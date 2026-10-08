Highlights

Diversifiziertes Spektrum an Rohstofflieferanten zur Sicherung der Rohstoffversorgung in den Märkten der Entwicklungsgesellschaft (DevCo)

Insgesamt wurden inzwischen sechs Bezugsquellen für Lithiumcarbonat und Phosphorsäure aus den USA, Europa, Chile und Argentinien vorqualifiziert

Lieferanten von potenziellem Eisenoxidmaterial in Europa durchlaufen derzeit den Validierungsprozess, während Bezugsquellen für Lithium, Eisen und Phosphorsäure in Kanada sich derzeit in der Vorqualifizierung befinden

Die One-Pot-Technologie von Nano One macht das LFP-Kathodenaktivmaterial (CAM) unabhängig von in China hergestelltem Eisenphosphat-Vorläufer (pCAM)

Fokus auf den Bereich der Energiespeicheranwendungen als Volumenmarkt, wobei Verteidigungsanwendungen ein kleineres, aber strategisch wichtiges Segment darstellen - zukünftige LFP-Produkte für Zielkunden in diesen Segmenten werden auf derselben Rohstoffbasis basieren

Vancouver (Kanada) / 8. Oktober 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) ("Nano One" oder das "Unternehmen"), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, freut sich, einen wichtigen Meilenstein in seinem Programm zur Qualifizierung von Ausgangsstoffen bekannt zu geben.

Eine Vielzahl von Lieferanten für Lithiumcarbonat und Phosphorsäure wurde nun für die LFP-Kathodenproduktion vorqualifiziert, und auch die Lieferanten von Eisenoxid durchlaufen derzeit den Validierungsprozess. Bezugsquellen für Ausgangsmaterialien wurden inzwischen in mehreren Regionen identifiziert - darunter Kanada, die USA, Europa, Chile und Argentinien. Diese Arbeiten zur Rohstoffversorgungskette und -qualifizierung unterstützen das am 11. September 2026 angekündigte Projekt der Canada Development Company ("DevCo") und wurden in den Nano One-Werken in Kanada durchgeführt - diese Arbeitsprogramme wurden zudem von der kanadischen Regierung, der Regierung von Québec und der US-Regierung unterstützt.

Lithium und Phosphat vorqualifiziert, Eisen durchläuft Validierungsprozess

Drei Lieferanten von Lithiumcarbonat aus Argentinien und Chile wurden inzwischen vorqualifiziert, während zwei weitere Lieferanten in den USA und Kanada sich derzeit im Vorqualifizierungsprozess befinden. Drei Lieferanten von Phosphorsäure aus den USA und Europa wurden inzwischen vorqualifiziert; zwei weitere Lieferanten in Kanada, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden, beginnen derzeit mit ersten Probenahmen. Ein Eisenoxid-Lieferant in Kanada schreitet in Richtung einer Validierung im Tonnenmaßstab voran, wobei sich eine Quelle in Europa ebenfalls im Validierungsprozess befindet - weitere fünf potenzielle Eisenlieferanten befinden sich in der Entwicklung.

Die Vorqualifizierung von Rohstoffen umfasst die Validierung des Materials im Pilotreaktormaßstab unter Verwendung des Verfahrens von Nano One zur Sicherstellung der CAM-Qualität und -Konsistenz. Ein typischer Qualifizierungsprozess für Rohstoffe kann bis zu zwei Jahre dauern, um von der A-Probe (Gramm- bis Kilogramm-Maßstab) über die B-Probe (Kilogramm bis zu mehreren zehn Kilogramm) bis hin zur C-Probe (Hunderte von Kilogramm bis zu Proben im Tonnenmaßstab) voranzukommen - diese frühen Qualifizierungsarbeiten sind wichtig, da sie einen kürzeren Zeitrahmen und einen schnelleren Weg zur Produktion für zukünftige, geplante LFP-Projekte unter Verwendung der Technologie von Nano One ermöglichen.

"Nano One hat den Aufbau von LFP-CAM-Produktionskapazitäten außerhalb Asiens mit dem Ziel in Angriff genommen, eine integrierte Lieferkette von Grund auf aufzubauen, um künftig eine größere eigene Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen wichtige Beziehungen zu Lieferanten von Ausgangsmaterialien für Lithium, Eisen und Phosphat geknüpft und nun erhebliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung dieser Rohstoffquellen durch die Qualifizierung mit seiner eigenen, proprietären Verarbeitungstechnologie erzielt, wobei die Lieferanten aus verschiedenen Ländern auf mehreren Kontinenten stammen. Der Aufbau eines vielfältigen und widerstandsfähigen Lieferkettennetzwerks ist von entscheidender Bedeutung, da der Energiespeichersektor weiterhin der wichtigste Wachstumsmotor für die LFP-Nachfrage ist, wobei sich Verteidigungsanwendungen als kleines, aber strategisch wichtiges Segment mit den strengsten Beschaffungsrichtlinien für Inhaltsstoffe herauskristallisieren", sagte Denis Geoffroy, Chief Operating Officer von Nano One.

"Eisen scheint zwar überall zu sein, aber die richtige Reinheit, an den richtigen Standorten und aus den richtigen Regionen bezogen, ist einfach nicht vorhanden", fügte Herr Geoffroy hinzu. "Wir haben intensiv gearbeitet und mit den wichtigsten Partnern in der Lieferkette kooperiert. Dank der jüngsten Unterstützung der kanadischen Regierung bei der Diversifizierung der Eisenrohstoffe konnten wir nun unsere Technologie erforschen und weiterentwickeln, um das Spektrum an Eisen noch weiter auszubauen."

Das One-Pot-Verfahren beseitigt den pCAM-Engpass

Herkömmliche LFP-Anlagen kaufen Eisenphosphat-Vorläufer (pCAM) ein und lassen diesen mit Lithiumcarbonat reagieren. Laut dem Bericht "Energy Technology Perspectives 2026" der Internationalen Energieagentur liegt Chinas Anteil am Vorläufermaterial für Kathoden bei über 95 Prozent[1]; daher ist eine Anlage außerhalb Chinas, die auf pCAM angewiesen ist - unabhängig von ihrem Standort - von dieser Konzentration betroffen.

Der One-Pot-Prozess macht diesen Schritt überflüssig. Es stellt LFP-Kathoden direkt aus Lithiumcarbonat, Eisen und Phosphorsäure her - Rohstoffen, die in verschiedenen Ländern produziert werden -, sodass die Herkunft bereits auf Rohstoffebene gesteuert wird, anstatt sie von einem Vorläuferstofflieferanten zu übernehmen. Da das Verfahren eine Reihe verschiedener Eisenzusätze zulässt, qualifiziert Nano One derzeit Eisenoxid von Herstellern in Europa und Kanada sowie Eisen von zwei US-amerikanischen Herstellern. Das Verfahren ist patentiert und befindet sich im Besitz von Nano One.

Die Vorqualifizierungsarbeiten stärken zudem die Lizenzstrategie von Nano One: Lizenznehmer, die Anlagen auf Basis von "One-Pot" errichten, können auf vorqualifizierte Rohstoffspezifikationen und -quellen zurückgreifen, anstatt die Lieferantenqualifizierung von Grund auf neu beginnen zu müssen, was bei zukünftigen Projekten zu einer Beschleunigung des Wegs bis zur Inbetriebnahme um mehr als 12 Monate führen kann.

LFP für Energiespeicher sichert die Versorgung des Verteidigungssektors

Die Energiespeicherung baut die industrielle Basis für LFP auf, und der Verteidigungssektor ist ein Dual-Use-Segment dieses Marktes - ein kleines, aber strategisch bedeutendes. Das Center for Strategic and International Studies stellt fest, dass der Batteriebedarf im Verteidigungsbereich nur einen Bruchteil der kommerziellen Nachfrage#_edn2, ausmachen wird, und die eigene Prognose des US-Verteidigungsministeriums (DoD) für 2026 beziffert dessen Lithium-Ionen-Bedarf auf mehrere hundert Megawattstunden pro Jahr[3]. Daher sind Verteidigungsauftraggeber auf die durch die Energiespeicherung geschaffene industrielle Basis angewiesen. Auch Kanadas aufstrebende Zellfertigungsbasis orientiert sich zunehmend in Richtung LFP. Für die Kunden des Unternehmens wurden Lithium und Phosphat bereits für das Candiac-Paket vorqualifiziert; die Validierung von Eisenoxid ist derzeit im Gange.

Kanadische Rohstoffe, kanadisches geistiges Eigentum, kanadische Prioritäten

Kanadas Liste der kritischen Mineralien umfasst Lithium, Phosphor und hochreines Eisen - die drei Rohstoffe für LFP-Kathoden[4]. Kanadas Strategie für die Verteidigungsindustrie legt den Schwerpunkt auf sichere Lieferketten für Schlüsselrohstoffe und geistiges Eigentum in kanadischem Besitz[5]; das "One-Pot"-Verfahren von Nano One ist patentiert und befindet sich in kanadischem Besitz. Es ist Teil einer Plattform, die durch über 50 erteilte Patente des Unternehmens gestützt wird.

Ein kanadischer Eisenoxidproduzent nähert sich der Validierung im Tonnenmaßstab, und das kürzlich angekündigte Canada DevCo-Projekt plant, heimische vorgelagerte Ressourcen mit der lokalen LFP-Kathodenproduktion zu verknüpfen[6]. Das Unternehmen prüft zudem erste Proben von Produzenten und Entwicklern in Kanada für alle drei Rohstoffe - Lithium, Phosphat und Eisen -, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau einer Lieferbasis in Zusammenarbeit mit Ressourcenbesitzern und Entwicklern in Kanada liegt, die ihre Projekte in den kommenden Jahren in Betrieb nehmen werden. Die Erweiterung in Candiac wird von der kanadischen Regierung, der Regierung von Québec und dem US-Verteidigungsministerium (DoD) unterstützt.

Europa

Europa ist neben Kanada und den USA einer der DevCo-Standorte, die im Strategie-Update des Unternehmens vom 26. August 2026 genannt wurden. Das Programm verfügt für zwei der drei Rohstoffe über europäische Bezugsquellen: Phosphorsäure wurde bereits vorqualifiziert, und Eisenoxid befindet sich derzeit in der Validierungsphase.

Die Beschaffungsvorschriften werden verschärft

In den USA verpflichtet Abschnitt 842 des "National Defense Authorization Act" für das Haushaltsjahr 2026 (10 U.S.C. § 4865) das Kriegsministerium (DoW), ab dem 1. Januar 2028#_edn7 im Rahmen neuer Beschaffungsprogramme fortschrittliche Batterien zu beschaffen, deren funktionale Zellkomponenten - einschließlich Kathodenmaterialien - nicht im Besitz einer "Foreign Entity of Concern" (FEOC) sind, von dieser bezogen, raffiniert oder hergestellt werden. Eine Batterie gilt nur dann als konform, wenn die Endmontage durch eine Nicht-FEOC erfolgt, mehr als 95 Prozent der Kosten für funktionale Zellkomponenten auf Nicht-FEOC entfallen und sie ohne von einer FEOC lizenzierten Technologie hergestellt wird.

Das Programm dokumentiert die Herkunft von LFP-Kathoden-Einsatzstoffen für Zellhersteller, die den FEOC-Vorschriften unterliegen, und "One-Pot" ist eine Technologie, die sich im Besitz von Nano One befindet. Gemäß dem US-amerikanischen Defense Production Act (DPA) gilt ein in Kanada produzierendes Unternehmen als inländische Bezugsquelle#_edn8, zumal Kanada Teil der US-amerikanischen National Technology and Industrial Base[9] ist.

Das Unternehmen strebt weiterhin erste kommerzielle LFP-Lieferverträge für kleine Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Energiespeicherung an; die Inbetriebnahme der erweiterten Kapazität in Candiac von rund 800 Tonnen pro Jahr wird für das erste Halbjahr 2027#_edn10 erwartet.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie "Design-One-Build-Many" von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der USA, Québecs und British Columbias erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: +1 (604) 420-2041

E-Mail: ir@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von Begriffen wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "planen", "beabsichtigen", "fortsetzen", "schätzen", "könnte", "wird", "sollte", "laufend", "Ziel", "Potenzial" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten werden".

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Fortschritt, den Zeitplan und die Ergebnisse des Qualifizierungsprogramms für Ausgangsmaterialien des Unternehmens, einschließlich der Vorqualifizierung von Lithiumcarbonat- und Phosphorsäurequellen, die Weiterentwicklung von Eisenoxidquellen durch Validierung (einschließlich der Validierung im Tonnenmaßstab) sowie die Vorqualifizierung kanadischer und anderer Quellen für Lithium-, Phosphat- und Eisen-Einsatzstoffe; die Zeit, die erforderlich ist, um Rohstoffe durch die Probenphasen bis zur Qualifizierung zu bringen; die Fähigkeit des One-Pot-Verfahrens, LFP-Kathoden-Aktivmaterial aus Rohstoffen außerhalb Chinas herzustellen, eine Reihe von Eiseninputs zu akzeptieren und die Abhängigkeit von Eisenphosphat-Vorläufern (pCAM) zu beseitigen; die erwarteten Vorteile vorqualifizierter Rohstoffspezifikationen und -quellen für die Lizenzierungsstrategie des Unternehmens, einschließlich der Erwartung, dass Lizenznehmer ihren Weg zur Inbetriebnahme um 12 Monate oder mehr beschleunigen können; die Strategie des Unternehmens, die Produktion von LFP-Kathoden in den Zuständigkeitsbereichen der DevCos aufzubauen, einschließlich des kanadischen DevCo-Projekts und des Potenzials für europäische und US-amerikanische DevCos; die erwartete Marktnachfrage und das Wachstum für LFP in den Bereichen Energiespeicherung, Elektrofahrzeuge und Verteidigungsanwendungen; die erwarteten Auswirkungen kanadischer und US-amerikanischer Beschaffungsvorschriften, -richtlinien und -prioritäten, einschließlich Abschnitt 842 des "National Defense Authorization Act" für das Geschäftsjahr 2026, des US-amerikanischen "Defense Production Act" sowie der kanadischen Liste kritischer Mineralien und der kanadischen Verteidigungsindustriestrategie, auf die Nachfrage nach der Technologie und den Lieferungen des Unternehmens; die Erwartung des Unternehmens, dass seine kanadischen Betriebe gemäß den US-amerikanischen Beschaffungsvorschriften als inländische Bezugsquelle gelten; die erwartete Herkunftsnachweisdokumentation für LFP-Kathoden-Einsatzstoffe für Zellhersteller; das Ziel des Unternehmens, erste kommerzielle LFP-Lieferverträge für kleine Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Energiespeicherung abzuschließen; sowie der Zeitplan für die Inbetriebnahme der erweiterten Kapazität in Candiac von ca. 800 tpa, die für das erste Halbjahr 2027 erwartet wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar und können dies auch nicht sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit der Rohstofflieferanten, die Anforderungen des Unternehmens hinsichtlich Qualität, Konsistenz, Menge, Kosten und Zeitplan zu erfüllen, sowie das Risiko, dass vorqualifizierte oder validierte Bezugsquellen nicht zur vollständigen Qualifizierung oder kommerziellen Lieferung übergehen; die Verfügbarkeit, Qualität und der Entwicklungsstand kanadischer und anderer regionaler Rohstoffquellen; Änderungen oder unterschiedliche Auslegungen von Beschaffungsvorschriften und staatlichen Richtlinien, einschließlich der Anforderungen an "ausländische Unternehmen von besonderem Interesse"; Handels- und Exportkontrollen sowie allgemeine und globale wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; die fristgerechte Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens, einschließlich der Erweiterung und Inbetriebnahme des Standorts Candiac; die Fähigkeit des Unternehmens, DevCos zu gründen und Lizenznehmer, Partner, Kunden sowie Kapital zu akzeptablen Bedingungen zu gewinnen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Produktionsanlagen für Kathoden; die Fähigkeit des Unternehmens, Kundengespräche in verbindliche kommerzielle Vereinbarungen umzuwandeln; erfolgreiche Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen, Regierungen oder anderen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen und seine Technologie und Patente über Lizenzen, Joint Ventures, DevCos oder eigenständige Produktion zu vermarkten; die Genauigkeit von Daten und Prognosen Dritter bezüglich der Nachfrage nach LFP und Batteriespeichern; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; sowie weitere Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular von Nano One vom 25. März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das damals endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapiermeldungen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, aufgeführt sind. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hierin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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#_ednref1 IEA (2026), Energy Technology Perspectives 2026, "Supply chain risks and industrial competitiveness," https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2026/supply-chain-risks-and-industrial-competitiveness

#_ednref2 Ray Cai and Jane Nakano, Center for Strategic and International Studies (April 2026), "A New Phase for the U.S. Battery Industry."

#_ednref3 U.S. Department of Defense, Industrial Base Policy (June 2026), "Battery Demand Briefing," Defense Production Act Executive Committee (DPEC), approved for public release.

#_ednref4 Government of Canada (June 10, 2024), "Government of Canada Releases Updated Critical Minerals List," https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2024/06/government-of-canada-releases-updated-critical-minerals-list.html

#_ednref5 Government of Canada (2026), Canada's Defence Industrial Strategy, https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/reports-publications/industrial-strategy/security-sovereignty-prosperity.html

#_ednref6 Nano One (September 11, 2026), "Nano One Advances Development Company Project to Build LFP Cathode Production in Canada," https://nanoone.ca/news/nano-one-advances-development-company-project-to-build-lfp-cathode-production-in-canada/

#_ednref7 10 U.S.C. § 4865, Prohibition on acquisition of advanced batteries composed of materials from certain foreign sources, added by Pub. L. 119-60, div. A, title VIII, § 842(a), December 18, 2025.

#_ednref8 Defense Production Act of 1950, § 702(7), 50 U.S.C. § 4552(7).

#_ednref9 10 U.S.C. § 4801(1), https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/4801

#_ednref10 Nano One (July 23, 2026), "Nano One Advances Candiac LFP Capacity Expansion With Engineering 85% Complete," https://nanoone.ca/news/nano-one-advances-candiac-lfp-capacity-expansion-with-engineering-85-complete/

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86171Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86171&tr=1



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