahme von CEA Italia und Jaus Bakery bietet die Möglichkeit, die von den Unternehmen entwickelten Erfahrungen, Kompetenzen und Initiativen schrittweise miteinander zu teilen und das Engagement für eine höhere Energieeffizienz und einen geringeren ökologischen Fußabdruck auf einen größeren industriellen Bereich auszuweiten.Der Anspruch, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wert miteinander zu verbinden, spiegelt sich nun auch in der Umwandlung der Muttergesellschaft Morato Pane S.p.A. in eine Benefit Corporation wider.Im Verlauf dieser Entwicklung haben Aliante Equity 3 und Aliante Partners gemeinsam mit den Partnern Paolo Righetto und Niccolò Fischer als langfristige Investoren agiert und mit strategischer Vision, Expertise und Unterstützung zum Wachstum beigetragen. Dabei begleiteten sie die Morato Group bei der Konsolidierung ihrer industriellen und internationalen Größe.Die Transaktion basiert zudem auf einer gemeinsamen industriellen Vision mit den Familien Pitticco und Zamboni, die zur Entwicklung von CEA Italia und Jaus Bakery beigetragen haben und sich entschieden haben, sich an der neuen Eigentümerstruktur der Gruppe zu beteiligen. Damit sorgen sie für unternehmerische Kontinuität bei der Zusammenführung der beiden Unternehmen.Konkret wird Sergio Pitticco die Verantwortung für den gesamten Geschäftsbereich der Gruppe übernehmen und dabei Vertrieb, Marketing sowie Forschung & Entwicklung koordinieren. Fabio Zamboni wird die Verantwortung für die Supply Chain übernehmen und Einkauf, Planung und Logistik koordinieren.Neben der fortgesetzten Beteiligung von AE3 und Aliante Partners werden auch die Familien Morato und Bertoncello Teil der neuen Eigentümerstruktur bleiben. Hinzukommen wird ein neuer internationaler strategischer Partner, der die langfristige Vision und die Entwicklungsziele der Morato Group teilt.Die Integration wird zugleich die Kontinuität in der Governance der Gruppe sicherstellen. Stefano Maza wird weiterhin als Chairman und CEO der Morato Group fungieren und damit für Kontinuität in der Führung und strategischen Ausrichtung der Gruppe sorgen. Marco Cersosimo wird weiterhin als Group CFO tätig sein."Dies ist ein ambitioniertes Projekt, das wir mit großer Motivation und einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein angehen. Wir werden weiterhin in Qualität, Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit investieren, zugleich die Expertise innerhalb der verschiedenen Unternehmen der Gruppe weiter stärken und an einer langfristigen Vision festhalten, die auf die Schaffung von Mehrwert für alle Stakeholder ausgerichtet ist", so Maza abschließend.Berater der TransaktionDie Morato Group wurde im Zusammenhang mit der Verhandlung der von einem internationalen Debt Fund bereitgestellten Akquisitionsfinanzierung von Houlihan Lokey als Debt Advisor beraten, unter Leitung von Managing Director Johannes Schmittat und Director Christoph Usinger.GTA Lex beriet mit Partner Federico Fischer und Counsel Camilla Peri bei der rechtlichen und arbeitsrechtlichen Due Diligence sowie zu den rechtlichen Aspekten der Transaktion und der Finanzierungsvereinbarung. Linklaters wiederum beriet mit den Partnern Massimiliano Nitti und Giovanni Colantuono sowie Managing Associate Umberto Placanica Aliante Equity 3 und die Morato Group zu den rechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit der Governance der neuen Gruppe.Die steuerlichen Aspekte der Transaktion insgesamt wurden von Pirola Pennuto Zei & Associati unter Leitung von Partner Federico Venturi und Counsel Andrea Viani betreut.Deloitte Advisory führte die Financial Due Diligence sowie die Analyse des Businessplans durch. Die jeweiligen Teams wurden von den Partnern Luca Zesi und Elio Milantoni geleitet. STS Deloitte führte die Tax Due Diligence mit einem von Partner Giorgio Orlandini geleiteten Team durch.EY Advisory führte mit dem von Partner Marino Santaniello geleiteten Team die Bewertungen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung bei Morato Pane durch.Di Stefano Auer & Partners, mit einem Team bestehend aus Dr. Matteo Di Stefano, Rechtsanwalt Massimiliano Desalvi, Dr. Sara Pitscheider und Rechtsanwältin Marilena Sicuro, unterstützten ebenfalls.CEA ITALIA/JAUS BAKERY wurde von Houlihan Lokey M&A Advisory beraten, mit den Managing Directors Madeleine Jahr und Tommaso Lillo, Senior Vice President Robert Ober, Vice President Dominik Lalla sowie M&A Associate Miguel Schulz. Die rechtliche Beratung zur Transaktion erfolgte durch Lupp + Partner mit den Partnern David Hoessl und Nis Carstens sowie durch Massimiliano Desalvi von LTV Studio Associato.Morato GroupDie 1970 gegründete Morato Group mit Hauptsitz in Altavilla Vicentina in der Provinz Vicenza verfolgt seit Jahren eine ambitionierte Akquisitionsstrategie im Backwarensektor und hat dadurch ihre Präsenz sowohl in Italien als auch international gestärkt.Mit einem Portfolio etablierter und bekannter Marken - Morato, Roberto, Daily Bread, Jaus, Nutrifree, Massimo Zero und Rusticana - sowie zahlreichen Partnerschaften mit führenden Handelsunternehmen ist die Morato Group heute ein international tätiges Unternehmen und einer der führenden europäischen Akteure im Markt für industriell hergestellte Backwaren. Der konsolidierte Umsatz liegt bei mehr als 500 Millionen Euro.An ihren 19 Produktionsstandorten in Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland, an denen mehr als 1.800 Mitarbeitende beschäftigt sind, produziert die Gruppe geschnittene Brote - darunter Sandwichbrot, Kastenbrot und Tramezzini -, Bruschetta-Brot, süße und herzhafte Buns, Baguettes, Piadine sowie knusprige Brotersatzprodukte wie Grissini und Croutons.Ergänzt wird das Portfolio durch industriell hergestellte Feingebäckprodukte - von Snacks und Croissants über Blätterteigprodukte bis hin zu Hefefeingebäck - sowie durch das Segment glutenfreier Produkte. An vier darauf spezialisierten Produktionsstandorten werden geschnittenes Brot, Buns, Brotersatzprodukte, Kekse, Snacks, saisonale Hefefeingebäcke, Paniermehl, Mehlmischungen und glutenfreie Trockenteigwaren hergestellt.Pressekontakt:Agentur EdelmanMoratoGroupDE@presse.edelman.comOriginal-Content von: Morato Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183593/6367106